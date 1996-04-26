Trade Assistant X Light

Trade Assistant X Light — Potenzia le tue decisioni con un solo clic

Scopri Trade Assistant X Light, lo strumento progettato per i trader che cercano precisione, velocità e controllo senza complicazioni. Integrato direttamente nella tua piattaforma, questa interfaccia intuitiva ti consente di piazzare ordini a mercato e pendenti, regolare stop e target, gestire chiusure parziali e attivare funzioni automatiche come breakeven e chiusura parziale con pochi clic. Dimentica i processi lenti: ogni azione è ottimizzata per eseguire operazioni con fiducia e rapidità.

Pensato sia per i principianti che per i professionisti, Trade Assistant X Light combina un’interfaccia chiara e visiva con parametri avanzati: imposta il rischio come percentuale del saldo, definisci punti precisi di SL/TP, visualizza in anteprima gli ordini limit e modifica immediatamente le posizioni aperte. Il pannello mostra in modo ordinato informazioni essenziali come simbolo, magic number e trigger per breakeven e chiusure parziali, facilitando decisioni più coerenti e consapevoli.

Vantaggi e Benefici

  • Interfaccia elegante
  • 3 temi personalizzabili
  • Ordini a mercato, STOP e LIMIT
  • Impostazioni di chiusura parziale e Breakeven
  • Opzioni di anteprima e regolazioni visive
  • Progettato per essere semplice e utile
  • SOLO LE FUNZIONI NECESSARIE, niente assistenti complessi con funzioni che non userai mai

Sicurezza e controllo sono i pilastri del design: le opzioni di annullamento e chiusura ordini consentono di modificare la strategia senza perdere il controllo; le funzioni automatiche riducono lo stress operativo e minimizzano gli errori umani nei momenti critici. Inoltre, il sistema di anteprima ti aiuta a confermare i livelli prima dell’esecuzione, evitando ingressi errati e migliorando la gestione del rischio.

Se cerchi efficienza, Trade Assistant X Light accelera il tuo flusso di lavoro. Se cerchi precisione, i suoi controlli fini e configurabili ti offrono la tranquillità di operare sempre con parametri chiari. Se cerchi semplicità, il suo design minimalista e accessibile riduce la curva di apprendimento senza sacrificare la potenza.

Fai il prossimo passo nel tuo trading: trasforma il modo in cui gestisci le posizioni e controlli i rischi con uno strumento creato per migliorare i risultati e liberare tempo per ciò che conta davvero: analizzare, decidere e crescere come trader. Installa Trade Assistant X Light e inizia a fare trading con la fiducia di chi ha il pieno controllo.

Prendi il controllo del tuo trading — paga solo per le funzioni che userai davvero!

