GVolt — Motore a griglia d'oro di precisione (non Martingale)
GVolt è un Expert Advisor avanzato per il trading sull'oro, progettato per i trader che necessitano di stabilità, precisione e gestione intelligente degli ordini nel mercato altamente volatile XAUUSD. Basato su un'architettura a griglia non-martingala, GVolt offre un approccio controllato e strutturato alla volatilità, mantenendo al contempo un'attività di trading frequente e un'esecuzione indipendente della strategia.
Questo EA è stato creato con un unico scopo: interpretare e gestire la volatilità dell'oro in modo da rendere i movimenti di mercato più fluidi e gestibili. La sua architettura interna è progettata per cogliere sia le opportunità direzionali a lungo termine che i movimenti intraday a breve termine, il tutto mantenendo una struttura a griglia disciplinata senza aumentare le dimensioni dei lotti attraverso tecniche di martingala.
Punti salienti
Due EA in uno: motori strategici indipendenti
GVolt combina due sistemi di trading completamente indipendenti sotto la stessa struttura:
- Motore di Trend Following: rileva flussi direzionali più ampi e si posiziona di conseguenza.
- Motore di Scalping: individua micro-ritracciamenti e impulsi intraday all'interno del trend.
Questi due livelli operano in modo indipendente, quindi le logiche di acquisto e vendita non interferiscono mai tra loro. In pratica:
- Un trend di acquisto a lungo termine può continuare a ricevere segnali di acquisto.
- Mentre l'EA utilizza simultaneamente i ritracciamenti per scalpare le contromosse.
- Risultando in una strategia che si comporta sia come un EA di tendenza che come un EA scalper, simultaneamente e armoniosamente.
Griglia non-martingala: progettazione del rischio controllata, organizzata e professionale
GVolt utilizza una logica di rete a lotti fissi, senza alcuna martingala o escalation aggressiva dei lotti.
Questo crea:
- Un modello di esposizione strutturato
- Comportamento di rischio prevedibile
- Un approccio all'oro significativamente meno aggressivo rispetto ai sistemi di griglia tradizionali
Circa il 90% delle volte, le negoziazioni vengono completate con un singolo ordine anziché affidarsi a griglie multilivello, grazie al motore di segnale interno che dà priorità a voci precise.
Progettato per piccoli saldi: deposito minimo consigliato: $ 100
Grazie all'ampia ottimizzazione della spaziatura della griglia, della precisione del segnale e della gestione degli ordini, GVolt mantiene un forte controllo degli ordini anche sui microconti.
Questo approccio ingegneristico consente:
- Funzionamento ad alta frequenza
- Esposizione bilanciata
- Progressione della griglia fluida senza la tipica aggressività associata agli EA Gold
Comportamento del trading ad alta frequenza
GVolt è progettato per operare in modo attivo e costante, catturando sia lo slancio che i micro-ritracciamenti in tutte le normali condizioni di trading.
L'EA è ottimizzato per massimizzare le opportunità di trading giornaliere, bilanciando al contempo le dimensioni della griglia, la frequenza del segnale e l'esposizione al rischio.
Protezione intelligente delle notizie
È incluso un filtro notizie integrato che automaticamente:
- Sospende le contrattazioni 60 minuti prima di un evento di cronaca di grande impatto
- Riprende le contrattazioni 120 minuti dopo l'evento
In questo modo si evita un'esposizione non necessaria durante i picchi imprevedibili del mercato.
Personalizzazione dei grafici e miglioramenti dell'interfaccia utente
GVolt include funzionalità visive per la qualità della vita:
- Temi grafici regolabili
- Profili colore personalizzabili
- Sovrapposizioni visive pulite per i trader che preferiscono un layout grafico moderno ed estetico
Compatibilità del backtest
Se si verificano problemi durante il backtesting:
- Utilizza la demo di MetaQuotes
- Esegui test con tick reali al 100%
Nota di compatibilità del broker
GVolt non è compatibile con Exness.
Cosa c'è dentro: architettura interna avanzata
- Esecuzione della griglia senza martingala
- Due motori indipendenti (Trend + Scalper)
- Logica di ritracciamento intelligente
- Rilevamento degli ingressi ad alta frequenza
- Logica di acquisto/vendita indipendente
- Protezione delle notizie integrata
- Personalizzazione del tema del grafico
- Livellamento della volatilità ottimizzato per l'oro
- Filtri di sicurezza multilivello
- Spaziatura intelligente della griglia e bilanciamento della stabilità
Uso consigliato
- Simbolo: XAUUSD
- Deposito: A partire da $100
- Timeframe: M30
- VPS: È possibile utilizzare un VPS, ma non è necessario