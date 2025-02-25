Capybara

5

Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad incluso xauusd nell'intervallo di tempo m15.

Minuto di inizio: minuto di inizio di EA
Ora di fine: ora di fine di EA
Minuto di fine: minuto di fine di EA
Lotto: lotto iniziale per iniziare a fare trading
Utilizza lotti variabili: Vero/Falso: utilizza la gestione del denaro Vero/Falso
Margine libero per ogni 0,01 lotti: margine libero per ogni 0,01 lotto
Moltiplicazione: fattore moltiplicatore come 1,5
Lotti massimi: lotti massimi consentiti
Take Profit: prendi profitto in punti
Stop Loss in punti (0: non utilizzare): stop loss in punti se 0 lo disabiliterà
Griglia percentuale Stop Loss: perdita percentuale del totale dell'account consentita per tagliare tutte le posizioni
Sovrapposizione: chiusura del primo e dell'ultimo ordine insieme nel profitto totale
Sovrapposizione dopo X operazioni: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa quantità di operazioni
Sovrapposizione %: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa percentuale di profitto
Estrazione dei tag di profitto vero/falso: estrazione dei tag di profitto sul grafico vero o falso
Nome del carattere: il nome del font
Dimensione font Risultato: la dimensione del font
Colore del carattere: il colore del font
Numero magico: il numero magico univoco che identifica l'EA
Distanza griglia: la distanza tra gli ordini
Numero ordine di distanza variabile: la quantità di ordine per iniziare la distanza variabile
Inizio distanza variabile: a quale distanza tra gli ordini dovrebbe iniziare la distanza variabile
Moltiplicazione distanza 1.2: il moltiplicatore dell'ordine variabile
Abilita acquisto: vero/falso: abilita l'acquisto, vero o falso
Abilita vendita: vero/falso: abilita la vendita vero o falso
Controlla ordini manuali: vero/falso
Consenti copertura: vero/falso: l'EA dovrebbe controllare gli ordini manuali vero o falso
Long massimi: ordini lunghi massimi consentiti
Short massimi: ordini corti massimi consentiti
Descrizione transazione: Capybara


Recensioni 29
ivan1147
29
ivan1147 2025.09.25 09:14 
 

This is the best and most porfitable EA in the market, I have flipped from 100$ to 300$ with 0.01 lot and multiplier 1.1 and 15 mins timeframe within 3 days, thank you so much!

Jean Philipe Dumont
41
Jean Philipe Dumont 2025.09.06 14:07 
 

Capybara EA has been a fantastic addition to my trading toolkit. I’ve tested it across several currency pairs, including EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY and it’s performed exceptionally well on both short term and longer term timeframes. Whether I'm trading on M1, M5, H1, or D1 the EA adapts seamlessly and consistently delivers good results. It's user friendly and has saved me hours of manual trading. Thank you author, for developing such an effective tool!!!

Mark Boman
44
Mark Boman 2025.09.06 14:02 
 

I’ve been using Capybara EA for gold trading and it’s been fantastic. It performs well across different timeframes especially on the H1 and H4 charts. It captures price movements with precision and adapts well to market conditions. Definitely recommend it for anyone focused on gold!

12
Rispondi alla recensione