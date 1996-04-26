Trade Assistant X Light — Potenzia le tue decisioni con un solo clic

Scopri Trade Assistant X Light, lo strumento progettato per i trader che cercano precisione, velocità e controllo senza complicazioni. Integrato direttamente nella tua piattaforma, questa interfaccia intuitiva ti consente di piazzare ordini a mercato e pendenti, regolare stop e target, gestire chiusure parziali e attivare funzioni automatiche come breakeven e chiusura parziale con pochi clic. Dimentica i processi lenti: ogni azione è ottimizzata per eseguire operazioni con fiducia e rapidità.

Pensato sia per i principianti che per i professionisti, Trade Assistant X Light combina un’interfaccia chiara e visiva con parametri avanzati: imposta il rischio come percentuale del saldo, definisci punti precisi di SL/TP, visualizza in anteprima gli ordini limit e modifica immediatamente le posizioni aperte. Il pannello mostra in modo ordinato informazioni essenziali come simbolo, magic number e trigger per breakeven e chiusure parziali, facilitando decisioni più coerenti e consapevoli.

Vantaggi e Benefici Interfaccia elegante

3 temi personalizzabili

Ordini a mercato, STOP e LIMIT

Impostazioni di chiusura parziale e Breakeven

Opzioni di anteprima e regolazioni visive

Progettato per essere semplice e utile

SOLO LE FUNZIONI NECESSARIE , niente assistenti complessi con funzioni che non userai mai

Sicurezza e controllo sono i pilastri del design: le opzioni di annullamento e chiusura ordini consentono di modificare la strategia senza perdere il controllo; le funzioni automatiche riducono lo stress operativo e minimizzano gli errori umani nei momenti critici. Inoltre, il sistema di anteprima ti aiuta a confermare i livelli prima dell’esecuzione, evitando ingressi errati e migliorando la gestione del rischio.

Se cerchi efficienza, Trade Assistant X Light accelera il tuo flusso di lavoro . Se cerchi precisione, i suoi controlli fini e configurabili ti offrono la tranquillità di operare sempre con parametri chiari. Se cerchi semplicità, il suo design minimalista e accessibile riduce la curva di apprendimento senza sacrificare la potenza.

Fai il prossimo passo nel tuo trading: trasforma il modo in cui gestisci le posizioni e controlli i rischi con uno strumento creato per migliorare i risultati e liberare tempo per ciò che conta davvero: analizzare, decidere e crescere come trader. Installa Trade Assistant X Light e inizia a fare trading con la fiducia di chi ha il pieno controllo.



Prendi il controllo del tuo trading — paga solo per le funzioni che userai davvero!