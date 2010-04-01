Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA è la soluzione per i trader che desiderano massimizzare le proprie operazioni con la sicurezza di una strategia solida e altamente automatizzata. Sviluppato da Felipe FX, questo EA di prossima generazione combina tecnologia all'avanguardia e indicatori avanzati per offrire un trading efficiente e redditizio.

Indicatori avanzati per confermare le voci, USD Killer è stato sviluppato con tutta la potenza dell'intelligenza artificiale Gemini e troviamo modelli che si verificano quotidianamente sul grafico, aumentando l'assertività a lungo termine.

Funzionalità configurabili
Martingala: un approccio intelligente che aumenta la dimensione del lotto su ogni operazione successiva dopo una perdita, con l'obiettivo di garantire operazioni positive e sicure a lungo termine.

Percentuale di prelievo: controlla il rischio in modo efficace con la funzione che adegua gli ordini in base alla percentuale di prelievo, garantendo protezione per il tuo capitale.

Obiettivi giornalieri: imposta obiettivi di trading giornalieri e limiti di perdita per una gestione del rischio semplificata ed efficace. L'EA interrompe automaticamente le operazioni quando vengono raggiunti i limiti.

Filtro del segnale giornaliero: utilizza segnali basati sulla chiusura della precedente candela giornaliera per determinare le voci nei nuovi ordini, aumentando la precisione del trading.

Volume del lotto: controlli rigorosi assicurano che il volume degli scambi sia sempre entro i limiti consentiti dal broker, evitando ordini rifiutati.

Vantaggi
Automazione completa: lascia che sia l'EA a eseguire tutte le analisi e le operazioni mentre tu ti concentri su altre attività. Ideale per i trader che cercano l'automazione completa senza compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Gestione del rischio: implementando strategie come Martingale e controllo del prelievo, USD Killer EA fornisce un approccio equilibrato tra rischio e rendimento.

Sicurezza e affidabilità: robuste funzioni per la chiusura degli ordini, i controlli dei margini e la convalida del volume dei lotti garantiscono che le tue operazioni vengano eseguite senza intoppi.

Strutture quotidiane
Operazioni automatizzate: il monitoraggio costante del mercato non è necessario. L'EA esegue analisi ed esegue operazioni automaticamente.
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 3 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede grande precisione, analisi rigorosa e una gestione del rischio estremamente efficace. Golden Scalper PRO è stato sviluppato proprio per integrare questi pilast
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Indicatori
Scopri il Futuro del Trading con Golden Arrow Scalper! Sviluppato dal rinomato Felipe FX, Easy Entry Points è la prossima generazione di indicatori di trading, progettato per offrire un'esperienza di trading intuitiva ed efficiente. Con funzionalità avanzate e un'interfaccia user-friendly, questo indicatore è lo strumento perfetto per trader di tutti i livelli. Funzionalità Principali: Segnale di Entrata Facile:   Identifica punti di entrata ideali basati sui crociamenti delle EMA rapide e lent
Aurora Scalper Trade
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
Aurora Scalper Trade è un sistema di griglia avanzato che opera su conti reali da anni. A differenza della maggior parte dei sistemi progettati per adattarsi ai dati storici, questo sistema è stato sviluppato per sfruttare le inefficienze reali del mercato. Non si tratta quindi di un semplice sistema di “tentativi e errori” che sopravvive solo grazie alla griglia, ma di una strategia che utilizza le vere dinamiche del mercato per generare profitti costanti. Coppie di valute supportate: AUDCAD, A
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
USD Killer Gemini EA è la soluzione per i trader che desiderano massimizzare le proprie operazioni con la sicurezza di una strategia solida e altamente automatizzata. Sviluppato da Felipe FX, questo EA di prossima generazione combina tecnologia all'avanguardia e indicatori avanzati per offrire un trading efficiente e redditizio. Indicatori avanzati per confermare le voci, USD Killer è stato sviluppato con tutta la potenza dell'intelligenza artificiale Gemini e troviamo modelli che si verifican
