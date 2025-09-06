FOTSI Indicator

FOTSI – Indice di Vera Forza Forex

Scopri la vera forza di ogni valuta e opera con vantaggio.

Il Indicatore FOTSI è un oscillatore multi-valuta che misura il momentum reale di ogni valuta principale (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) su tutte le coppie.

Invece di analizzare un singolo grafico, FOTSI combina i dati di più coppie, smussa i movimenti e applica l’algoritmo True Strength Index (TSI) per offrirti una visione chiara, stabile e senza ritardi della forza relativa di ogni valuta.

Caratteristiche principali

  • Oscillatore multi-valuta: misura la forza di ogni valuta in modo indipendente.
  • Livelli di ipercomprato e ipervenduto:
    • +50 → Valuta in ipercomprato (alta probabilità di correzione).
    • –50 → Valuta in ipervenduto.
    • ±25 → Zona neutra.
  • Interpretazione semplice: curve sopra o sotto zero = forza/debolezza.
  • Non repaint: tutti i calcoli sono in tempo reale e rimangono stabili.
  • Compatibile con qualsiasi coppia e timeframe: consigliato su H1, H4 e D1 per maggiore affidabilità.

Come usarlo?

  • Strategia di inversione: cercare inversioni quando una valuta raggiunge estremi di +50 o –50.
  • Conferma degli ingressi: combinare con Price Action o supporti/resistenze.
  • Selezione delle coppie più forti/deboli: operare in base alla valuta più forte contro quella più debole.

Esempi pratici

  • Se USD è a +60 (ipercomprato) e EUR a –55 (ipervenduto) → alta probabilità di rimbalzo su EURUSD.
  • Se più valute sono nella zona neutra (±25) → evitare ingressi, mercato senza forza chiara.

Vantaggi competitivi

  • Non un semplice RSI, combina più coppie per mostrare la forza reale.
  • Identifica opportunità agli estremi prima che siano evidenti sul grafico.
  • Aiuta a evitare di operare in mercati laterali senza trend.

Informazioni aggiuntive

  • Piattaforma: MetaTrader 5
  • Tipo: Oscillatori, Multi-valuta, Livelli
  • Consigliato per: Trader di mean reversion, Swing trader, Analisti di forza relativa

 

Indicatore FOTSI – Vedi ciò che gli altri non vedono.

Trasforma la forza delle valute nel tuo vantaggio competitivo.

