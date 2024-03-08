Innovashion
- Adrian Lara Carrasco
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 10 settembre 2024
Salve trader e investitori
Siamo lieti di presentarvi HiperCube Innovashion!
Questo EA combina Martingala + Grid System ed è progettato per fornire una stabilità a lungo termine
Raccomandazioni per l'uso:
- Coppia di valute: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD
- Intervallo di tempo: 1H
- Deposito minimo: $ 1000 USD
- Tipo di account: copertura
- NON FARSI ABARISCARE, usa profitti giornalieri brevi e TP di almeno 3 pip ma inferiori a 5 pip
Specifiche:
- Obiettivi giornalieri per interrompere il trading
- Configurazione dei lotti automatici
- Imposta preset diversi per adattarti a qualsiasi coppia
- Utilizzato chat GPT e AI per sviluppare
Si prega di notare che dopo aver acquistato il prodotto, se hai bisogno di aiuto inviami un messaggio privato per ricevere attenzione personale.
I bought the bot and tested it, and honestly, I can only recommend it to you