HiperCube Pro Gale BTC
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Versione: 2.5
- Aggiornato: 19 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Introduzione
È il momento di sbloccare tutto il potenziale del trading,HiperCube Pro Gale BTC è proprio ciò di cui hai bisogno, grazie all'IA e Chat GPT, combinato con l'esperienza del nostro team di sviluppo, abbiamo creato una risorsa stabile e affidabile, e ora è a tua disposizione!
Caratteristiche del prodotto:
- Gestione del rischio con Stop Loss
- Ogni operazione include uno stop loss incorporato per garantire che il tuo rischio sia gestito in modo efficace in ogni momento.
Test rigorosi
Il robot è stato testato per anni in diverse condizioni di mercato, dimostrando la sua efficacia e affidabilità.
Trading con BTC / Bitcoin
Accedi al mercato delle criptovalute con la fiducia di un sistema provato per operare BTC e Bitcoin in modo sicuro.
Trading versatile nel Forex
Il robot è anche adatto per operare nel mercato Forex, comprese coppie come EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, tra le altre.
Operazioni su materie prime
Inoltre, puoi operare la coppia XAU/USD (Oro) con lo stesso livello di fiducia e sicurezza.
Scarica i preset
Puoi scaricare i preset per le seguenti coppie di valute e materie prime:
- EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
- USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
- XAU/USD (Oro): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
- BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15
Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement