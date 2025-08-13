Scalp Unscalp MT4

Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi.

Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD

  • Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente
  • Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico
  • Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto

Consigliato

  • Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD
  • Timeframe: H1

Input

  • Metodo di calcolo dimensione lotto - Seleziona lotto automatico o lotto fisso
  • Dimensione lotto fissa - Dimensione lotto fissa
  • Lotti automatici - 0.01 lotti per questo importo di valuta del conto
  • Spread massimo - Imposta lo spread massimo consentito per aprire posizioni
  • Rilevamento automatico GMT - Calcola automaticamente l'offset GMT del tuo broker
  • Disattiva mantenimento nel weekend - Attivo o disattivo
  • Stop Loss personalizzato - Inserimento Stop Loss
  • Numero magico - Numero magico per ogni ordine
  • Commento - Commento dell'ordine
Recensioni 5
Peterson Veiga Campos
790
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:18 
 

Initially, I faced some issues with order execution. Although the problem wasn't caused by the EA itself, it appeared to be related to the broker — most likely due to slippage — as trades weren’t opening properly. After switching to ICMarkets, trade execution began to flow smoothly. I'm currently in the second week of testing, and running in conservative mode, the EA delivered a return of approximately 1.5% last week, which I consider reasonable, especially with a controlled drawdown in the range of 3% to 4% of the capital. I’ll continue monitoring and will share further feedback in the coming weeks.

dingxd
19
dingxd 2025.09.19 02:31 
 

已经买了，模拟账号实时测试中，同时加到两个货币对GBPUSD/AUDUSD，一晚上了还没下单。根据之前的回测有可能要好几天才下单，等吧！

shino1486
232
shino1486 2025.09.02 12:00 
 

It has been 10 days since starting live trading. It's simple. After entry, profits are often taken using trailing stops, with an average of about two entries per day. When holding unrealised losses, It cannot exit until the position recovers, so I set and use a stop loss at 30 pips. Other unclear points, likely due to the lack of documentation, include whether the same magic number should be used for all four currency pairs (I changed it manually) and the need to adjust the auto-lot value for Japanese yen accounts. I've noted this down for anyone considering purchasing it. I believe it's an excellent product that made me realise there's no need to buy an EA costing over $1000.

Peterson Veiga Campos
790
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:18 
 

Initially, I faced some issues with order execution. Although the problem wasn't caused by the EA itself, it appeared to be related to the broker — most likely due to slippage — as trades weren’t opening properly. After switching to ICMarkets, trade execution began to flow smoothly. I'm currently in the second week of testing, and running in conservative mode, the EA delivered a return of approximately 1.5% last week, which I consider reasonable, especially with a controlled drawdown in the range of 3% to 4% of the capital. I’ll continue monitoring and will share further feedback in the coming weeks.

Constant Terupe Pihaatae
219
Constant Terupe Pihaatae 2025.09.05 02:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

shino1486
232
shino1486 2025.09.02 12:00 
 

It has been 10 days since starting live trading. It's simple. After entry, profits are often taken using trailing stops, with an average of about two entries per day. When holding unrealised losses, It cannot exit until the position recovers, so I set and use a stop loss at 30 pips. Other unclear points, likely due to the lack of documentation, include whether the same magic number should be used for all four currency pairs (I changed it manually) and the need to adjust the auto-lot value for Japanese yen accounts. I've noted this down for anyone considering purchasing it. I believe it's an excellent product that made me realise there's no need to buy an EA costing over $1000.

