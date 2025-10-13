TimeRangeTrading TRT

Panoramica

Time Range Trading EA v4.2 - Descrizione per il Mercato MQL5

Time Range Trading EA v4.2 è un Expert Advisor (EA) avanzato e altamente personalizzabile progettato per MetaTrader 5, che consente ai trader di trarre profitto dai movimenti di prezzo all'interno di un intervallo temporale definito. Questo EA eccelle nel trading di asset con tendenza, come gli indici (ad esempio, US30, DAX, NASDAQ), sfruttando analisi tecniche avanzate e robuste funzionalità di gestione delle operazioni. Con filtri di Medie Mobili e Ichimoku, limiti giornalieri di operazioni e trailing stop-loss dinamico, è perfetto per i trader che cercano una soluzione automatizzata affidabile per strategie basate su intervalli in mercati con tendenza.

Caratteristiche Principali

Trading basato su intervalli temporali : Identifica e opera automaticamente all'interno di intervalli temporali definiti dall'utente, catturando breakout o inversioni di prezzo, ideale per asset con tendenza come gli indici.

: Identifica e opera automaticamente all'interno di intervalli temporali definiti dall'utente, catturando breakout o inversioni di prezzo, ideale per asset con tendenza come gli indici. Stili di trading flessibili : Scegli tra strategie di breakout (With_Break) o di ritorno alla media (Opposite_to_Break) in base alle condizioni di mercato.

: Scegli tra strategie di breakout (With_Break) o di ritorno alla media (Opposite_to_Break) in base alle condizioni di mercato. Filtri tecnici avanzati : Filtro delle Medie Mobili : Utilizza Medie Mobili veloci e lente (default: 50 e 200 periodi) per confermare la direzione delle operazioni, in linea con le forti tendenze degli indici. Filtro della Nuvola Ichimoku : Supporta molteplici condizioni basate su Ichimoku (ad esempio, prezzo sopra la nuvola, Tenkan-sen sopra Kijun-sen) per segnali di ingresso precisi sui mercati con tendenza.

: Dimensionamento dinamico dei lotti : Offre un dimensionamento fisso o basato su una percentuale di rischio del saldo del conto, regolabile in base alla tua propensione al rischio.

: Offre un dimensionamento fisso o basato su una percentuale di rischio del saldo del conto, regolabile in base alla tua propensione al rischio. Limiti giornalieri di operazioni : Imposta il numero massimo di ordini BUY e SELL al giorno per controllare l'esposizione ed evitare l'overtrading.

: Imposta il numero massimo di ordini BUY e SELL al giorno per controllare l'esposizione ed evitare l'overtrading. Trailing Stop-Loss : Tre metodi di trailing (percentuale di intervallo, High/Low, pip fissi) per assicurare profitti dinamicamente, particolarmente efficace per indici volatili.

: Tre metodi di trailing (percentuale di intervallo, High/Low, pip fissi) per assicurare profitti dinamicamente, particolarmente efficace per indici volatili. Filtro delle notizie : Evita di operare durante eventi di notizie ad alto impatto (ad esempio, NFP, PMI, PIL) per valute specifiche, riducendo i rischi di volatilità.

: Evita di operare durante eventi di notizie ad alto impatto (ad esempio, NFP, PMI, PIL) per valute specifiche, riducendo i rischi di volatilità. Dashboard visivo : Mostra in tempo reale lo stato dell'intervallo, i prezzi massimo/minimo, il conteggio delle operazioni e altro, con colori e layout personalizzabili.

: Mostra in tempo reale lo stato dell'intervallo, i prezzi massimo/minimo, il conteggio delle operazioni e altro, con colori e layout personalizzabili. Timeframe personalizzabili: Funziona su qualsiasi timeframe di MT5, con timeframe indipendenti per i filtri MA e Ichimoku.

Come Funziona

Rilevamento dell'intervallo: Identifica il massimo più alto e il minimo più basso all'interno di una finestra temporale specificata dall'utente (ad esempio, 00:00–12:00), perfetto per catturare la dinamica degli intervalli su asset con tendenza, come gli indici. Impostazione delle operazioni: Piazza ordini Buy/Sell Stop o Limit in base allo stile di trading scelto, con ingressi attivati quando il prezzo soddisfa le condizioni predefinite. Gestione delle operazioni: Applica livelli dinamici di stop-loss e take-profit, con trailing stop-loss opzionale per assicurare profitti durante le tendenze forti. Filtri: Assicura che le operazioni siano allineate con i segnali di Medie Mobili e Ichimoku, evitando setup a bassa probabilità nei mercati volatili. Protezione dalle notizie: Sospende il trading durante eventi di notizie importanti per minimizzare i rischi. Reset giornaliero: Chiude tutte le posizioni e gli ordini a un orario specificato, resettando per il giorno di trading successivo.

