MSB Robot
- Experts
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 23 maggio 2025
- Attivazioni: 12
MSB Smart Trade Bot – Inizia il trading Forex automatizzato
MSB Smart Bot è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato basato sulla potente logica del popolare indicatore Market Structure Breakout (MSB). Questo EA è progettato per generare profitti costanti grazie ai segnali affidabili del MSB. La modalità pilota automatico ti consente di avviare l’EA senza alcuna configurazione – inizierà a fare trading immediatamente.
Il prezzo iniziale di questo prodotto è di 199 $. Con ogni importante aggiornamento e miglioramento della qualità, il prezzo aumenterà di 100 $. Il prossimo prezzo sarà di 399 $.
Questo prodotto è attualmente scontato del 40% fino al prossimo grande aggiornamento nei prossimi giorni. Dopo l’aggiornamento, il prezzo aumenterà a 399$.
È disponibile la versione MT5 del robot MSB:
https://www.mql5.com/en/market/product/139566
Caratteristiche principali:
- Modalità pilota automatico – nessuna configurazione richiesta
- Compatibile con tutti i broker e tipi di conto (hedging, netting, micro, standard, ECN...)
- Ottimizzato per GBPUSD (H1) – altre coppie verranno aggiunte
- Basato su una strategia affidabile di breakout della struttura di mercato
- Include protezioni integrate – protezione del capitale e dai gap
- Filtri di ingresso intelligenti: media mobile, stocastico, volume, ecc.
- Interfaccia personalizzabile – strategia modificabile per trader avanzati
- Gestione del rischio visiva – regolazione del rischio (basso, medio, alto) direttamente sul grafico
- Modalità manuale – configurazione esperta disponibile
Impostazioni consigliate:
- Capitale minimo: 100 $
- Leva consigliata: almeno 1:10
- Coppia consigliata: GBPUSD
- Timeframe: H1
- Modalità operativa: pilota automatico
- Tipi di conto: Hedging, Netting, Zero spread, Micro, Standard, Pro, ECN
Supporto tecnico:
- Supporto tramite canale MQL5
- Supporto disponibile dopo l’acquisto tramite MQL5 – risposta rapida garantita
- Manuale utente disponibile in 11 lingue
Aggiornamenti e sviluppi futuri:
Tutti gli aggiornamenti sono gratuiti al 100% – anche se hai acquistato a un prezzo inferiore
- Verranno aggiunte nuove coppie principali
- Supporto per timeframe più brevi – più segnali e opportunità
Manuali utente disponibili: