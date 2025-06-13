Gold Friday

Domina il mercato dell’oro con precisione e alta redditività

Stai cercando un robot di trading professionale che offra risultati costanti e redditizi sul mercato dell’oro (XAUUSD)? Questo sistema è pensato per trader esigenti che desiderano automatizzare le operazioni e massimizzare il capitale con un controllo efficace del rischio.

Performance comprovate

  • Profitto netto totale: 164.318,02 USD
  • Deposito iniziale: 25.000 USD
  • Rendimento totale: +650%
  • Recovery Factor: 5.18
  • Profit Factor: 1.71
  • Max drawdown relativo: solo 28.02%

Questi dati testimoniano non solo un rendimento notevole, ma anche una stabilità notevole in condizioni di mercato difficili. Il robot applica una gestione del rischio intelligente e logiche di trading disciplinate.

Cosa puoi aspettarti

  • Entrate intelligenti nei punti a più alta probabilità
  • Controllo automatico del rischio basato su segnali di mercato
  • Ottimizzato esclusivamente per il mercato dell’oro (XAUUSD)
  • Compatibile con broker ECN e conti a bassa latenza
  • Ideale per conti in crescita o strategie di scaling

Grazie alla sua stabilità a lungo termine, questo robot è diventato uno strumento affidabile per trader che cercano indipendenza e piena automazione.

Ottieni uno sconto esclusivo del 20%

Usa il codice qui sotto su Darwinex Zero per ricevere uno sconto del 20% sul tuo acquisto:

Discount Code: DWZ2328770MGM_20

Inizia a operare oggi stesso

Non perdere questa opportunità di avere uno strumento con risultati misurabili, dati reali e controllo totale. Se sei pronto a elevare il tuo trading sull’oro con un sistema collaudato, questo è il momento giusto.

Scegli i risultati, non le promesse. Automatizza oggi stesso il tuo trading dell’oro.

