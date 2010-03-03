Smart Breakout Zones EA
- Experts
- Jhay Are Budomo
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 10
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Reso Semplice
Prezzo di lancio: Solo 50$ (Il prezzo aumenterà ad ogni acquisto – blocca subito la tua copia!)
Lo Smart Breakout Zones EA è un sistema di trading automatizzato per il London Breakout, progettato per i trader che vogliono cogliere opportunità consistenti durante la sessione più volatile della giornata.
Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA ti offre un vantaggio semplice, professionale e senza stress.
Perché scegliere Smart Breakout Zones EA?
La sessione di Londra è il momento in cui il mercato “si sveglia” – offrendo movimenti esplosivi e breakout chiari.
Molti trader perdono occasioni perché disegnano manualmente le zone o entrano troppo tardi.
Questo EA fa tutto il lavoro pesante: rileva automaticamente il range del breakout, traccia la zona e apre le operazioni alla massima velocità.
Caratteristiche principali
✅ Rilevamento automatico della zona della sessione di Londra – l’EA segna automaticamente il box del breakout in base agli orari configurabili.
✅ Strategia di breakout doppio – Opera sia i breakout al rialzo che al ribasso con precisione.
✅ Filtri intelligenti – Evita i falsi breakout con filtri di volatilità e candele integrati.
✅ Gestione del rischio integrata – Trailing personalizzato con SL predefinito.
✅ Visualizzazione del range – La zona di breakout è chiaramente mostrata sul grafico.
✅ Impostazioni flessibili – Orari di trading, percentuale di rischio, buffer breakout, trailing stop e altro.
✅ Un’operazione per zona di breakout – Niente overtrading, solo esecuzione pulita.
✅ Compatibile con tutti i broker e le coppie – Ottimizzato per EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY e INDICI.
A chi è destinato questo EA?
-
Trader con piccoli conti che vogliono setup consistenti.
-
Trader part-time che non possono stare tutto il giorno davanti ai grafici.
-
Principianti che cercano un sistema pronto all’uso.
-
Trader esperti che vogliono automatizzare e scalare la strategia del London Breakout.
Come funziona
L’EA traccia la zona di breakout basata sulla pre-sessione di Londra (default 2 ore).
Quando il prezzo rompe al rialzo o al ribasso, l’EA entra automaticamente in posizione.
SL e TP vengono piazzati subito per protezione.
L’EA gestisce le operazioni con trailing stop e logica di break-even per massimizzare i profitti.
Perché comprare adesso?
Prezzo attuale: 50$
Prossimo aumento: 65$
Il prezzo salirà con ogni acquisto – i primi acquirenti risparmiano di più.
Non aspettare troppo – assicurati la tua copia al prezzo più basso oggi!
Compatibilità:
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Simboli: Ottimizzato per GBPUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY and INDICES
-
Timeframe: M15 – H1
📥 Scarica ora e opera il London Breakout come un professionista!