Prodotti consigliati
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
CandleStick Scanner for MT5
Mounir Cheikh
Utilità
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a lite version of  CandleStick Factory for MT5 . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:   https://www.mql5.com/en/market/product/75434 How it works You can
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilità
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Follower here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133890 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicatori
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilità
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Master here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicatori
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.67 (9)
Indicatori
It is the MQL5 version of zero lag MACD that was available for MT4 here: https://www.mql5.com/en/code/9993 Also there was a colored version of it here but it had some problems: https://www.mql5.com/en/code/8703 I fixed the MT4 version which has 95 lines of code. It took me 5 days to write the MT5 version.(reading the logs and testing multiple times and finding out the difference of MT5 and MT4!) My first MQL5 version of this indicator had 400 lines of code but I optimized my own code again and n
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicatori
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT5: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 5. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Caratteristiche principali: Automazione senza sforzo: Monitora automaticamente le operazioni sul N
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicatori
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
Indicatori
Versione Expert Advisor (EA) Se preferisci il trading automatizzato invece dei segnali manuali, puoi trovare qui la versione Expert Advisor di questo indicatore: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Questo indicatore calcola i momenti di rientro del prezzo dopo che una candela ha attraversato esternamente le Bollinger Bands , combinando tale segnale con una conferma tramite RSI per ridurre i falsi positivi. Viene rilevato un segnale di Buy ReEntry quando il prezzo era uscito sotto la
FREE
ET1 for MT5
Hui Qiu
4 (5)
Experts
ET1 for MT5 is new and completely free！！ ET1 for MT5 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold) !!  The success rate is more than 75%   !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT5 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT5 Updated v4.70 !!  https://www
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilità
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator on the MetaTrader 5 platform automatically detects harmonic pattern points X, A, B, C, and D directly on the chart. It analyzes price data and calculates Fibonacci ratios with high accuracy, enabling precise identification of potential reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Be
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
Connecting KuCoin Spot Futures to MT5 Service
Eda Kaya
Utilità
Connecting KuCoin Spot and Futures Expert MetaTrader 5 The KuCoin Spot and Futures to MT5 Expert Advisor is a utility that bridges trading data from the KuCoin exchange to the MetaTrader 5 platform.  This non-trading expert uses KuCoin’s official API to stream real-time market data from both the Spot and Futures markets directly into MT5. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:   Refined Order Block Indicator f
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto. Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale. Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5 . Supporta canali pubblici e privati e consente di collega
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inver
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Utilità
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilità
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Altri dall’autore
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Experts
Introduzione È il momento di sbloccare tutto il potenziale del trading, HiperCube Pro Gale BTC è proprio ciò di cui hai bisogno , grazie all'IA e Chat GPT , combinato con l'esperienza del nostro team di sviluppo, abbiamo creato una risorsa stabile e affidabile, e ora è a tua disposizione! Codice sconto per il 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Caratteristiche del prodotto: Gestione del rischio con Stop Loss Ogni operazione include uno stop loss incorporato per garantire che il tuo
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicatori
HiperCube AutoTrend Lines Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo indicatore ti aiuta a identificare facilmente supporti e resistenze, tracciare linee nel grafico e sapere dove si trova un punto importante nel mercato. Questo strumento è il modo migliore per automatizzare in modo semi automatico il tuo trading, svolgendo parte del lavoro per te. Resistenza o supporto sono livelli importanti che a volte sono difficili da identificare, ma ora non ti creeranno più confusion
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robot di Trading NASDAQ - Strategia Premium Breakout Opportunità esclusiva! Ottieni ora con 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Risultati Verificati con Dati Reali Deposito iniziale: $100,000.00 Profitto netto: $198,788.56 (198.7% ROI) Operazioni totali: 981 trade long (62.81% win rate) Fattore di profitto: 1.23 Drawdown massimo: 22.79% Indice di Sharpe: 2.60 Vantaggi Principali Strategia testata in condizioni di mercato reali: Trade vincente più grande: $14,081.13 Fattore di recup
