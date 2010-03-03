Bot Pulse Breakout PRO

Benvenuti in una strategia di trading semplice ed efficace Breakout!

Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Questo robot non funziona su Darwinex per motivi di correlazione.

Segnale in diretta

Con questa metodologia, massimizzerai le tue opportunità in modo sicuro ed efficiente, adattandoti all'ambiente di trading reale. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere operazioni stabili mentre operi sui mercati FOREX più liquidi, concentrandoti sulle coppie più popolari:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • US30 / DOWJONES 
  • XAUUSD (ORO)

 SCARICA IL PRESET QUI

Caratteristiche principali della strategia:

  • Base solida: La strategia si basa sulla rottura di livelli chiave, offrendo opportunità chiare e potenzialmente redditizie.

  • Trading simultaneo: Esegui un solo trade alla volta mentre gestisci più asset con facilità.

  • Gestione del rischio: Ogni trade include uno stop loss (SL) e puoi adattare il rischio per trade in base al tuo stile.

  • Rischio controllato: Adatta i livelli di rischio in modo flessibile, mantenendo sempre il controllo.

  • Conti compatibili: Adatto a tutti i tipi di conti di trading, a partire da $1000, perfetto per principianti ed esperti.

  • Hedging o Netting: Compatibile con conti di copertura o netting, in base alle tue preferenze.

  • Visibilità della gamma di prezzi: Visualizza facilmente le gamme di prezzi e le ore di chiusura giornaliera sul grafico, ottimizzando così la tua presa di decisione.

Personalizzazione completa:

  • Numero magico modificabile: Usa facilmente la strategia su più asset con la funzione del numero magico modificabile!

  • Colori personalizzabili: Regola i colori del grafico in base al tuo stile, rendendo l'analisi più confortevole.

  • Ore di trading: Scegli il tuo fuso orario preferito, ora del broker o GMT+0 (per universale).

  • Personalizza gli Stop: Puoi modificare SL, TP e Trailing Stops nelle impostazioni.

Perché scegliere questa strategia?

  • Trading sicuro: Proteggi il tuo capitale con un sistema di stop loss e gestione del rischio.

  • Massimizza i tuoi risultati: con le impostazioni di AutoCompound

  • Livelli di trading ben definiti: ti guidano passo dopo passo, in modo che tu sappia sempre dove ti trovi nel mercato.

Con questa strategia, avrai gli strumenti necessari per fare trading in modo stabile nel mercato FOREX, mantenendo un rischio controllato e prendendo decisioni informate. Inizia ora e porta il tuo trading al livello successivo!



Broker:

Puoi usarlo con qualsiasi broker, ma abbiamo i broker consigliati:

  1. Darwinex
  2. IC Markets