Parametri di Input

Impostazioni dell'EA : Numero Magico: Identificatore unico per le operazioni. Stile di Trading: Breakout o ritorno alla media. Lati di Trading: Unilaterale o bilaterale.

: Parametri dell'intervallo : Ore/minuti di inizio/fine: Definiscono la finestra di rilevamento dell'intervallo. Orario di chiusura delle operazioni: Orario per chiudere tutte le operazioni e resettare. Dimensione minima/massima dell'intervallo: Assicura intervalli validi (default: 15–300 pip).

: Gestione delle operazioni : Tipo di dimensione del lotto: Fisso o basato sul rischio (% del conto). Percentuali SL/TP: Livelli di stop-loss e take-profit personalizzabili.

: Gestione dello Stop-Loss : Tipo di trailing: Percentuale di intervallo, High/Low o pip fissi. Parametri di trailing: Regolazione fine del comportamento di trailing per asset con tendenza.

: Filtro delle notizie : Attiva/Disattiva: Abilita/disabilita il filtro delle notizie. Notizie chiave: Specifica gli eventi da evitare (ad esempio, NFP, PIL). Valute delle notizie: Filtra per valuta (ad esempio, USD).

: Filtri MA e Ichimoku : Attiva/Disattiva: Abilita/disabilita ciascun filtro. Timeframe e periodi: Personalizza le impostazioni di MA e Ichimoku. Tipo di filtro Ichimoku: Scegli tra 9 condizioni per la conferma dei segnali.

:

Vantaggi

Ottimizzato per asset con tendenza : Eccelle nel trading di indici e altri strumenti con tendenza grazie ai suoi robusti filtri di trend-following e meccanismi di stop-loss.

: Eccelle nel trading di indici e altri strumenti con tendenza grazie ai suoi robusti filtri di trend-following e meccanismi di stop-loss. Automazione : Trading completamente automatizzato con un intervento manuale minimo.

: Trading completamente automatizzato con un intervento manuale minimo. Gestione del rischio : Limiti giornalieri di operazioni, filtri delle notizie e dimensionamento dinamico dei lotti proteggono il tuo capitale.

: Limiti giornalieri di operazioni, filtri delle notizie e dimensionamento dinamico dei lotti proteggono il tuo capitale. Versatilità : Si adatta a diverse condizioni di mercato, timeframe e stili di trading, con un focus sui mercati con tendenza.

: Si adatta a diverse condizioni di mercato, timeframe e stili di trading, con un focus sui mercati con tendenza. Interfaccia user-friendly : Dashboard intuitivo che fornisce informazioni in tempo reale sull'attività di trading.

: Dashboard intuitivo che fornisce informazioni in tempo reale sull'attività di trading. Filtri robusti: Combina indicatori MA e Ichimoku per setup di trading ad alta probabilità in ambienti con tendenza.

Impostazioni Raccomandate

Timeframe : M5 o superiore per prestazioni ottimali sugli indici.

: M5 o superiore per prestazioni ottimali sugli indici. Asset : Ideale per mercati con tendenza come gli indici (ad esempio, US30, DAX, NASDAQ) e coppie di valute principali con spread bassi.

: Ideale per mercati con tendenza come gli indici (ad esempio, US30, DAX, NASDAQ) e coppie di valute principali con spread bassi. Tipo di conto : Conti ECN o standard con broker affidabili.

: Conti ECN o standard con broker affidabili. VPS: Consigliato per un funzionamento ininterrotto e una bassa latenza.

Perché scegliere Time Range Trading EA v4.2?

Questo EA è progettato per i trader che desiderano sfruttare la forza degli asset con tendenza, come gli indici, combinando precisione, flessibilità e gestione del rischio. Che tu sia un principiante o un trader esperto, le sue funzionalità personalizzabili e i filtri robusti lo rendono uno strumento potente per automatizzare strategie di trading basate su intervalli nei mercati con tendenza. Testato e ottimizzato per l'affidabilità, è pronto a migliorare le tue prestazioni di trading.

Inizia oggi e prendi il controllo del tuo trading con Time Range Trading EA v4.2, disponibile esclusivamente sul Mercato MQL5!