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Salve trader e investitori Siamo lieti di presentarvi HiperCube Innovashion! Questo EA combina Martingala + Grid System ed è progettato per fornire una stabilità a lungo termine Raccomandazioni per l'uso: Coppia di valute: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Intervallo di tempo: 1H Deposito minimo: $ 1000 USD Tipo di account: copertura NON FARSI ABARISCARE, usa profitti giornalieri brevi e TP di almeno 3 pip ma inferiori a 5 pip Specifiche:
FREE
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading – Robot Bande di Bollinger DAX  Sfrutta la volatilità del mercato con un algoritmo di trading basato sulle Bande di Bollinger progettato per il DAX! Questo avanzato robot di trading identifica punti di ingresso e uscita precisi, adattandosi alla dinamica del mercato con un approccio strutturato e disciplinato. Caratteristiche principali: Strategia Intelligente Bande di Bollinger – Identifica estremi di prezzo per operazioni ad alta probabilità. Un'operazione alla volta – Esecu
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube Renko Candles Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato trasformandolo in Renko Candle Style. Definizione I grafici Renko sono un tipo di grafico finanziario che misura e traccia le variazioni di prezzo, utilizzando mattoni (o barre) per rappresentare i movimenti di prezzo. A differenza dei tradizionali grafici a candela, i grafici Renko non visualizzano informazioni basate sul tempo, concentrandosi esc
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Profilo di mercato HiperCube! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Un profilo di mercato è una rappresentazione grafica che combina informazioni su prezzo e tempo sotto forma di distribuzione. Visualizza le informazioni sui prezzi sulla scala verticale (asse y) e le informazioni sul volume sulla scala orizzontale (asse x). Questo tipo di grafico fornisce informazioni sull'attività di mercato, consentendo ai trader di visualizzare e valutare il giusto valore di mercato in tem
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
HiperCube ADX Histogram è qui! Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore ti aiuta a sapere se potrebbe esserci una forte tendenza nel mercato. ADX è un indicatore molto popolare e utile, quindi molti trader di alto livello consigliano di usarlo come filtro per le cattive operazioni o in combinazione con altre analisi. Con HiperCube ADX sarai un'esperienza premium usando un indicatore bello e fantastico per il tuo trading. CARATTERISTICHE: Completamente personalizz
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
"HiperCube USD INDEX (DXY /USDX) " è un benchmark finanziario che rappresenta la performance di un gruppo specifico di asset, come azioni, obbligazioni o materie prime, con valori denominati in dollari USA. Questi indici aiutano gli investitori a monitorare e confrontare la performance di particolari settori o mercati nel tempo. Essendo espresso in USD, l'indice fornisce una misura coerente per valutare gli investimenti, indipendentemente dalla valuta nativa o dalla posizione geografica degli a
FREE
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti a HiperCube Lynx! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Sviluppato con un focus su basso rischio, stabilità, elevata coerenza e integrità in mente con queste caratteristiche: Nessun lettore di cronologia Breakout a livelli critici e nessun over-trading (apertura di troppe negoziazioni) Stop loss fisso per ogni negoziazione Trailing Stop PRONTO! AutoCompund automaticamente Basso drawdown Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo Impostazione: Facile da eseguire, non
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
HiperCube Tornado è qui! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado è un indicatore semplice ma efficace che ti aiuta a identificare quando un nuovo potere rialzista o ribassista è vicino. Facile da usare Colori personalizzati Indicatore di finestre separate TEMA è usato per fare calcoli Periodi personalizzati Metodo personalizzato Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo Strategia Aspetta che TI+ attraversi TI- Ciò significa, segnale di acquisto Aspetta che TI-
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube DonChian Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo indicatore fornisce informazioni molto utili sul prezzo, mostrando quando il prezzo probabilmente salirà o scenderà. Caratteristiche: Indicatore nelle finestre principali Personalizza i colori delle tue candele Personalizza il periodo dell'indicatore Imposta Off Imposta i parametri Come interpretare: Trend rialzista: se alcune candele salgono dalla banda superiore, significa che è possibile che si s
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Ciao trader, HiperCube è lieto di presentarvi un nuovo indicatore MTF MA! Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average o MTF MA è un indicatore che consente di visualizzare la MA da un timeframe superiore a uno inferiore, in modo semplice. Caratteristiche: Seleziona Timeframe da un menu a discesa Periodo MA personalizzato Tipo MA personalizzato (EMA, SMA...) Colore personalizzato di MTF MA Per svilupparlo sono stati utilizzati Chat gpt e AI Con
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilità
HiperCube Protector è qui! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector è il limitatore di DrawDown più semplice e facile per ottenere il controllo del tuo account!, questo strumento mira a proteggere il tuo account in tempo reale, usa un drawdown massimo o un'impostazione StopLoss. Caratteristiche: Controlla il DrawDown in percentuale o denaro, in base al saldo del tuo account Interfaccia amichevole ed elegante per vedere i dati in tempo reale Invia notifiche a
