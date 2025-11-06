Hipercube lynx BTC Scalping

Benvenuti a HiperCube Lynx!
Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20
Sviluppato con un focus su basso rischio, stabilità, elevata coerenza e integrità in mente con queste caratteristiche:

  • Nessun lettore di cronologia
  • Breakout a livelli critici e nessun over-trading (apertura di troppe negoziazioni)
  • Stop loss fisso per ogni negoziazione
  • Trailing Stop PRONTO!
  • AutoCompund automaticamente
  • Basso drawdown
  • Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo

Impostazione:

  • Facile da eseguire, non è necessario alcun setfile
  • Simbolo: BTCUSD/ Bitcoin
  • Dimensione lotto: puoi usare i lotti che vuoi inizialmente, Lynx applica automaticamente l'autocompound
  • Intervallo di tempo: H1, ma Lynx funziona automaticamente in 3 intervalli di tempo
  • Capitale: minimo 1000 USD, usando 0,01 lotti
  • Broker: broker a basso spread come IC Markets
  • Fuso orario e ora legale: non necessario

Backtest:

  • Guarda le immagini, puoi vedere tutti i risultati e i dettagli
  • Seleziona BTCUSD/BitCoin come simbolo
  • Intervallo di tempo: H1, H4, D1
  • Clicca su Avvia, le impostazioni predefinite sono corrette
  • Controlla le statistiche alla fine del test, guarda tutti i dettagli per ottenere maggiori informazioni
  • Ripeti il ​​processo sopra con impostazioni diverse se vuoi ottenere risultati diversi

Prop Firm:

Controlla le regole della tua prop firm su questo EA. Le società che hanno spread così alti, commissioni o non consentono il mercato delle criptovalute, NON SONO COMPATIBILI. Lynx la maggior parte delle volte non effettua scambi tra i giorni.

Ottieni una copia di questo EA o scarica la demo gratuita per provare la potenza di HiperCube Lynx!

Questo EA è stato sviluppato per ottenere profitti stabili con bassi drawdown, questo esperto è uno scalper di BTC, quindi può fare trading 24/7
VPS o PC in esecuzione 24/7 è necessario.





