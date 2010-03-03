Bot Pulse Ultra DAX

Bot Pulse Trading – Robot Bande di Bollinger DAX 

Sfrutta la volatilità del mercato con un algoritmo di trading basato sulle Bande di Bollinger progettato per il DAX! Questo avanzato robot di trading identifica punti di ingresso e uscita precisi, adattandosi alla dinamica del mercato con un approccio strutturato e disciplinato.

Caratteristiche principali:

  • Strategia Intelligente Bande di Bollinger – Identifica estremi di prezzo per operazioni ad alta probabilità.
  • Un'operazione alla volta – Esecuzione focalizzata per garantire un trading controllato ed efficiente.
  • Test rigorosi & robustezza – Testato in diverse condizioni di mercato.
  • Automatizzato & affidabile – Nessun intervento manuale necessario—lascia che funzioni da solo!
    • Offerta esclusiva: Usa il codice DWZ2328770MGM_20 per ottenere un incredibile 20% DI SCONTO su Darwinex Zero! Non perdere questo sconto a tempo limitato!

Questo robot è stato sottoposto a rigorosi test di robustezza, garantendo prestazioni costanti in diversi scenari di mercato. Sebbene nessuna strategia possa garantire risultati futuri, questo strumento si basa su una metodologia solida e ben testata per migliorare la tua esperienza di trading sul DAX.

Fai trading in modo più intelligente. Fai trading con fiducia.

Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (2)
Experts
INTRODUCTION Unleash the power of our brand new EA "Frankenstein" and conquer the forex market like never before! Our revolutionary expert advisor combines the strength of a price channel strategy with a sophisticated machine learning algorithm, allowing you to navigate the ever-changing market with precision and confidence. And the best part? For a limited time, you can get "Frankenstein" at a jaw-dropping 80% off during our exclusive launch promotion, priced at just $44! FEATURES Trade pane
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
NOVA EA   È   un       Sistema di indicizzazione completamente automatico e accessibile [DE40 / GER40]   con parametri di ottimizzazione aperti e un   meccanismo di recupero opzionale. Only 3 Copies of 10 Left  for 345 $ Next Price 890 $ GUIDA NOVA Segnali Rimborso del broker di commissioni Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Ogni posizione ha sempre una
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Goldfish FX
Michael Prescott Burney
Experts
GoldFish FX – Intelligent Trading Precision for XAUUSD H1 GoldFish FX is an advanced expert advisor designed for precision trading on the XAUUSD pair using the H1 chart. Built for disciplined execution, it incorporates a structured framework of configurable parameters, giving traders full control over risk, session timing, and market conditions. At its core, GoldFish FX features dynamic trade management options including adjustable lot sizing (manual, fixed, or balance-based), directional input,
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experts
Of course! Here is the English translation of your trading algorithm description: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Description **Discover a new era of trading with our automated trading robot, based on the renowned Silver Bullet strategy by ICT (Inner Circle Trader).** #### **Why Choose Our Trading Robot?** 1. **Proven Performance**: The Silver Bullet strategy by ICT is recognized for its consistent results and ability to identify high-probability trading opportunities. Our trading
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Kureopatora no Sakura   -   Where Egyptian Wisdom Meets Shogun Strategy Embodying Cleopatra's cunning as a Japanese Shogun, this EA wages calculated market campaigns. Its core deploys Fibonacci-tuned Ichimoku lines –   Tenkan-sen scouts   (8-55 periods) and   Kijun-sen battlements   (89-377 periods) – to pinpoint assaults at decisive crossovers. Like an archaeologist deciphering Rosetta Stone secrets, the EA reads Japanese candlesticks as modern hieroglyphs: each pattern reveals hidden market na
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Experts
Introduzione È il momento di sbloccare tutto il potenziale del trading, HiperCube Pro Gale BTC è proprio ciò di cui hai bisogno , grazie all'IA e Chat GPT , combinato con l'esperienza del nostro team di sviluppo, abbiamo creato una risorsa stabile e affidabile, e ora è a tua disposizione! Codice sconto per il 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Caratteristiche del prodotto: Gestione del rischio con Stop Loss Ogni operazione include uno stop loss incorporato per garantire che il tuo
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicatori
HiperCube AutoTrend Lines Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo indicatore ti aiuta a identificare facilmente supporti e resistenze, tracciare linee nel grafico e sapere dove si trova un punto importante nel mercato. Questo strumento è il modo migliore per automatizzare in modo semi automatico il tuo trading, svolgendo parte del lavoro per te. Resistenza o supporto sono livelli importanti che a volte sono difficili da identificare, ma ora non ti creeranno più confusion
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robot di Trading NASDAQ - Strategia Premium Breakout Opportunità esclusiva! Ottieni ora con 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Risultati Verificati con Dati Reali Deposito iniziale: $100,000.00 Profitto netto: $198,788.56 (198.7% ROI) Operazioni totali: 981 trade long (62.81% win rate) Fattore di profitto: 1.23 Drawdown massimo: 22.79% Indice di Sharpe: 2.60 Vantaggi Principali Strategia testata in condizioni di mercato reali: Trade vincente più grande: $14,081.13 Fattore di recup
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Salve trader e investitori Siamo lieti di presentarvi HiperCube Innovashion! Questo EA combina Martingala + Grid System ed è progettato per fornire una stabilità a lungo termine Raccomandazioni per l'uso: Coppia di valute: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Intervallo di tempo: 1H Deposito minimo: $ 1000 USD Tipo di account: copertura NON FARSI ABARISCARE, usa profitti giornalieri brevi e TP di almeno 3 pip ma inferiori a 5 pip Specifiche:
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube Renko Candles Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato trasformandolo in Renko Candle Style. Definizione I grafici Renko sono un tipo di grafico finanziario che misura e traccia le variazioni di prezzo, utilizzando mattoni (o barre) per rappresentare i movimenti di prezzo. A differenza dei tradizionali grafici a candela, i grafici Renko non visualizzano informazioni basate sul tempo, concentrandosi esc
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Profilo di mercato HiperCube! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Un profilo di mercato è una rappresentazione grafica che combina informazioni su prezzo e tempo sotto forma di distribuzione. Visualizza le informazioni sui prezzi sulla scala verticale (asse y) e le informazioni sul volume sulla scala orizzontale (asse x). Questo tipo di grafico fornisce informazioni sull'attività di mercato, consentendo ai trader di visualizzare e valutare il giusto valore di mercato in tem
FREE
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti a HiperCube Lynx! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Sviluppato con un focus su basso rischio, stabilità, elevata coerenza e integrità in mente con queste caratteristiche: Nessun lettore di cronologia Breakout a livelli critici e nessun over-trading (apertura di troppe negoziazioni) Stop loss fisso per ogni negoziazione Trailing Stop PRONTO! AutoCompund automaticamente Basso drawdown Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo Impostazione: Facile da eseguire, non
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
"HiperCube USD INDEX (DXY /USDX) " è un benchmark finanziario che rappresenta la performance di un gruppo specifico di asset, come azioni, obbligazioni o materie prime, con valori denominati in dollari USA. Questi indici aiutano gli investitori a monitorare e confrontare la performance di particolari settori o mercati nel tempo. Essendo espresso in USD, l'indice fornisce una misura coerente per valutare gli investimenti, indipendentemente dalla valuta nativa o dalla posizione geografica degli a
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
HiperCube ADX Histogram è qui! Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore ti aiuta a sapere se potrebbe esserci una forte tendenza nel mercato. ADX è un indicatore molto popolare e utile, quindi molti trader di alto livello consigliano di usarlo come filtro per le cattive operazioni o in combinazione con altre analisi. Con HiperCube ADX sarai un'esperienza premium usando un indicatore bello e fantastico per il tuo trading. CARATTERISTICHE: Completamente personalizz
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