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
QUESTO INDICATORE FA PARTE DELL'EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Codice sconto del 20% per Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Introduzione alla nuova versione dell'indicatore Donchian Siamo entusiasti di presentare la nuova versione dell'indicatore Donchian , progettata con miglioramenti all'avanguardia e una precisione maggiore. Ora completamente adattato per HiperCube Pro Gale , questo strumento aggiornato offre un'esperienza fluida per un trading più efficace. Perché questa versione è rivoluzio
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube VIX Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato del volume di sp500 / us500 Definizione HiperCube VIX, noto come CBOE Volatility Index, è una misura ampiamente riconosciuta della paura o dello stress del mercato. Segnala il livello di incertezza e volatilità nel mercato azionario, utilizzando l'indice S&P 500 come proxy per il mercato in generale. L'indice VIX è calcolato in base ai prezzi dei contratti d
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Presentazione del VXN Indicator Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Il tuo alleato definitivo per navigare nelle acque volatili dell'indice Nasdaq-100. Progettato per i trader che esigono precisione e affidabilità, il VXN Indicator fornisce approfondimenti in tempo reale sul sentiment del mercato e sui potenziali movimenti dei prezzi. Con il VXN Indicator, puoi: Prevedere la Volatilità : Ottieni un vantaggio competitivo anticipando con precisione i movimenti del mercato. Otti
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilità
Di nuovo benvenuti! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Oggi vogliamo presentare un nuovo strumento utile, HiperCube SuperVisor, questo strumento ha risolto il problema che abbiamo quando eseguiamo diversi EA contemporaneamente, rendendo la supervisione di qualcosa di difficile da fare, grazie a questo possiamo vedere in 1 grafico fino a 5 EA contemporaneamente, possiamo vedere se ognuno di loro ha posizioni aperte, profitti in acquisto, profitti in vendita e profitti total
FREE
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Scatena la potenza del trading intelligente con il nostro Robot di Trading avanzato! Pronto ad elevare la tua strategia di trading? Scopri il Robot di Trading all'avanguardia, progettato per offrire prestazioni costanti con precisione e affidabilità. Perché scegliere il nostro Robot di Trading?  Offerta esclusiva: Usa il codice DWZ2328770MGM per un incredibile sconto del 25% su Darwinex Zero ! Non perdere questo sconto a tempo limitato! 1. Performance comprovata: Supportato da anni di test rig
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Strategia di Trading Automatizzata per US30, NASDAQ e GER40 Sblocca il potenziale di crescita a lungo termine con il nostro avanzato bot di trading, progettato specificamente per gli indici US30, NASDAQ e GER40. Questa strategia è stata rigorosamente testata per molti anni, dimostrando prestazioni coerenti e affidabili. Il nostro approccio si basa su una solida strategia a lungo termine che dà priorità alla stabilità e a
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti in una strategia di trading semplice ed efficace Breakout! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo robot non funziona su Darwinex per motivi di correlazione. Segnale in diretta Con questa metodologia, massimizzerai le tue opportunità in modo sicuro ed efficiente, adattandoti all'ambiente di trading reale. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere operazioni stabili mentre operi sui mercati FOREX più liquidi, concentrandoti sulle coppie più popolari: EURUS
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Rivoluziona il tuo trading sull'oro con il robot XAUUSD definitivo Se stai cercando una soluzione di trading sull'oro (XAUUSD) potente, intelligente e completamente automatizzata, la tua ricerca finisce qui. Il nostro Robot di Trading sull'Oro è progettato per massimizzare i tuoi profitti sfruttando una strategia intelligente e adattiva, ottimizzata attraverso anni di dati di mercato reali e backtesting. Con un'eccezionale esperienza di performance costante e una solida gestione del rischio, que
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robot Intelligente di Swing Trading Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 IMPORTANTE! È necessario scaricare questo indicatore, con    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicatore BTC Breakout è un sistema di trading automatizzato progettato per operare con una vera logica di swing trading , sfruttando le rotture di prezzo su coppie come BTC/USD. Si concentra su qualità e gestione del rischio, senza tecniche aggressive come martingala o grid. 65% di tasso di success
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Domina il mercato dell’oro con precisione e alta redditività Stai cercando un robot di trading professionale che offra risultati costanti e redditizi sul mercato dell’oro (XAUUSD)? Questo sistema è pensato per trader esigenti che desiderano automatizzare le operazioni e massimizzare il capitale con un controllo efficace del rischio. Performance comprovate Profitto netto totale: 164.318,02 USD Deposito iniziale: 25.000 USD Rendimento totale: +650% Recovery Factor: 5.18 Profit Factor: 1.71 Max dr
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione