MSB Smart Trade Bot – Inizia il trading Forex automatizzato

MSB Smart Bot è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato basato sulla potente logica del popolare indicatore Market Structure Breakout (MSB). Questo EA è progettato per generare profitti costanti grazie ai segnali affidabili del MSB. La modalità pilota automatico ti consente di avviare l’EA senza alcuna configurazione – inizierà a fare trading immediatamente.

Il prezzo iniziale di questo prodotto è di 199 $. Con ogni importante aggiornamento e miglioramento della qualità, il prezzo aumenterà di 100 $. Il prossimo prezzo sarà di 399 $.

Questo prodotto è attualmente scontato del 40% fino al prossimo grande aggiornamento nei prossimi giorni. Dopo l’aggiornamento, il prezzo aumenterà a 399$.

Non appena acquisti questo prodotto, ti prego di inviarmi uno screenshot in un messaggio privato. Ti guiderò dal primo passo dell'installazione fino a quando inizierai a guadagnare sul tuo conto.

È disponibile la versione MT5 del robot MSB:
https://www.mql5.com/en/market/product/139566

Caratteristiche principali:

  • Modalità pilota automatico – nessuna configurazione richiesta
  • Compatibile con tutti i broker e tipi di conto (hedging, netting, micro, standard, ECN...)
  • Ottimizzato per GBPUSD (H1) – altre coppie verranno aggiunte
  • Basato su una strategia affidabile di breakout della struttura di mercato
  • Include protezioni integrate – protezione del capitale e dai gap
  • Filtri di ingresso intelligenti: media mobile, stocastico, volume, ecc.
  • Interfaccia personalizzabile – strategia modificabile per trader avanzati
  • Gestione del rischio visiva – regolazione del rischio (basso, medio, alto) direttamente sul grafico
  • Modalità manuale – configurazione esperta disponibile

Impostazioni consigliate:

  • Capitale minimo: 100 $
  • Leva consigliata: almeno 1:10
  • Coppia consigliata: GBPUSD
  • Timeframe: H1
  • Modalità operativa: pilota automatico
  • Tipi di conto: Hedging, Netting, Zero spread, Micro, Standard, Pro, ECN

Supporto tecnico:

  • Supporto tramite canale MQL5
  • Supporto disponibile dopo l’acquisto tramite MQL5 – risposta rapida garantita
  • Manuale utente disponibile in 11 lingue

Aggiornamenti e sviluppi futuri:

Tutti gli aggiornamenti sono gratuiti al 100% – anche se hai acquistato a un prezzo inferiore

  • Verranno aggiunte nuove coppie principali
  • Supporto per timeframe più brevi – più segnali e opportunità


