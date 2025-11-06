Hipercube lynx BTC Scalping
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Versione: 2.4
- Aggiornato: 6 novembre 2025
- Attivazioni: 5
Benvenuti a HiperCube Lynx!
Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20
Sviluppato con un focus su basso rischio, stabilità, elevata coerenza e integrità in mente con queste caratteristiche:
- Nessun lettore di cronologia
- Breakout a livelli critici e nessun over-trading (apertura di troppe negoziazioni)
- Stop loss fisso per ogni negoziazione
- Trailing Stop PRONTO!
- AutoCompund automaticamente
- Basso drawdown
- Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo
Impostazione:
- Facile da eseguire, non è necessario alcun setfile
- Simbolo: BTCUSD/ Bitcoin
- Dimensione lotto: puoi usare i lotti che vuoi inizialmente, Lynx applica automaticamente l'autocompound
- Intervallo di tempo: H1, ma Lynx funziona automaticamente in 3 intervalli di tempo
- Capitale: minimo 1000 USD, usando 0,01 lotti
- Broker: broker a basso spread come IC Markets
- Fuso orario e ora legale: non necessario
Backtest:
- Guarda le immagini, puoi vedere tutti i risultati e i dettagli
- Seleziona BTCUSD/BitCoin come simbolo
- Intervallo di tempo: H1, H4, D1
- Clicca su Avvia, le impostazioni predefinite sono corrette
- Controlla le statistiche alla fine del test, guarda tutti i dettagli per ottenere maggiori informazioni
- Ripeti il processo sopra con impostazioni diverse se vuoi ottenere risultati diversi
Prop Firm:
Controlla le regole della tua prop firm su questo EA. Le società che hanno spread così alti, commissioni o non consentono il mercato delle criptovalute, NON SONO COMPATIBILI. Lynx la maggior parte delle volte non effettua scambi tra i giorni.
Ottieni una copia di questo EA o scarica la demo gratuita per provare la potenza di HiperCube Lynx!
Questo EA è stato sviluppato per ottenere profitti stabili con bassi drawdown, questo esperto è uno scalper di BTC, quindi può fare trading 24/7
VPS o PC in esecuzione 24/7 è necessario.
