Trend Trader Indicator
- Indicatori
- Leonardo Daniel Isaia
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 8
Trend Trader – Segnali di Acquisto/Vendita e Trend
Descrizione:
Trend Trader combina l'analisi dei trend con segnali chiari di acquisto e vendita, utilizzando medie mobili, MACD e ADX per valutare la forza del mercato. Questo indicatore per MetaTrader 5 mostra la direzione del trend, identifica momenti rialzisti e ribassisti, e evidenzia visivamente i cross importanti per ottimizzare ingressi e uscite nel trading.
Caratteristiche principali
- Segnali automatici di acquisto/vendita: icone che indicano opportunità basate sulla forza del trend e sui cross MACD + ADX
- Totalmente personalizzabile: periodi MACD, ADX, EMA, colori e attivazione dei segnali
Come usarlo
- Seguire il trend: barre verdi indicano forza rialzista, barre rosse forza ribassista
- Operare con i segnali: icone Buy/Sell mostrano i momenti consigliati per aprire posizioni
- Confermare con MA Ribbon: trend a breve e lungo termine allineati aumentano l'affidabilità del segnale
- Filtrare con ADX: segnali attivi solo se ADX indica forza sufficiente (>25)
Esempi pratici
- Barra verde + segnale Buy → momento di ingresso con forte trend rialzista
- Barra rossa + segnale Sell → momento di ingresso con forte trend ribassista
- MACD incrocia il segnale mentre ADX >25 → conferma la forza del movimento
- MA Ribbon verde crescente → rafforza trend rialzista; rossa decrescente → trend ribassista
Vantaggi
- Integra MACD, ADX e medie mobili in un unico indicatore
- Facilita l'identificazione di trend e punti ottimali di ingresso/uscita
- Riduce segnali falsi filtrando movimenti senza forza di mercato
- Visuale e semplice da interpretare per trader di tutti i livelli
Informazioni aggiuntive
- Piattaforma: MetaTrader 5
- Tipo: Trend, Segnali di Acquisto/Vendita, Multi-funzione
- Utenti consigliati: scalper, day trader, swing trader
Trend Trader – Semplifica trend e opportunità di trading in un unico indicatore.