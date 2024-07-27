Atbot

Come funziona e come usarlo

### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonus speciale. 

### Caratteristiche principali:

- Non ridisegnato: I segnali non cambiano dopo essere stati tracciati.

- Non ripetuto: I segnali rimangono coerenti e non vengono alterati.

- Nessun ritardo: Fornisce segnali tempestivi senza ritardi.

- Timeframe versatili: Utilizzabile su qualsiasi timeframe per adattarsi alla tua strategia di trading. ### Passi operativi: #### Input e impostazioni: - firstkey (TrendValue): Regola la sensibilità della rilevazione delle tendenze.

- Secondkey (SignalValue): Definisce la sensibilità della generazione di segnali di acquisto/vendita.

- masterkey (ExitValue): Controlla la strategia di uscita per i segnali.

- h: Attiva o disattiva la generazione di segnali basati sulle candele Heikin Ashi (vero/falso).

- notifications: Abilita o disabilita le notifiche per gli avvisi sui segnali.

#### Calcolo dell'ATR: L'ATR misura la volatilità del mercato e viene utilizzato per determinare i livelli di Stop Loss e Take Profit. #### Calcolo di Stop Loss e Take Profit: Calcolato utilizzando il valore dell'ATR e le impostazioni di sensibilità.

#### Generazione di segnali di acquisto e vendita: I segnali di acquisto vengono attivati quando il prezzo supera il livello di Stop Loss dell'ATR. I segnali di vendita vengono attivati quando il prezzo scende al di sotto di questo livello.

#### Visualizzazione dei segnali: I segnali di acquisto e vendita sono indicati da frecce verdi e rosse sul grafico. Le linee di Stop Loss e Take Profit vengono anch'esse visualizzate. ### Come usare

#### Aggiungere l'indicatore al grafico:

1. Visita MQL5.com e scarica l'indicatore.

2. In MT5, vai al menu "File" e seleziona "Apri cartella dati".

3. Naviga nella cartella "MQL5", quindi in "Indicators".

4. Posiziona il file .ex5 scaricato in questa cartella.

5. Riavvia MT5 per assicurarti che l'indicatore appaia nella finestra "Navigatore".

6. Trascina l'indicatore dalla finestra "Navigatore" sul tuo grafico.

#### Impostazione dei parametri:

- firstkey (TrendValue): Regola per impostare la sensibilità della rilevazione delle tendenze.

01:37

- Secondkey (SignalValue): Configura per definire la sensibilità dei segnali di acquisto/vendita.

- masterkey (ExitValue): Imposta per gestire le strategie di uscita.

- h: Abilita o disabilita le candele Heikin Ashi per la generazione dei segnali.

- notifications: Attiva o disattiva le notifiche per gli avvisi di trading.

#### Interpretazione dei segnali: I segnali di acquisto sono contrassegnati da frecce verdi. I segnali di vendita sono contrassegnati da frecce rosse. Utilizza le linee di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) per gestire le operazioni.

#### Utilizzo delle notifiche: Imposta notifiche in MT5 per essere avvisato dei segnali di acquisto e vendita in base alle condizioni dell'indicatore.

### Note importanti:

- Gestione del rischio: Utilizza punti di Stop Loss per gestire efficacemente il rischio di trading.

- Test e ottimizzazione: Testa e ottimizza l'indicatore su un conto demo prima di applicarlo al trading live.

- Combinare con altre analisi: Utilizza questo indicatore insieme ad altri metodi di analisi tecnica e fondamentale per migliorare il processo decisionale.

Recensioni 66
i.sebastien Isaac
36
i.sebastien Isaac 2025.10.10 20:50 
 

I've been testing and getting used to using the ATbot app for two weeks now. Today, it's an indispensable tool for my analysis and decision-making. Two weeks of testing, each time with the same starting capital and positive results. I recommend the app.

MarFapump
66
MarFapump 2025.09.30 14:51 
 

Dear Zaha Feiz, many thanks for the great working indicator. It´s especially for beginners with less money an enormous help to make profits quickly. What to do to get to the VUP Crypto Channel?

henry.tradingfx
246
henry.tradingfx 2025.09.09 14:25 
 

I delete my initial comment. It is all fine.I leave a comment and wait for my surprise.

