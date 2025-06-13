Gold Friday
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Versione: 1.52
- Attivazioni: 5
Domina il mercato dell’oro con precisione e alta redditività
Stai cercando un robot di trading professionale che offra risultati costanti e redditizi sul mercato dell’oro (XAUUSD)? Questo sistema è pensato per trader esigenti che desiderano automatizzare le operazioni e massimizzare il capitale con un controllo efficace del rischio.
Performance comprovate
- Profitto netto totale: 164.318,02 USD
- Deposito iniziale: 25.000 USD
- Rendimento totale: +650%
- Recovery Factor: 5.18
- Profit Factor: 1.71
- Max drawdown relativo: solo 28.02%
Questi dati testimoniano non solo un rendimento notevole, ma anche una stabilità notevole in condizioni di mercato difficili. Il robot applica una gestione del rischio intelligente e logiche di trading disciplinate.
Cosa puoi aspettarti
- Entrate intelligenti nei punti a più alta probabilità
- Controllo automatico del rischio basato su segnali di mercato
- Ottimizzato esclusivamente per il mercato dell’oro (XAUUSD)
- Compatibile con broker ECN e conti a bassa latenza
- Ideale per conti in crescita o strategie di scaling
Grazie alla sua stabilità a lungo termine, questo robot è diventato uno strumento affidabile per trader che cercano indipendenza e piena automazione.
Ottieni uno sconto esclusivo del 20%
Usa il codice qui sotto su Darwinex Zero per ricevere uno sconto del 20% sul tuo acquisto:
Inizia a operare oggi stesso
Non perdere questa opportunità di avere uno strumento con risultati misurabili, dati reali e controllo totale. Se sei pronto a elevare il tuo trading sull’oro con un sistema collaudato, questo è il momento giusto.
Scegli i risultati, non le promesse. Automatizza oggi stesso il tuo trading dell’oro.