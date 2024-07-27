AtBot:

Come funziona e come usarlo

### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonus speciale.

### Caratteristiche principali:

- Non ridisegnato: I segnali non cambiano dopo essere stati tracciati.

- Non ripetuto: I segnali rimangono coerenti e non vengono alterati.

- Nessun ritardo: Fornisce segnali tempestivi senza ritardi.

- Timeframe versatili: Utilizzabile su qualsiasi timeframe per adattarsi alla tua strategia di trading. ### Passi operativi: #### Input e impostazioni: - firstkey (TrendValue): Regola la sensibilità della rilevazione delle tendenze.

- Secondkey (SignalValue): Definisce la sensibilità della generazione di segnali di acquisto/vendita.

- masterkey (ExitValue): Controlla la strategia di uscita per i segnali.

- h: Attiva o disattiva la generazione di segnali basati sulle candele Heikin Ashi (vero/falso).

- notifications: Abilita o disabilita le notifiche per gli avvisi sui segnali.

#### Calcolo dell'ATR: L'ATR misura la volatilità del mercato e viene utilizzato per determinare i livelli di Stop Loss e Take Profit. #### Calcolo di Stop Loss e Take Profit: Calcolato utilizzando il valore dell'ATR e le impostazioni di sensibilità.

#### Generazione di segnali di acquisto e vendita: I segnali di acquisto vengono attivati quando il prezzo supera il livello di Stop Loss dell'ATR. I segnali di vendita vengono attivati quando il prezzo scende al di sotto di questo livello.

#### Visualizzazione dei segnali: I segnali di acquisto e vendita sono indicati da frecce verdi e rosse sul grafico. Le linee di Stop Loss e Take Profit vengono anch'esse visualizzate. ### Come usare

#### Aggiungere l'indicatore al grafico:

1. Visita MQL5.com e scarica l'indicatore.

2. In MT5, vai al menu "File" e seleziona "Apri cartella dati".

3. Naviga nella cartella "MQL5", quindi in "Indicators".

4. Posiziona il file .ex5 scaricato in questa cartella.

5. Riavvia MT5 per assicurarti che l'indicatore appaia nella finestra "Navigatore".

6. Trascina l'indicatore dalla finestra "Navigatore" sul tuo grafico.

#### Impostazione dei parametri:

- firstkey (TrendValue): Regola per impostare la sensibilità della rilevazione delle tendenze.