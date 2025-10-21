GannHiLo
- Indicatori
- Adrian Lara Carrasco
- Versione: 1.0
Gann Hilo — Precisione e chiarezza nella tendenza
GannHilo è un indicatore tecnico progettato per identificare in modo preciso e visivo i cambiamenti di tendenza del mercato. Combinando la struttura del prezzo con la teoria di Gann, il sistema traccia linee dinamiche che fungono da guide intelligenti di direzione e supporto.
Il suo design minimalista e l’algoritmo ottimizzato consentono una lettura pulita ed efficace, mostrando esattamente quando l’impulso cambia direzione senza rumore o ritardi. Ideale per trader intraday e swing, GannHilo ti aiuta a:
- Confermare gli ingressi con chiarezza visiva
- Seguire la tendenza dominante
- Evitare falsi segnali e sovratrading
Trasforma l’azione del prezzo in un potente segnale visivo facile da interpretare.
GannHilo — Dove la semplicità incontra la precisione.