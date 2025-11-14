Aroon Trend

Indicatore Aroon - Spiegazione Completa Indicatore Aroon — Cos’è e come funziona

L’indicatore Aroon è uno strumento di analisi tecnica progettato per individuare la forza di un trend, il suo inizio e il suo potenziale indebolimento. È composto da due linee: Aroon Up e Aroon Down, calcolate in base al tempo trascorso dall’ultimo massimo o minimo del prezzo.

Quando Aroon Up rimane vicino a 100 e Aroon Down è basso, il mercato si trova in un forte trend rialzista. Viceversa, un Aroon Down elevato indica un potente trend ribassista. Questo rende l’Aroon indispensabile per strategie di trend following, breakout e swing trading.

Segnali principali dell’Aroon

  • Individuazione precoce dei cambi di trend
  • Conferma della forza del trend attuale
  • Identificazione delle fasi di consolidamento
  • Segnale di esaurimento del movimento
  • Supporto nelle strategie di breakout

