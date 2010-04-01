Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA è la soluzione per i trader che desiderano massimizzare le proprie operazioni con la sicurezza di una strategia solida e altamente automatizzata. Sviluppato da Felipe FX, questo EA di prossima generazione combina tecnologia all'avanguardia e indicatori avanzati per offrire un trading efficiente e redditizio.





Indicatori avanzati per confermare le voci, USD Killer è stato sviluppato con tutta la potenza dell'intelligenza artificiale Gemini e troviamo modelli che si verificano quotidianamente sul grafico, aumentando l'assertività a lungo termine.





Funzionalità configurabili

Martingala: un approccio intelligente che aumenta la dimensione del lotto su ogni operazione successiva dopo una perdita, con l'obiettivo di garantire operazioni positive e sicure a lungo termine.





Percentuale di prelievo: controlla il rischio in modo efficace con la funzione che adegua gli ordini in base alla percentuale di prelievo, garantendo protezione per il tuo capitale.





Obiettivi giornalieri: imposta obiettivi di trading giornalieri e limiti di perdita per una gestione del rischio semplificata ed efficace. L'EA interrompe automaticamente le operazioni quando vengono raggiunti i limiti.





Filtro del segnale giornaliero: utilizza segnali basati sulla chiusura della precedente candela giornaliera per determinare le voci nei nuovi ordini, aumentando la precisione del trading.





Volume del lotto: controlli rigorosi assicurano che il volume degli scambi sia sempre entro i limiti consentiti dal broker, evitando ordini rifiutati.





Vantaggi

Automazione completa: lascia che sia l'EA a eseguire tutte le analisi e le operazioni mentre tu ti concentri su altre attività. Ideale per i trader che cercano l'automazione completa senza compromettere la sicurezza e le prestazioni.





Gestione del rischio: implementando strategie come Martingale e controllo del prelievo, USD Killer EA fornisce un approccio equilibrato tra rischio e rendimento.





Sicurezza e affidabilità: robuste funzioni per la chiusura degli ordini, i controlli dei margini e la convalida del volume dei lotti garantiscono che le tue operazioni vengano eseguite senza intoppi.





Strutture quotidiane

Operazioni automatizzate: il monitoraggio costante del mercato non è necessario. L'EA esegue analisi ed esegue operazioni automaticamente.