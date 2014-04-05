Aurum Trader

Aurum Trader combina una strategia di breakout e una strategia di trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.
Sfruttando un Adaptive Learning Core che si evolve con la struttura del mercato dell'oro, offre le migliori prestazioni dal 2023 in poi, quando la sua ottimizzazione dinamica si adatta completamente alle moderne condizioni di volatilità.

Spiegazione dell'Intelligenza Adattiva:
Aurum Adaptive Scalper integra due strategie complementari che operano in un unico framework adattivo.
Il Breakout Engine rileva le espansioni della volatilità a breve termine e cattura i rapidi movimenti intraday, mentre il Trend Module segue le continuazioni dei microtrend per profitti più sostenuti.
Entrambi i moduli sono gestiti da un Adaptive Learning Core, che analizza l'efficienza delle recenti negoziazioni e il comportamento del mercato per ricalibrare continuamente i livelli di stop, la logica di trailing e la frequenza delle negoziazioni.
Con l'evoluzione della volatilità e del profilo di liquidità dell'oro dal 2023, il sistema si è ottimizzato in base alle attuali dinamiche di mercato, il che spiega le migliori performance degli ultimi anni.
Sebbene Aurum Trader mostri risultati stabili in tutti i periodi testati, i backtest dal 2023 in poi rappresentano al meglio il suo comportamento adattivo maturo e la sincronizzazione realistica del mercato.

Consigli:
Simbolo: XAUUSD (Oro) Intervallo di tempo: m15
Saldo minimo: 100 USD Lotto iniziale: 0,01 (consigliato)
È possibile scalare proporzionalmente, ad esempio:
Saldo di 500 USD → 0,05 lotti
Saldo di 1000 USD → 0,10 lotti
Anche lotti di dimensioni inferiori sono accettabili per operazioni a basso rischio.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

Nota bene: non vendo i miei EA o set speciali su Telegram, sono disponibili solo su Mql5 e i file dei miei set sono disponibili solo sul mio blog. Fai attenzione ai truffatori e non acquistare set da nessun altro!

  IMPOSTAZIONI

  • Simbolo: digita il nome esatto del simbolo per l'oro, come nel Market Watch, ad esempio XAUUSD.
  • Starting_Lot - Dimensione iniziale del lotto utilizzata per la prima posizione.
  • Aumenta di 0,01 ogni X$ di profitto: aumenta la dimensione del lotto di 0,01 dopo aver raggiunto il profitto specificato in USD.
  • TrailStart_Strg1 - Distanza (in punti) da cui inizia il trailing per la Strategia 1 (Breakout).
  • TrailStop_Strg1 - Fase di trailing (in punti) per la Strategia 1.
  • TP_Strg1 - Livello di Take Profit per la Strategia 1 (Breakout).
  • SL_Strg1 - Livello di Stop Loss per la Strategia 1 (Breakout).
  • TrailStart_Strg2 - Distanza (in punti) da cui inizia il trailing per la Strategia 2 (Trend-follow).
  • TrailStop_Strg2 - Fase di trailing (in punti) per la Strategia 2.
  • TP_Str2 - Livello di Take Profit per la Strategia 2.
  • EA_Name - Nome dell'Expert Advisor (per l'identificazione).
  • Numero magico: identificatore univoco per ogni istanza del grafico per impedire interferenze commerciali.

