AW Heiken Ashi EA MT5

Consulente automatico multifunzionale, che opera sui segnali dell'indicatore di tendenza AW Heiken Ashi. Con impostazioni avanzate e flessibili per la gestione di rischi, volumi, logica di ingresso e supporto delle posizioni. Se necessario, utilizza la media, livelli di TakeProfit e StopLoss regolabili, funzione di sovrapposizione integrata e passaggio dinamico tra gli ordini.

Indicatore AW Heiken Ashi - QUI / Versione MT4 dell'advisor - QUI

Funzioni principali:

Utilizzo dell'indicatore AW Heiken Ashi : l'advisor apre automaticamente le negoziazioni al cambio di direzione del segnale dell'indicatore. Tutti i parametri dell'indicatore (periodo, filtri, ecc.) vengono impostati direttamente nelle impostazioni dell'advisor.
    Calcolo automatico del volume (autolot): possibilità di fare trading con un lotto fisso o di utilizzare un autolot collegato all'importo del deposito.
      TP / SL (Take Profit e Stop Loss) - Supportati: TP virtuale in punti, calcolato per un gruppo di ordini dal punto di pareggio. SL per singoli ordini (dal prezzo di apertura), per una griglia di ordini SL — calcolato dal punto di pareggio per l'intero gruppo di ordini nella direzione.
        Passaggio dinamico tra gli ordini : l'Advisor apre il primo ordine in base al trend. Quindi, il passaggio tra di essi può essere fisso o dinamico, con un moltiplicatore di passaggio dopo un numero specificato di ordini (ad esempio, per controllare l'aggressività della media).
          Moltiplicazione del volume per gli ordini nel carrello: aumento facoltativo del lotto quando si aprono nuovi ordini nel carrello.
            Sovrapposizione - Funzione di sovrapposizione del primo ordine con l'ultimo. In alcuni casi, quando il profitto non è sufficiente per chiudere tutti gli ordini nel carrello, verranno chiusi solo due ordini (il primo e l'ultimo).
              Filtraggio direzionale: puoi disattivare la direzione ACQUISTA o VENDI per fare trading solo in una direzione (utile per il controllo manuale del trend o delle notizie di fondo).
                Notifiche - Il Consulente invia avvisi/notifiche quando le posizioni vengono chiuse (può essere disattivato).
                  Pannello di controllo integrato - Pannello informativo sul grafico: transazioni correnti, drawdown, profitto, pulsanti per la chiusura manuale rapida della direzione ACQUISTA o VENDI.

                    Vantaggi:

                    • I segnali indicatori (periodo, filtraggio, ecc.) vengono modificati nelle impostazioni del consulente,
                    • Robot di trading completamente automatizzato, con una strategia completa,
                    • Adatto a tutti i timeframe e simboli (in modo ottimale - M15 e superiori),
                    • Impostazioni flessibili e intuitive, con un comodo pannello sul grafico.

                        Impostazioni di input:

                        IMPOSTAZIONI PRINCIPALI

                        Size_of_the_first_order - Variabile che definisce la dimensione del primo ordine
                        Enable_Autolot_calculation - Questa funzione consente di salvare le impostazioni di rischio quando si modifica il deposito
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - Importo del deposito per ogni 0,01 quando si utilizza Autolot
                        Maximum_size_of_orders - Volume massimo per un ordine, misurato in lotti

                        IMPOSTAZIONI TAKE PROFIT

                        Take_Profit - L'entità del Take Profit virtuale. Viene calcolata per il gruppo di ordini corrente a partire dal prezzo di pareggio, misurata in punti.

                        Overlap_Recovery_Algorithm - Utilizza la sovrapposizione del primo ordine con l'ultimo, aiuta a chiudere più velocemente parte della posizione
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Utilizza la sovrapposizione dopo un numero specificato di ordini aperti

                        IMPOSTAZIONI STOP LOSS

                        Use_StopLoss - Abilita o disabilita la funzione stop loss.
                        StopLoss_in_points_(0-not_used) - Inserisci il valore dello stop loss in punti. Per i panieri di ordini, viene calcolato a partire dal prezzo di pareggio, per i singoli ordini a partire dal prezzo di apertura.

                        IMPOSTAZIONI MEDIA

                        Moltiplicatore_per_dimensione_ordini - Ogni ordine successivo aperto dal consulente nel paniere degli ordini sarà maggiore del precedente di questo coefficiente
                        Fixed_Step - Variabile che controlla il passaggio tra gli ordini, misurato in punti
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Utilizza il passaggio dinamico per ogni ordine successivo dopo il numero di ordini specificato
                        Multiplier_for_Dynamic_Step - Inserisci il moltiplicatore per il passo dinamico

                        SEGNALI

                        _Periodo_ - Il periodo dell'indicatore: più è grande, meno sensibili sono i segnali dell'indicatore. (Più è grande, meno sensibili sono i segnali dell'indicatore. Più è piccolo, più sensibili sono i segnali dell'indicatore).
                        Smoothing_type - Il tipo di smoothing delle candele indicatrici influisce sulla fluidità della visualizzazione, sulla velocità di reazione ai cambiamenti di mercato e sul numero di falsi segnali. Può essere selezionato tra quattro opzioni: Semplice, Smoothed, Esponenziale, Linear-weighted.
                        Candle_number_for_signal - Filtra in base al numero di candele per visualizzare il segnale, per escludere il rumore di mercato e i falsi segnali. Dopo la conferma del segnale, il segnale di ingresso verrà visualizzato sul numero di candele specificato.
                        Maximum_bars - Numero di candele sulla base delle quali verranno effettuati i calcoli dell'indicatore.

                          IMPOSTAZIONI DEL CONSULENTE

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - Abilita o disabilita la capacità del consulente di aprire ordini di tipo ACQUISTO.
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - Abilita o disabilita la capacità del consulente di aprire ordini di tipo VENDI.
                          Consenti_di_aprire_nuovi_ordini_dopo_la_chiusura - Una volta terminata la negoziazione, è possibile disattivare questa funzione e il consulente non sarà in grado di aprire nuovi ordini dopo la chiusura di quelli precedenti.
                          Magic_number - L'identificatore principale degli ordini del consulente
                          Commenti - Commenti sugli ordini aperti dal consulente

                            IMPOSTAZIONI DI PROTEZIONE

                            Maximum_slippage_in_points - Slittamento massimo consentito in punti per l'apertura e la chiusura degli ordini
                            Spread_massimo_in_punti - Spread massimo consentito per l'apertura degli ordini. Misurato in punti
                            Maximum_number_of_orders - Numero massimo consentito di ordini di un tipo

                              IMPOSTAZIONI NOTIFICHE

                              Invia_notifiche_push_alla_chiusura_degli_ordini - Consente l'invio di notifiche alla versione mobile del terminale. Le lettere vengono inviate alla chiusura degli ordini.
                              Send_mails_when_closing_orders - Consente l'invio di email all'indirizzo email dell'utente. Le email vengono inviate quando gli ordini vengono chiusi.
                              Invia avvisi alla chiusura degli ordini: consente l'invio di notifiche pop-up sul terminale dell'utente. Gli avvisi vengono inviati alla chiusura degli ordini.

                              IMPOSTAZIONI DEL PANNELLO

                              Show_panel_of_advisor - Mostra o nascondi il pannello del consulente
                              Size_for_panel - Regola la dimensione del pannello
                              Font_in_panels - Regola la dimensione del carattere del pannello
                              Buy_Lines_and_Text_Color - Colore delle linee per visualizzare il livello TakeProfit e contrassegnare il successivo ordine di acquisto
                              Sell_Lines_and_Text_Color - Colore delle linee per visualizzare il livello TakeProfit e contrassegnare il successivo ordine di vendita



