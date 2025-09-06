Matrix Series Oscillator

Matrix Series – Indicatore di Supporto, Resistenza & Momentum

Visualizza zone chiave di supporto/resistenza, livelli di ipercomprato/ipersvenduto e la forza del mercato in un unico indicatore.

Il Matrix Series combina CCI dinamico, medie mobili smussate e bande di deviazione standard per fornire una chiara visione della direzione del mercato e dei livelli critici. Colora le candele in base alla pressione rialzista o ribassista e mostra zone dinamiche di supporto/resistenza con alert visivi di ipercomprato/ipersvenduto.

Caratteristiche principali

  • Candele colorate per trend: verde per rialzista, rosso per ribassista.
  • Zone di supporto e resistenza: calcolate dinamicamente con periodi CCI configurabili.
  • Indicatore ipercomprato/ipersvenduto: rileva condizioni estreme con alert visivi.
  • Facile da interpretare: la direzione delle candele e l’interazione con le zone indicano la forza del mercato.
  • Completamente configurabile: periodi, smussatura, livelli OB/OS e visibilità delle zone.

Come usare

  • Identificazione del trend: candele verdi → forza rialzista; candele rosse → forza ribassista.
  • Trading con supporto/resistenza: osservare le interazioni del prezzo con le zone dinamiche per entrare o uscire.
  • Conferma con OB/OS: segnali che attraversano i livelli OB/OS rafforzano le decisioni di trading.

Esempi pratici

  • Candele verdi con CCI sopra la resistenza → trend rialzista forte e probabile continuazione.
  • Candele rosse con CCI vicino al supporto → trend ribassista con possibili nuovi minimi.
  • Alert visivi OB/OS → indicano possibili inversioni di trend.

Vantaggi competitivi

  • Combina più strumenti in un unico indicatore: candele di trend, CCI, supporto/resistenza e alert OB/OS.
  • Rileva cambiamenti di forza del mercato prima che siano evidenti sul grafico.
  • Filtra il rumore e le zone laterali per tradare con maggiore sicurezza.

Informazioni aggiuntive

  • Piattaforma: MetaTrader5
  • Tipo: Momentum, Supporto/Resistenza, Multi-componente
  • Consigliato per: Swing trader, Day trader, Analisti di momentum

Matrix Series – Trasforma la complessità del mercato in segnali chiari.

Gestisci supporto, resistenza e forza del trend con un unico indicatore.

