Pin Bar EA mt4

4.2
DESCRIZIONE DELLA PINBAR:
L'EA Pin Bar impiega un approccio multi-strategia che combina il trading con le pin bar con tecniche di trend-following e mean-reversion. Una pin bar è un tipo di candela che segnala una brusca inversione e un rifiuto del prezzo. È definita da una lunga coda chiamata "ombra" o "stoppino". La coda della pin bar mostra l'area di prezzo che è stata rifiutata e l'implicazione è che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione opposta a quella indicata dalla coda. Un segnale di pin bar ribassista è caratterizzato da una lunga coda superiore che indica il rifiuto di prezzi più alti e l'implicazione che il prezzo scenderà nel breve termine, mentre un segnale di pin bar rialzista è caratterizzato da una lunga coda inferiore, che indica il rifiuto di prezzi più bassi e l'implicazione che il prezzo salirà nel breve termine.
L'EA utilizza l'analisi tecnica per identificare i pattern di candele pin bar su diversi intervalli temporali. Dispone di parametri configurabili per regolare la sensibilità, consentendo ai trader di ottimizzare il processo di rilevamento in base alle condizioni di mercato. L'EA Pin Bar può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading con efficienza e precisione. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad, incluso xauusd, su timeframe m15.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

Contattatemi subito dopo l'acquisto per ottenere un bonus personale! Potete ottenere una copia gratuita dei nostri indicatori Strong Support e Trend Scanner, contattatemi in privato!

Impostazioni e manuale qui

Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su Telegram, è disponibile solo su Mql5 e i file dei miei set sono disponibili solo sul mio blog qui. Fate attenzione ai truffatori e non acquistate set da nessun altro!


IMPOSTAZIONI

Apri nuova serie - attiva/disattiva l'inizio di una nuova serie di ordini.
Inizia lotti - avvia lotto.
Acquista - consenti al consulente di acquistare.
Vendi - consenti al consulente di vendere. Usa copertura - consente al consulente di operare in entrambe le direzioni, acquisto e vendita. Se non è attivo, solo una direzione di negoziazione.
Usa Gestione Soldi - utilizza il calcolo automatico dei lotti.
Autolot. Margine libero per ogni lotto da 0,01 - l'importo del margine libero per l'apertura di ogni lotto da 0,01.
Moltiplicatore di lotti - moltiplicatore di lotti per gli ordini successivi.
TP - take profit, in pip.
SL - stop loss, in pip dal primo ordine.
Trail Start - attivazione di un trailing stop.
Trail Step - distanza dal prezzo all'attivazione di un trailing stop.
Algoritmo di Riduzione DD - algoritmo di riduzione del drawdown, indica quando l'ultimo ordine in profitto si chiuderà con la serie del primo ordine in perdita.
Numero ordine per l'algoritmo di Riduzione DD - da quale ordine viene attivato l'algoritmo di riduzione del drawdown.
Percentuale di profitto per l'algoritmo di Riduzione DD - percentuale di profitto alla chiusura degli ordini in modalità di riduzione del drawdown.
Magic - è un numero speciale che l'EA assegna ai suoi ordini.
Distanza fissa - distanza fissa tra gli ordini.
Distanza dinamica ordine - ordine a partire dal quale verrà applicata la distanza dinamica.
Inizio distanza dinamica - valore iniziale per la distanza dinamica.
Moltiplicatore distanza - moltiplicatore della distanza dinamica.
Ora di inizio e fine - ora di apertura del primo ordine.
Lotto massimo - lotto massimo.
Spread massimo - spread massimo per il consulente.
Recensioni 5
Omega
99
Omega 2025.08.24 15:31 
 

1) High accuracy. 2) Low drawdown. 3) Good profit 4) Excellent performance.

Xy9CbKa
84
Xy9CbKa 2025.08.07 05:22 
 

Recently got Network EA from this guy, works great! Just trying a PinBar now, seems like it makes a lot of trades both directions, dont know if thats a problem, but it comes out with a little profit anyways, so Im happy. Thanks to author. By the way, I messaged you in PM, i would like to get Gold Scalping expert as a gift, please read my messages

Sivakashi
279
Sivakashi 2025.08.05 06:15 
 

A truly fantastic EA from a great developer! This Pin Bar expert advisor has been working brilliantly for me on XAUUSD (Gold) on the 5-min and 15-min charts. It feels very secure and well-built. I must also give a special mention to Strukov and Daleen for their amazing and constant support.

Prodotti consigliati
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Average Price Infinity
Rodrigo Shigueaki Da Costa Aoki
Experts
Benvenuto a Prezzo Medio Infinity! Questo è un robot molto aggressivo per coloro che cercano obiettivi veloci e vogliono rimanere operativi in ​​ogni momento. Aprirà sempre le negoziazioni misurando l'andamento immediato del mercato, cercando obiettivi veloci. La sua strategia si basa sul prezzo medio, quindi quando il prezzo dell'asset va sul lato opposto dell'ordine, vengono aperti nuovi ordini cercando il prezzo medio tra di loro. Il minimo consigliato per far funzionare questo robot è di 5m
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experts
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Smart Swing Breakout
Karisma Putra Purwanto
Experts
Who Is This EA For — And Why? This EA is designed for disciplined traders who value logic, control, and adaptability in volatile markets. Ideal for: Swing Traders Who rely on structural breakouts, not just indicators — this EA detects real swing highs/lows with configurable rules. Price Action Enthusiasts Who prefer clean charts and want automation based on candle logic, structure shifts, and momentum confirmation. Risk-Conscious Traders Who demand strict risk management — with ATR-based
MA on Fractals
Evgeny Belyaev
Indicatori
MA on Fractals is a professional trend-following indicator for MetaTrader 4 . It builds a moving average using Bill Williams' fractals. We believe that MA on Fractals is much more efficient than a standard moving average. Its combination with other indicators allows receiving more accurate trading signals. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Advantages Unique indicator. Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy indicator configurat
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Hedging Locking
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Segnale in tempo reale: https://www.mql5.com/en/signals/2325330 Incontra il nostro consulente esperto, "Hedging Locking EA", uno strumento sofisticato progettato per affrontare le complessità dei mercati finanziari con precisione ed efficienza. "Hedging Locking EA" utilizza il metodo Hedging Locking, un approccio strategico che apre e chiude posizioni simultaneamente per gesti
AW Fractals EA
AW Trading Software Limited
Experts
AW Fractals EA funziona sulla base dei segnali dell'indicatore AW Flessibile Fractals. I frattali vengono utilizzati come livelli di supporto e resistenza e l'advisor lavora sulla scomposizione dei livelli. Quando si entra nel mercato, il Consulente apre automaticamente gli ordini di mercato e quelli pendenti e, quando esce dalle posizioni, utilizza un sistema di trailing intelligente e una media con gli ordini pendenti. L'Advisor ha una funzione integrata per il calcolo automatico della gestio
MMM ADX and Bollinger Bands
Andre Tavares
Experts
MMM ADX & Bollinger Bands strategy: This EA's strategy combines 2 built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time, there is an ADX indicator and you may choose its signal's strength and a Bollinger Bands indicator confirms the trends and a MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate quality signals, avoiding sudden market movements against your trading op
Pattern Nest
Yriy Doronin
Experts
The robot is based on thirty of the 30 most popular patterns. You can work using all patterns and different currency pairs at the same time. It is recommended to start work with a minimum lot to cover the largest number of patterns and tools. You can disable the templates of your choice. There is also the possibility of changing each template. I wish you a successful trading P.S. Nest. 
Double Decker
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker is a powerful Expert Advisor that combines the Accelerator Oscillator (AC) for early momentum detection with the Envelopes indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses Accelerator Oscillator to identify shifts in market momentum. Confirms signals u
Fort
Elvira Zalalutdinova
5 (1)
Experts
Fort The grid strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market!   Signal        https://www.mql5.com/ru/signals/2322092 The EA is installed on only one chart to trade all symbols If the broker uses a suffix (for example, NZDCAD.c), you should enter the suffix in the settings Timeframe: M15 Currency pairs: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD Settings  Fixed lot                                                               
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Il robot utilizza la strategia di trading per rompere le linee dell'indicatore delle bande di Bollinger. L'essenza di questa strategia risiede nella costante analisi delle linee dell'indicatore e nella ricerca dei punti di rottura più efficaci per le sue linee. Quando il prezzo rompe la linea dell'indicatore in una delle direzioni, il robot apre un'operazione in quella direzione e inizia a seguirla.Ma il robot non apre operazioni ogni volta che le linee dell'indicatore vengono interrotte, ma so
Hell Door MT4
Ridzq Adnan Cikal
Experts
Hell Door EA Hell Door EA Hell Door è un robot di trading all'avanguardia progettato per i trader che cercano precisione, affidabilità e prestazioni nel dinamico mondo del trading Forex. Costruito su un sofisticato framework multi-valuta, questo esperto consulente (EA) porta le migliori strategie di trading in range nel tuo portafoglio. Attaccala al grafico AUDUSD M15 , e Hell Door EA analizzerà e traderà automaticamente su più simboli Forex senza soluzione di continuità, facendoti risparmiare t
BoxEA
Damir Duseev
Experts
Advantages and Functionality BoxEA v1.10 is a modern and efficient trading advisor designed to analyze historical price levels to identify optimal entry points in the market. This product is suitable for both novice and experienced traders, offering automated trade management and risk minimization. Advantages: Historical Data Analysis : The advisor identifies key support and resistance levels based on historical price data within a specified period. Automated Trading : Places and manages orders
Seven Candles
Luiz Tim
Experts
This strategy searches for trade opportunities based on what area the close price is, in comparison with Moving Average. In order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The EA works well on trending markets. It has been initially developed for stock markets indices (SP500, NASDAQ, etc) on Daily chart entering long positions only. However, I refined the strategy in order to enter short positions as well. It does not use stop loss or take profit, so the losing trades outweigh
Three Fractals
Alexander Nikolaev
3 (1)
Experts
This Expert Advisor identifies trend reversals based on fractals and some other indicators. If the fractals were formed after a prolonged fall, and the last fractal did not update the minimum of the previous bar's lower fractal, then a trend reversal is determined (at the same time, there must be a fractal in the middle, which is higher than the others). In case other indicators allow trading, a trade is performed (their settings can be customized for optimization). Input parameters Lots - lot
Trade every day
Andrey Kozak
Experts
Automatic analytical trading robot scalper. Thanks to a complex, multi-fractional algorithm of reverse impulses, this robot accurately determines the price reversal points. At these points, the robot opens pending orders at a distance of a volatile wave in order to determine the exact price movement with great accuracy. If the price breaks through the pending order, the robot starts to accompany the deal with all available virtual instruments: stop loss, take profit, trailing stop, virtual modu
IndiceWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndexWizard è un sistema di trading automatico professionale progettato e ottimizzato per la piattaforma MT4 e il trading di indici come Ger30. S&P500, indice US30. Questo sistema funziona indipendentemente sul tuo terminale, puoi eseguirlo sul tuo computer o su un VPS perché il computer deve essere acceso mentre il robot è in esecuzione. Il robot analizza il mercato 24 ore al giorno, aprendo le sue negoziazioni sul periodo di tempo H1 su Ger30. H1 o 5M su S&P500 . & 5M US30 . grazie al quale
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experts
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
5 (1)
Experts
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
Trade Expert Pro EA
Moaz Qasem
Experts
This expert works with several indicators Rasai and Mollinger Band and also depends on certain models of candles and that the success rate of the deal more than 90% and also contains strict capital management works based on the correct rate of capital management is correct in addition to the success rate is good Try it yourself The result is communicating with me.
Feel the Power MT4
Marta Gonzalez
Experts
Feel the Power , is a trading system that uses fractals an levels of price to determine market corrections. Feel the Power ,   is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm whit multilot algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial lot of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained to the control power, but if it goes in your favor the lotage is increased to improv
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
Ilaria
Rudy Tanureja
5 (2)
Experts
Forex Market is very dynamic. Whatever strategy you used to trade the market will always face its ups and downs. What I learn from my experience, we have to embrace drawdown as part of our trading life and try our best to manage it, growing the account while waiting the drawdown decreasing over time. So the key is : - Ideal capital to cover the drawdown until a certain max percentage of the balance. - Built in algorithm to grow profit while in drawdown and in profit position such as how to benef
Alligator Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Alligator Trade X is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as BuyJawsperiod1, BuyJawsshift1, BuyTeethsperiod1, BuyTeethsshift1,   BuyLipssperiod1, BuyLipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyJawsperiod2, BuyJawsshift2, BuyTeethsperiod2, BuyTeethsshift2,   BuyLipssperiod2, BuyLipssshift2, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyJawsperiod3, BuyJawsshift3, BuyTeethsperiod3, BuyTeethsshift3,   BuyLipssperiod3, BuyLipssshift3, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellJawsperiod1, Sell