Prodotti consigliati
AI Ichimoku Cloud
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
The AI Ichimoku Cloud trading system is an automated trading that uses the indicator Ichimoku Cloud to trade, combines with the neural network martingale method, and makes trading safer by trading the main trend of the chart. By backtest the data from 2003-2022, the results were very good. Very low point of loss and has a satisfactory high total profit By trading, there are not many trades each week. Instead, it chooses the period when the graph is trending, so it trades and there is a correctio
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experts
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Experts
The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
FREE
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Experts
This EA takes advantage of anomalies in USDJPY and executes around 10 trades per month. Therefore, the recommended currency pair is USDJPY , and there is no specific recommended timeframe (it can trade on any chart). Performance tends to be better with brokers that offer a tight USDJPY spread and positive swap on BUY positions . Since the EA uses time-based trading, please use a broker where GMT offset is +3 during Daylight Saving Time (DST) and +2 during Standard Time . If you use a broker wit
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experts
It is an Expert Advisor who uses the famous Dave Landry strategy, widely used to operate swing trades in various types of markets, Forex, B3, indices, stocks and cryptocurrencies. The Dave Landry Setup is one of the most well-known setups that operate in favor of the trend, there is a preference for the larger H4, Daily, Weekly and Monthly timeframes, due to its high hit rate, but the TsuTrader Dave Landry robot allows complete customization of the strategy . - TSUTrader Dave Landry is the on
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MACD Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MACD Trade  X MT5 is an EA based on MACD. MACD parameters such as FastEMA1, SlowEMA1, MACDSMA1, BuyShift1,  BuyShift2,   SellShift1   and SellShift2 can be adjusted. MACD Trade  X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MACD Trade  X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Multipound Scalper
Moses Ngala Charo
Experts
Overview: Multipound Scalper MT5 is a multicurrency Expert Advisor designed for short-term trading. It utilizes a customizable trading time filter along with classic technical indicators — Moving Averages and Bollinger Bands — to determine precise entry and exit points in the market. This EA is suitable for traders looking for a simple yet effective scalping strategy, with built-in risk management and flexible symbol selection. Main Features: Multicurrency support Customizable trading hours Ent
The Last Fractals MT5
Marta Gonzalez
Experts
The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals,   is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it y
Turbo Trend Maverick
George Wekesa Ngukhunasi
Experts
Introducing Turbo Trend Maverick: Revolutionize Your Trading Experience Derivative synthetics are sophisticated financial instruments meticulously crafted to mirror the performance of underlying assets without requiring direct ownership. By amalgamating various derivative contracts, such as options and futures, synthetics provide traders with a cost-effective means to gain exposure to assets like stocks, commodities, or indices. Developed with these complexities in mind, this EA is tailored for
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
German Snowball
Chong Lip Phang
Experts
German Snowball funziona esclusivamente sull'indice azionario tedesco. I broker chiamano questo strumento in modo diverso, ad esempio DAX, DE40, GER40, GER30, GER40Cash, ecc. Per utilizzarlo, collega l'EA al grafico giusto e si occuperà della dimensione del contratto, del volume minimo e della dimensione del lotto (in base al tuo capitale). Apre solo una transazione alla volta. I migliori parametri per questo EA sono stati ottenuti utilizzando i dati tick storici dal 22 marzo 2021 al 22 marzo 2
EA Progress
Yuriy Kuzmin
Experts
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
Smoothing Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Experts
Smoothing Oscillator   is an ea based on the Smoothing oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59188 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safet
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
F22 Raptor
Kiryl Rudovich
Experts
F22 Raptor is a highly reliable, low risk EA, based on  statistical arbitrage idea. Expert don't use any dangerous methods of money management and suitable for any broker conditions. The Expert Advisor tracks two correlated currency pairs at once and determines the moment, when a strong divergence occurs between the pairs. Then it opens opposite trades for each currency pair. Profit is formed during the reverse convergence of currency pairs. The Expert Advisor dynamically fixes profits and limi
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX), Indice del canale delle materie prime (CCI), Candele classiche Heiken Ashi, Media mobile, Me
ScalpFlipper MT5 EA
Yassir Lamrichi
Experts
ScalpFlipper MT5 EA : Scalping intelligent avec retour à la moyenne 2025-settings.set  ScalpFlipper MT5 EA   est un robot de trading entièrement automatisé conçu pour exécuter des transactions de scalping à haute probabilité en identifiant et en agissant intelligemment sur les inversions de prix. Le cœur de l'EA réside dans son moteur statistique. Au lieu d'utiliser des oscillateurs basiques, il calcule un score Z sophistiqué pour identifier les situations de surachat ou de survente. Cela per
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Experts
Potente EA pullback per negoziare qualsiasi coppia di valute. Esibizione live: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - invia un messaggio privato per richiedere i file del set Avvio rapido - Imposta l'EA sul grafico M15 di EURGBP (solo vendita), EURCHF (solo acquisto), USDCAD (solo acquisto), EURUSD (solo vendita). - Il rischio una tantum è di circa 300 usd al paio per un lotto minimo. Assicurati che i rischi siano comodi per te. - Assicurati che le impostazioni del fuso orario siano corrett
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Ultimate Gold Algo
Muhamad Haziq Bin Rosli
5 (1)
Experts
Ultimate Gold Algo TimeFrame : M30 Minimum Balance : 5000USD or USCent (USC) account (50 dollar) Settings :  robotEnableSwitch = 1 lot Size = 0.02 (5000 USD/USC) OR 0.25 (50000 USD/USC) Key Value = 1 Profits in Points = 2777 autoAdjustLot = 1 Initial Balance = 5000 Algorithmic Trading Strategy Description This expert advisor (EA) operates based on signals generated by an Ultimate Indicator , designed to identify optimal market entry points. The algorithm analyzes price behavior across the las
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.81 (37)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (31)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (33)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (4)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   Remstone Prime 24H discount at 1750$ instead of 2,000$ ! The price increases by $500 every profitable quarter.  Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessu
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (3)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Segnale Live: [Account Principale] | [Account Minore] | Canale Ufficiale AOT | Prossimo Prezzo: $299 IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione. AOT MT5 è un Expert Advisor avanzato alimentato da analisi del sentiment AI e algoritmi di Ottimizzazione Adattiva . Sviluppato nel corso di diversi anni di perfezionamento, questo sistema completamente automat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (30)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Experts
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.5 (20)
Experts
NEXUS: un Expert Advisor che evolve con il mercato Novità: è disponibile anche un nuovo set per XAUUSD. Importante: se noleggi NEXUS e non ottieni la redditività attesa, scrivimi e prolungheremo il periodo di noleggio raddoppiando il tempo senza domande . La priorità è permetterti di testarlo con calma e valutarlo in condizioni reali. > Tutti i contenuti (set, guida, supporto, FAQ e aggiornamenti) sono centralizzati nel NEXUS HUB : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764411 > Il link qui sopra fo
Altri dall’autore
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (2)
Experts
Introduzione È il momento di sbloccare tutto il potenziale del trading, HiperCube Pro Gale BTC è proprio ciò di cui hai bisogno , grazie all'IA e Chat GPT , combinato con l'esperienza del nostro team di sviluppo, abbiamo creato una risorsa stabile e affidabile, e ora è a tua disposizione! Codice sconto per il 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Caratteristiche del prodotto: Gestione del rischio con Stop Loss Ogni operazione include uno stop loss incorporato per garantire che il tuo
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicatori
HiperCube AutoTrend Lines Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo indicatore ti aiuta a identificare facilmente supporti e resistenze, tracciare linee nel grafico e sapere dove si trova un punto importante nel mercato. Questo strumento è il modo migliore per automatizzare in modo semi automatico il tuo trading, svolgendo parte del lavoro per te. Resistenza o supporto sono livelli importanti che a volte sono difficili da identificare, ma ora non ti creeranno più confusion
FREE
GannHiLo
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Gann Hilo — Precisione e chiarezza nella tendenza Canale YouTube: @BotPulseTrading GannHilo è un indicatore tecnico progettato per identificare in modo preciso e visivo i cambiamenti di tendenza del mercato. Combinando la struttura del prezzo con la teoria di Gann , il sistema traccia linee dinamiche che fungono da guide intelligenti di direzione e supporto . Il suo design minimalista e l’algoritmo ottimizzato consentono una lettura pulita ed efficace , mostrando esattamente quando l’impulso cam
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Profilo di mercato HiperCube! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Un profilo di mercato è una rappresentazione grafica che combina informazioni su prezzo e tempo sotto forma di distribuzione. Visualizza le informazioni sui prezzi sulla scala verticale (asse y) e le informazioni sul volume sulla scala orizzontale (asse x). Questo tipo di grafico fornisce informazioni sull'attività di mercato, consentendo ai trader di visualizzare e valutare il giusto valore di mercato in tem
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube Renko Candles Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato trasformandolo in Renko Candle Style. Definizione I grafici Renko sono un tipo di grafico finanziario che misura e traccia le variazioni di prezzo, utilizzando mattoni (o barre) per rappresentare i movimenti di prezzo. A differenza dei tradizionali grafici a candela, i grafici Renko non visualizzano informazioni basate sul tempo, concentrandosi esc
FREE
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading – Robot Bande di Bollinger DAX  Sfrutta la volatilità del mercato con un algoritmo di trading basato sulle Bande di Bollinger progettato per il DAX! Questo avanzato robot di trading identifica punti di ingresso e uscita precisi, adattandosi alla dinamica del mercato con un approccio strutturato e disciplinato. Caratteristiche principali: Strategia Intelligente Bande di Bollinger – Identifica estremi di prezzo per operazioni ad alta probabilità. Un'operazione alla volta – Esecu
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Ciao trader, HiperCube è lieto di presentarvi un nuovo indicatore MTF MA! Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average o MTF MA è un indicatore che consente di visualizzare la MA da un timeframe superiore a uno inferiore, in modo semplice. Caratteristiche: Seleziona Timeframe da un menu a discesa Periodo MA personalizzato Tipo MA personalizzato (EMA, SMA...) Colore personalizzato di MTF MA Per svilupparlo sono stati utilizzati Chat gpt e AI Con
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
HiperCube ADX Histogram è qui! Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore ti aiuta a sapere se potrebbe esserci una forte tendenza nel mercato. ADX è un indicatore molto popolare e utile, quindi molti trader di alto livello consigliano di usarlo come filtro per le cattive operazioni o in combinazione con altre analisi. Con HiperCube ADX sarai un'esperienza premium usando un indicatore bello e fantastico per il tuo trading. CARATTERISTICHE: Completamente personalizz
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
"HiperCube USD INDEX (DXY /USDX) " è un benchmark finanziario che rappresenta la performance di un gruppo specifico di asset, come azioni, obbligazioni o materie prime, con valori denominati in dollari USA. Questi indici aiutano gli investitori a monitorare e confrontare la performance di particolari settori o mercati nel tempo. Essendo espresso in USD, l'indice fornisce una misura coerente per valutare gli investimenti, indipendentemente dalla valuta nativa o dalla posizione geografica degli a
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Indicatori
QUESTO INDICATORE FA PARTE DELL'EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Codice sconto del 20% per Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Introduzione alla nuova versione dell'indicatore Donchian Siamo entusiasti di presentare la nuova versione dell'indicatore Donchian , progettata con miglioramenti all'avanguardia e una precisione maggiore. Ora completamente adattato per HiperCube Pro Gale , questo strumento aggiornato offre un'esperienza fluida per un trading più efficace. Perché questa versione è rivoluzio
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robot di Trading NASDAQ - Strategia Premium Breakout Opportunità esclusiva! Ottieni ora con 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Risultati Verificati con Dati Reali Deposito iniziale: $100,000.00 Profitto netto: $198,788.56 (198.7% ROI) Operazioni totali: 981 trade long (62.81% win rate) Fattore di profitto: 1.23 Drawdown massimo: 22.79% Indice di Sharpe: 2.60 Vantaggi Principali Strategia testata in condizioni di mercato reali: Trade vincente più grande: $14,081.13 Fattore di recup
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube VIX Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato del volume di sp500 / us500 Definizione HiperCube VIX, noto come CBOE Volatility Index, è una misura ampiamente riconosciuta della paura o dello stress del mercato. Segnala il livello di incertezza e volatilità nel mercato azionario, utilizzando l'indice S&P 500 come proxy per il mercato in generale. L'indice VIX è calcolato in base ai prezzi dei contratti d
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube DonChian Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo indicatore fornisce informazioni molto utili sul prezzo, mostrando quando il prezzo probabilmente salirà o scenderà. Caratteristiche: Indicatore nelle finestre principali Personalizza i colori delle tue candele Personalizza il periodo dell'indicatore Imposta Off Imposta i parametri Come interpretare: Trend rialzista: se alcune candele salgono dalla banda superiore, significa che è possibile che si s
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilità
HiperCube Protector è qui! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector è il limitatore di DrawDown più semplice e facile per ottenere il controllo del tuo account!, questo strumento mira a proteggere il tuo account in tempo reale, usa un drawdown massimo o un'impostazione StopLoss. Caratteristiche: Controlla il DrawDown in percentuale o denaro, in base al saldo del tuo account Interfaccia amichevole ed elegante per vedere i dati in tempo reale Invia notifiche a
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
HiperCube Tornado è qui! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado è un indicatore semplice ma efficace che ti aiuta a identificare quando un nuovo potere rialzista o ribassista è vicino. Facile da usare Colori personalizzati Indicatore di finestre separate TEMA è usato per fare calcoli Periodi personalizzati Metodo personalizzato Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo Strategia Aspetta che TI+ attraversi TI- Ciò significa, segnale di acquisto Aspetta che TI-
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Presentazione del VXN Indicator Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Il tuo alleato definitivo per navigare nelle acque volatili dell'indice Nasdaq-100. Progettato per i trader che esigono precisione e affidabilità, il VXN Indicator fornisce approfondimenti in tempo reale sul sentiment del mercato e sui potenziali movimenti dei prezzi. Con il VXN Indicator, puoi: Prevedere la Volatilità : Ottieni un vantaggio competitivo anticipando con precisione i movimenti del mercato. Otti
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilità
Di nuovo benvenuti! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Oggi vogliamo presentare un nuovo strumento utile, HiperCube SuperVisor, questo strumento ha risolto il problema che abbiamo quando eseguiamo diversi EA contemporaneamente, rendendo la supervisione di qualcosa di difficile da fare, grazie a questo possiamo vedere in 1 grafico fino a 5 EA contemporaneamente, possiamo vedere se ognuno di loro ha posizioni aperte, profitti in acquisto, profitti in vendita e profitti total
FREE
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Salve trader e investitori Siamo lieti di presentarvi HiperCube Innovashion! Questo EA combina Martingala + Grid System ed è progettato per fornire una stabilità a lungo termine Raccomandazioni per l'uso: Coppia di valute: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Intervallo di tempo: 1H Deposito minimo: $ 1000 USD Tipo di account: copertura NON FARSI ABARISCARE, usa profitti giornalieri brevi e TP di almeno 3 pip ma inferiori a 5 pip Specifiche:
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Scatena la potenza del trading intelligente con il nostro Robot di Trading avanzato! Pronto ad elevare la tua strategia di trading? Scopri il Robot di Trading all'avanguardia, progettato per offrire prestazioni costanti con precisione e affidabilità. Perché scegliere il nostro Robot di Trading?  Offerta esclusiva: Usa il codice DWZ2328770MGM per un incredibile sconto del 25% su Darwinex Zero ! Non perdere questo sconto a tempo limitato! 1. Performance comprovata: Supportato da anni di test rig
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Strategia di Trading Automatizzata per US30, NASDAQ e GER40 Sblocca il potenziale di crescita a lungo termine con il nostro avanzato bot di trading, progettato specificamente per gli indici US30, NASDAQ e GER40. Questa strategia è stata rigorosamente testata per molti anni, dimostrando prestazioni coerenti e affidabili. Il nostro approccio si basa su una solida strategia a lungo termine che dà priorità alla stabilità e a
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti in una strategia di trading semplice ed efficace Breakout! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo robot non funziona su Darwinex per motivi di correlazione. Segnale in diretta Con questa metodologia, massimizzerai le tue opportunità in modo sicuro ed efficiente, adattandoti all'ambiente di trading reale. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere operazioni stabili mentre operi sui mercati FOREX più liquidi, concentrandoti sulle coppie più popolari: EURUS
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Rivoluziona il tuo trading sull'oro con il robot XAUUSD definitivo Se stai cercando una soluzione di trading sull'oro (XAUUSD) potente, intelligente e completamente automatizzata, la tua ricerca finisce qui. Il nostro Robot di Trading sull'Oro è progettato per massimizzare i tuoi profitti sfruttando una strategia intelligente e adattiva, ottimizzata attraverso anni di dati di mercato reali e backtesting. Con un'eccezionale esperienza di performance costante e una solida gestione del rischio, que
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robot Intelligente di Swing Trading Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 IMPORTANTE! È necessario scaricare questo indicatore, con    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicatore BTC Breakout è un sistema di trading automatizzato progettato per operare con una vera logica di swing trading , sfruttando le rotture di prezzo su coppie come BTC/USD. Si concentra su qualità e gestione del rischio, senza tecniche aggressive come martingala o grid. 65% di tasso di success
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Domina il mercato dell’oro con precisione e alta redditività Stai cercando un robot di trading professionale che offra risultati costanti e redditizi sul mercato dell’oro (XAUUSD)? Questo sistema è pensato per trader esigenti che desiderano automatizzare le operazioni e massimizzare il capitale con un controllo efficace del rischio. Performance comprovate Profitto netto totale: 164.318,02 USD Deposito iniziale: 25.000 USD Rendimento totale: +650% Recovery Factor: 5.18 Profit Factor: 1.71 Max dr
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilità
Trade Assistant X Light — Potenzia le tue decisioni con un solo clic Scopri Trade Assistant X Light, lo strumento progettato per i trader che cercano precisione, velocità e controllo senza complicazioni. Integrato direttamente nella tua piattaforma, questa interfaccia intuitiva ti consente di piazzare ordini a mercato e pendenti, regolare stop e target, gestire chiusure parziali e attivare funzioni automatiche come breakeven e chiusura parziale con pochi clic. Dimentica i processi lenti: ogni az
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione