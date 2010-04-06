MAs combo EA

Descrizione del prodotto: MA Crossover EA
MA Crossover EA con filtro RSI è un robot di trading robusto e completamente automatizzato progettato per MetaTrader 4 (MT4). Questo EA è ideale per i trader che cercano un approccio sistematico e disciplinato al trading, poiché elimina le decisioni emotive e garantisce un'esecuzione coerente delle strategie di trading.

Caratteristiche principali
Trailing Stop per la gestione del rischio:
L'EA include una funzione di trailing stop che blocca i profitti quando l'operazione si muove a tuo favore.

Il trailing stop si attiva dopo un numero specificato di pip in profitto (InpTrailingActivationPips) e segue il prezzo di una distanza specificata (InpTrailingStopPips).

Stop Loss fisso:

Ogni operazione è protetta da uno stop loss fisso (InpStopLossPips), garantendo che le perdite siano limitate.

Gestione del denaro:

L'EA include una funzione di normalizzazione della dimensione del lotto per garantire che la dimensione del lotto rientri nell'intervallo consentito dal broker.

Verifica inoltre la presenza di margine libero sufficiente prima di aprire un'operazione, prevenendo errori relativi al margine.

Stop basato sul capitale:

L'EA interrompe l'operazione se il capitale del conto triplica, proteggendo i profitti ed evitando l'overtrading.

Parametri di input flessibili:

L'EA è altamente personalizzabile, consentendo ai trader di regolare parametri chiave come periodi di media mobile, dimensione del lotto, stop loss, take profit e altro ancora.

Vantaggi
Completamente automatizzato:

L'EA è attivo 24 ore su 24, 5 giorni su 7, analizzando automaticamente il mercato alla ricerca di opportunità di trading ed eseguendo le operazioni senza intervento manuale.

Trading disciplinato:

Seguendo un rigido insieme di regole, l'EA elimina le decisioni emotive e garantisce un'esecuzione coerente.

Versatile:

L'EA può essere utilizzato su qualsiasi coppia di valute e timeframe, il che lo rende adatto a un'ampia gamma di stili di trading.

Gestione del rischio:

Con funzionalità come stop loss, trailing stop e stop basato sul capitale, l'EA dà priorità alla gestione del rischio e alla salvaguardia del capitale.

Facile da usare:

L'EA è facile da installare e configurare, anche per i principianti. Basta collegarlo a un grafico, impostare i parametri e lasciarlo funzionare.

Come si usa
Installa l'EA:

Collega l'EA a un grafico in MetaTrader 4.

Imposta i parametri:

Regola i parametri di input in base alle tue preferenze di trading.

Esegui l'EA:

Abilita il trading automatico e lascia che l'EA esegua le operazioni automaticamente.

Monitora le prestazioni:

Controlla regolarmente le prestazioni dell'EA e regola i parametri secondo necessità.

Conclusione
L'EA MA Crossover è uno strumento di trading potente e affidabile che combina indicatori tecnici con solide funzionalità di gestione del rischio. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA può aiutarti a ottenere risultati costanti nel mercato forex. Acquistalo oggi stesso e scopri i vantaggi del trading automatico!