HiperCube Tornado è qui! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado è un indicatore semplice ma efficace che ti aiuta a identificare quando un nuovo potere rialzista o ribassista è vicino. Facile da usare Colori personalizzati Indicatore di finestre separate TEMA è usato per fare calcoli Periodi personalizzati Metodo personalizzato Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo Strategia Aspetta che TI+ attraversi TI- Ciò significa, segnale di acquisto Aspetta che TI-
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube DonChian Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo indicatore fornisce informazioni molto utili sul prezzo, mostrando quando il prezzo probabilmente salirà o scenderà. Caratteristiche: Indicatore nelle finestre principali Personalizza i colori delle tue candele Personalizza il periodo dell'indicatore Imposta Off Imposta i parametri Come interpretare: Trend rialzista: se alcune candele salgono dalla banda superiore, significa che è possibile che si s
FREE
HiperCube DonChain Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
QUESTO INDICATORE FA PARTE DELL'EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Codice sconto del 20% per Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Introduzione alla nuova versione dell'indicatore Donchian Siamo entusiasti di presentare la nuova versione dell'indicatore Donchian , progettata con miglioramenti all'avanguardia e una precisione maggiore. Ora completamente adattato per HiperCube Pro Gale , questo strumento aggiornato offre un'esperienza fluida per un trading più efficace. Perché questa versione è rivoluzio
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Ciao trader, HiperCube è lieto di presentarvi un nuovo indicatore MTF MA! Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average o MTF MA è un indicatore che consente di visualizzare la MA da un timeframe superiore a uno inferiore, in modo semplice. Caratteristiche: Seleziona Timeframe da un menu a discesa Periodo MA personalizzato Tipo MA personalizzato (EMA, SMA...) Colore personalizzato di MTF MA Per svilupparlo sono stati utilizzati Chat gpt e AI Con
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilità
HiperCube Protector è qui! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector è il limitatore di DrawDown più semplice e facile per ottenere il controllo del tuo account!, questo strumento mira a proteggere il tuo account in tempo reale, usa un drawdown massimo o un'impostazione StopLoss. Caratteristiche: Controlla il DrawDown in percentuale o denaro, in base al saldo del tuo account Interfaccia amichevole ed elegante per vedere i dati in tempo reale Invia notifiche a
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube VIX Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato del volume di sp500 / us500 Definizione HiperCube VIX, noto come CBOE Volatility Index, è una misura ampiamente riconosciuta della paura o dello stress del mercato. Segnala il livello di incertezza e volatilità nel mercato azionario, utilizzando l'indice S&P 500 come proxy per il mercato in generale. L'indice VIX è calcolato in base ai prezzi dei contratti d
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Presentazione del VXN Indicator Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Il tuo alleato definitivo per navigare nelle acque volatili dell'indice Nasdaq-100. Progettato per i trader che esigono precisione e affidabilità, il VXN Indicator fornisce approfondimenti in tempo reale sul sentiment del mercato e sui potenziali movimenti dei prezzi. Con il VXN Indicator, puoi: Prevedere la Volatilità : Ottieni un vantaggio competitivo anticipando con precisione i movimenti del mercato. Otti
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilità
Di nuovo benvenuti! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Oggi vogliamo presentare un nuovo strumento utile, HiperCube SuperVisor, questo strumento ha risolto il problema che abbiamo quando eseguiamo diversi EA contemporaneamente, rendendo la supervisione di qualcosa di difficile da fare, grazie a questo possiamo vedere in 1 grafico fino a 5 EA contemporaneamente, possiamo vedere se ognuno di loro ha posizioni aperte, profitti in acquisto, profitti in vendita e profitti total
FREE
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Scatena la potenza del trading intelligente con il nostro Robot di Trading avanzato! Pronto ad elevare la tua strategia di trading? Scopri il Robot di Trading all'avanguardia, progettato per offrire prestazioni costanti con precisione e affidabilità. Perché scegliere il nostro Robot di Trading?  Offerta esclusiva: Usa il codice DWZ2328770MGM per un incredibile sconto del 25% su Darwinex Zero ! Non perdere questo sconto a tempo limitato! 1. Performance comprovata: Supportato da anni di test rig
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Strategia di Trading Automatizzata per US30, NASDAQ e GER40 Sblocca il potenziale di crescita a lungo termine con il nostro avanzato bot di trading, progettato specificamente per gli indici US30, NASDAQ e GER40. Questa strategia è stata rigorosamente testata per molti anni, dimostrando prestazioni coerenti e affidabili. Il nostro approccio si basa su una solida strategia a lungo termine che dà priorità alla stabilità e a
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti in una strategia di trading semplice ed efficace Breakout! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo robot non funziona su Darwinex per motivi di correlazione. Segnale in diretta Con questa metodologia, massimizzerai le tue opportunità in modo sicuro ed efficiente, adattandoti all'ambiente di trading reale. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere operazioni stabili mentre operi sui mercati FOREX più liquidi, concentrandoti sulle coppie più popolari: EURUS
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Rivoluziona il tuo trading sull'oro con il robot XAUUSD definitivo Se stai cercando una soluzione di trading sull'oro (XAUUSD) potente, intelligente e completamente automatizzata, la tua ricerca finisce qui. Il nostro Robot di Trading sull'Oro è progettato per massimizzare i tuoi profitti sfruttando una strategia intelligente e adattiva, ottimizzata attraverso anni di dati di mercato reali e backtesting. Con un'eccezionale esperienza di performance costante e una solida gestione del rischio, que
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robot Intelligente di Swing Trading Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 IMPORTANTE! È necessario scaricare questo indicatore, con    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicatore BTC Breakout è un sistema di trading automatizzato progettato per operare con una vera logica di swing trading , sfruttando le rotture di prezzo su coppie come BTC/USD. Si concentra su qualità e gestione del rischio, senza tecniche aggressive come martingala o grid. 65% di tasso di success
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Domina il mercato dell’oro con precisione e alta redditività Stai cercando un robot di trading professionale che offra risultati costanti e redditizi sul mercato dell’oro (XAUUSD)? Questo sistema è pensato per trader esigenti che desiderano automatizzare le operazioni e massimizzare il capitale con un controllo efficace del rischio. Performance comprovate Profitto netto totale: 164.318,02 USD Deposito iniziale: 25.000 USD Rendimento totale: +650% Recovery Factor: 5.18 Profit Factor: 1.71 Max dr
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilità
Trade Assistant X Light — Potenzia le tue decisioni con un solo clic Scopri Trade Assistant X Light, lo strumento progettato per i trader che cercano precisione, velocità e controllo senza complicazioni. Integrato direttamente nella tua piattaforma, questa interfaccia intuitiva ti consente di piazzare ordini a mercato e pendenti, regolare stop e target, gestire chiusure parziali e attivare funzioni automatiche come breakeven e chiusura parziale con pochi clic. Dimentica i processi lenti: ogni az
