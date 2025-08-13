Scalp Unscalp MT4
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 26 settembre 2025
Attivazioni: 10
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi.
- Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente
- Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico
- Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto
Consigliato
- Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD
- Timeframe: H1
Input
- Metodo di calcolo dimensione lotto - Seleziona lotto automatico o lotto fisso
- Dimensione lotto fissa - Dimensione lotto fissa
- Lotti automatici - 0.01 lotti per questo importo di valuta del conto
- Spread massimo - Imposta lo spread massimo consentito per aprire posizioni
- Rilevamento automatico GMT - Calcola automaticamente l'offset GMT del tuo broker
- Disattiva mantenimento nel weekend - Attivo o disattivo
- Stop Loss personalizzato - Inserimento Stop Loss
- Numero magico - Numero magico per ogni ordine
- Commento - Commento dell'ordine
Initially, I faced some issues with order execution. Although the problem wasn't caused by the EA itself, it appeared to be related to the broker — most likely due to slippage — as trades weren’t opening properly. After switching to ICMarkets, trade execution began to flow smoothly. I'm currently in the second week of testing, and running in conservative mode, the EA delivered a return of approximately 1.5% last week, which I consider reasonable, especially with a controlled drawdown in the range of 3% to 4% of the capital. I’ll continue monitoring and will share further feedback in the coming weeks.