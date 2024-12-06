HiperCube Pro Gale BTC

Introduzione

È il momento di sbloccare tutto il potenziale del trading,HiperCube Pro Gale BTC è proprio ciò di cui hai bisogno, grazie all'IA e Chat GPT, combinato con l'esperienza del nostro team di sviluppo, abbiamo creato una risorsa stabile e affidabile, e ora è a tua disposizione!

Codice sconto per il 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Caratteristiche del prodotto:

  • Gestione del rischio con Stop Loss
  • Ogni operazione include uno stop loss incorporato per garantire che il tuo rischio sia gestito in modo efficace in ogni momento.

Test rigorosi
Il robot è stato testato per anni in diverse condizioni di mercato, dimostrando la sua efficacia e affidabilità.

Trading con BTC / Bitcoin
Accedi al mercato delle criptovalute con la fiducia di un sistema provato per operare BTC e Bitcoin in modo sicuro.

Trading versatile nel Forex
Il robot è anche adatto per operare nel mercato Forex, comprese coppie come EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, tra le altre.

Operazioni su materie prime
Inoltre, puoi operare la coppia XAU/USD (Oro) con lo stesso livello di fiducia e sicurezza.

Scarica i preset

Puoi scaricare i preset per le seguenti coppie di valute e materie prime:

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD (Oro): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Sblocca TUTTA LA POTENZA del trading! Con  HiperCube DonChian Pro Gale - Indicatore


Recensioni 2
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Anderson Prado
2025.08.16 23:19 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Adrian Lara Carrasco
Risposta dello sviluppatore Adrian Lara Carrasco 2025.08.17 00:57
Hi! Thanks for your comment. Yes, you need load this preset into the EA, according to symbol to trade. For that balance you must be cautious and install It only in 1 active simultaneous ( forex is recommended un your case , forex example GBP/USD at Minimum of lots(0.01) Other recommendation is withdraw frecuenly to recovery your initial investment, amd keep out of risk
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Adrian Lara Carrasco
Risposta dello sviluppatore Adrian Lara Carrasco 2024.12.19 16:17
Thanks for the good review, is very important for us provide a good service and quality of our EAs and products, we want grow up with all our clients. Feel free to try other products, ask any question or do any recommendation.
