RSI TrendGate

RSI TrendGate 3MA è un indicatore da visualizzare sul grafico che aiuta a confermare la direzione del trend utilizzando RSI e tre medie mobili (MA).
Quando, in base alle condizioni selezionate, lo stato viene considerato “prevalentemente rialzista” o “prevalentemente ribassista”, l’indicatore disegna una freccia nella finestra del grafico.

Questo prodotto non è progettato per usare le frecce come segnale di ingresso autonomo. L’uso consigliato è confermare la direzione su un timeframe superiore e determinare il timing di ingresso su un timeframe inferiore con regole proprie dell’utente.

Panoramica

L’indicatore determina la direzione in base ai seguenti elementi.

  1. Regime tramite ordine delle 3 MA (base della direzione)
    L’indicatore calcola tre MA: corta, media e lunga.
    Il regime è definito esclusivamente dal loro ordine:

  • Regime rialzista: MA Short > MA Mid > MA Long

  • Regime ribassista: MA Short < MA Mid < MA Long

  • Nessun regime: qualsiasi altro stato (le MA sono intrecciate e la direzione non è chiara)

  1. Filtro di pendenza della MA corta (opzionale)
    La pendenza della MA corta viene verificata confrontando i valori su due shift (ad esempio Shift1 vs Shift3).
    È possibile applicare una soglia minima di pendenza in punti per aiutare a escludere condizioni deboli o quasi piatte.

  2. Smussamento del RSI (media mobile sull’array RSI)
    Prima si calcola l’RSI, poi lo si smussa applicando un metodo di MA all’array RSI (MA on RSI).
    Periodo e metodo di smussamento (SMA/EMA/SMMA/LWMA) sono configurabili.
    L’obiettivo è ridurre l’effetto del rumore di breve periodo nella conferma della direzione.

  3. Valutazione della pendenza RSI (confronto a due punti)
    Per l’RSI smussato, la pendenza è valutata come differenza tra due valori con shift (ShiftA e ShiftB).
    Il parametro InpRSIMinDelta consente di filtrare variazioni deboli.

  4. Edge trigger (opzionale)
    Se abilitato, la freccia viene mostrata solo nel momento in cui la condizione di pendenza RSI passa a “verso l’alto” o “verso il basso”.
    Questo aiuta a ridurre frecce ripetute mentre lo stato di direzione rimane lo stesso.
    Se disabilitato, le frecce possono essere mostrate in modo continuo finché la condizione resta vera.

Segnali e visualizzazione

  • Freccia di acquisto: disegnata sotto la candela quando il regime rialzista è valido e la pendenza RSI passa a rialzo (con filtri opzionali se attivi).

  • Freccia di vendita: disegnata sopra la candela quando il regime ribassista è valido e la pendenza RSI passa a ribasso (con filtri opzionali se attivi).

  • Linee MA: è possibile mostrare o nascondere le tre linee MA (short/mid/long).

  • Offset freccia: la distanza della freccia dal massimo/minimo della candela è regolabile in punti.

  • Le condizioni vengono valutate su barre chiuse (closed bar) per evitare che una barra non chiusa influenzi la decisione di direzione.

Parametri di input

RSI

  • InpRSIPeriod: periodo RSI

  • InpRSIAppliedPrice: prezzo applicato per RSI

Smussamento RSI (MA on RSI)

  • InpRSISmoothPeriod: periodo di smussamento

  • InpRSISmoothMethod: metodo (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

Confronto pendenza RSI

  • InpRSISlopeShiftA: shift A

  • InpRSISlopeShiftB: shift B

  • InpRSIMinDelta: delta minimo per validare la pendenza

MA (3 linee)

  • InpShortMAPeriod: periodo MA corta

  • InpMidMAPeriod: periodo MA media

  • InpLongMAPeriod: periodo MA lunga

  • InpMAShift: shift MA

  • InpMAAppliedPrice: prezzo applicato per MA

  • InpShortMAMethod: metodo MA corta

  • InpMidMAMethod: metodo MA media

  • InpLongMAMethod: metodo MA lunga

Filtro pendenza MA corta

  • InpUseShortMASlope: attivare filtro pendenza

  • InpShortMASlopeShiftA: shift A per MA corta

  • InpShortMASlopeShiftB: shift B per MA corta

  • InpShortMAMinSlopePts: pendenza minima (in punti)

Stile trigger

  • InpUseRSIEdgeTrigger: mostrare solo al cambio (edge)

  • InpAllowNoneRegime: consentire segnali senza regime (se abilitato)

Visualizzazione

  • InpArrowCodeBuy: codice Wingdings freccia Buy

  • InpArrowCodeSell: codice Wingdings freccia Sell

  • InpArrowOffsetPts: offset freccia (in punti)

  • InpShowMALines: mostrare/nascondere linee MA

Diagnostica

  • InpTestMode: 0 normale, 1 forzare frecce long (solo regime rialzista), 2 forzare frecce short (solo regime ribassista)

  • InpDebugPrint: stampare informazioni nel log (opzionale)

Opzione prestazioni

  • InpCalculateOnNewBarOnly: calcolare solo quando appare una nuova barra (consigliato)

Uso consigliato

  • Installare l’indicatore su un timeframe superiore (ad esempio H1 o H4) per confermare il regime di direzione.

  • Su un timeframe inferiore (ad esempio M5 o M15), utilizzare regole proprie per il timing di ingresso/uscita nella stessa direzione del timeframe superiore.

  • Non è consigliato operare basandosi solo sulle frecce. Le frecce servono a confermare la direzione e i cambi di stato, non a determinare da sole il timing d’ingresso.

Note

  • Questo indicatore non utilizza chiamate DLL e non usa WebRequest.

  • La visualizzazione dipende da simbolo, timeframe, feed prezzi e impostazioni dei parametri.

  • L’indicatore è uno strumento di supporto all’analisi e non garantisce risultati di trading.