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Experts
Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
AurumCubePro
Igor Dorn
Experts
AurumCubePro   is an Expert Advisor (EA) for   MetaTrader 4   ( MT4 ) designed to simplify your trading strategy. Based on precise calculations between   moving averages   and the asset price, it automatically sets your Stop Loss and Take Profit, optimizing your trades and reducing risk. Key Features: Intelligent Calculations:   AurumCubePro   uses advanced algorithms to analyze the relationship between different   moving averages   and the current price, identifying ideal entry and exit points.
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
Altri dall’autore
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (654)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
Gold Scalping Expert mt5
Vasiliy Strukov
4.71 (93)
Experts
Gold Scalping Expert is a very intelligent smart algorithm which exploits the reaction of gold during various high-impact events like geo-political news, pandemics, and economic changes.  This system trades breakouts using the popular zig-zag indicator by placing pending orders at the turning points and when the price breaks out beyond these levels the orders will get triggered.  The EA is using a very smart trailing stop and dynamic stop loss to protect your account and manage the risk properly
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
DESCRIZIONE DELLA PINBAR: L'EA Pin Bar impiega un approccio multi-strategia che combina il trading con le pin bar con tecniche di trend-following e mean-reversion. Una pin bar è un tipo di candela che segnala una brusca inversione e un rifiuto del prezzo. È definita da una lunga coda chiamata "ombra" o "stoppino". La coda della pin bar mostra l'area di prezzo che è stata rifiutata e l'implicazione è che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione opposta a quella indicata dalla coda. Un seg
Bitcoin Smart EA mt5
Vasiliy Strukov
4.62 (13)
Experts
Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati   qui . Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale! Impostazioni e manual
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
5 (11)
Experts
Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati   qui . Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale! Impostazioni e manual
Gold Scalping Expert
Vasiliy Strukov
4.66 (68)
Experts
Gold Scalping Expert is a very intelligent smart algorithm which exploits the reaction of gold during various high-impact events like geo-political news, pandemics, and economic changes.  This system trades breakouts using the popular zig-zag indicator by placing pending orders at the turning points and when the price breaks out beyond these levels the orders will get triggered.  The EA is using a very smart trailing stop and dynamic stop loss to protect your account and manage the risk properly
Gold Gamer mt5
Vasiliy Strukov
4.5 (8)
Experts
Gold Gamer EA è un Expert Advisor completamente automatizzato che porta il trading con la media mobile a un livello completamente nuovo. Offre numerosi scenari di trading con media mobile personalizzabili e impostazioni flessibili. La strategia semplice è sviluppata per cercare di cogliere il trend più ampio: se il prezzo è superiore alla media mobile, l'EA acquisterà, mentre se è inferiore alla media mobile, venderà. Una serie di impostazioni uniche rende questo EA estremamente versatile. Oltre
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Gold Gamer
Vasiliy Strukov
5 (5)
Experts
Gold Gamer EA è un Expert Advisor completamente automatizzato che porta il trading con la media mobile a un livello completamente nuovo. Offre numerosi scenari di trading con media mobile personalizzabili e impostazioni flessibili. La strategia semplice è sviluppata per cercare di cogliere il trend più ampio: se il prezzo è superiore alla media mobile, l'EA acquisterà, mentre se è inferiore alla media mobile, venderà. Una serie di impostazioni uniche rende questo EA estremamente versatile. Oltre
Filtro:
Omega
99
Omega 2025.08.24 15:31 
 

1) High accuracy. 2) Low drawdown. 3) Good profit 4) Excellent performance.

airmass
21
airmass 2025.08.07 07:21 
 

If you want to drain your deposit - buy this adviser. Very, very bad. I do not recommend

Xy9CbKa
84
Xy9CbKa 2025.08.07 05:22 
 

Recently got Network EA from this guy, works great! Just trying a PinBar now, seems like it makes a lot of trades both directions, dont know if thats a problem, but it comes out with a little profit anyways, so Im happy. Thanks to author. By the way, I messaged you in PM, i would like to get Gold Scalping expert as a gift, please read my messages

Sivakashi
279
Sivakashi 2025.08.05 06:15 
 

A truly fantastic EA from a great developer! This Pin Bar expert advisor has been working brilliantly for me on XAUUSD (Gold) on the 5-min and 15-min charts. It feels very secure and well-built. I must also give a special mention to Strukov and Daleen for their amazing and constant support.

Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.07.31 18:09 
 

Huge thanks to Mr. Strkov for continuing to deliver quality tools. If you’re a trader who believes in clean, price action driven systems. this EA is a must-try.

Rispondi alla recensione