RSI TrendGate
- Indicatori
- Etsushi Ishizuka
- Versione: 1.0
RSI TrendGate 3MA è un indicatore da visualizzare sul grafico che aiuta a confermare la direzione del trend utilizzando RSI e tre medie mobili (MA).
Quando, in base alle condizioni selezionate, lo stato viene considerato “prevalentemente rialzista” o “prevalentemente ribassista”, l’indicatore disegna una freccia nella finestra del grafico.
Questo prodotto non è progettato per usare le frecce come segnale di ingresso autonomo. L’uso consigliato è confermare la direzione su un timeframe superiore e determinare il timing di ingresso su un timeframe inferiore con regole proprie dell’utente.
Panoramica
L’indicatore determina la direzione in base ai seguenti elementi.
-
Regime tramite ordine delle 3 MA (base della direzione)
L’indicatore calcola tre MA: corta, media e lunga.
Il regime è definito esclusivamente dal loro ordine:
-
Regime rialzista: MA Short > MA Mid > MA Long
-
Regime ribassista: MA Short < MA Mid < MA Long
-
Nessun regime: qualsiasi altro stato (le MA sono intrecciate e la direzione non è chiara)
-
Filtro di pendenza della MA corta (opzionale)
La pendenza della MA corta viene verificata confrontando i valori su due shift (ad esempio Shift1 vs Shift3).
È possibile applicare una soglia minima di pendenza in punti per aiutare a escludere condizioni deboli o quasi piatte.
-
Smussamento del RSI (media mobile sull’array RSI)
Prima si calcola l’RSI, poi lo si smussa applicando un metodo di MA all’array RSI (MA on RSI).
Periodo e metodo di smussamento (SMA/EMA/SMMA/LWMA) sono configurabili.
L’obiettivo è ridurre l’effetto del rumore di breve periodo nella conferma della direzione.
-
Valutazione della pendenza RSI (confronto a due punti)
Per l’RSI smussato, la pendenza è valutata come differenza tra due valori con shift (ShiftA e ShiftB).
Il parametro InpRSIMinDelta consente di filtrare variazioni deboli.
-
Edge trigger (opzionale)
Se abilitato, la freccia viene mostrata solo nel momento in cui la condizione di pendenza RSI passa a “verso l’alto” o “verso il basso”.
Questo aiuta a ridurre frecce ripetute mentre lo stato di direzione rimane lo stesso.
Se disabilitato, le frecce possono essere mostrate in modo continuo finché la condizione resta vera.
Segnali e visualizzazione
-
Freccia di acquisto: disegnata sotto la candela quando il regime rialzista è valido e la pendenza RSI passa a rialzo (con filtri opzionali se attivi).
-
Freccia di vendita: disegnata sopra la candela quando il regime ribassista è valido e la pendenza RSI passa a ribasso (con filtri opzionali se attivi).
-
Linee MA: è possibile mostrare o nascondere le tre linee MA (short/mid/long).
-
Offset freccia: la distanza della freccia dal massimo/minimo della candela è regolabile in punti.
-
Le condizioni vengono valutate su barre chiuse (closed bar) per evitare che una barra non chiusa influenzi la decisione di direzione.
Parametri di input
RSI
-
InpRSIPeriod: periodo RSI
-
InpRSIAppliedPrice: prezzo applicato per RSI
Smussamento RSI (MA on RSI)
-
InpRSISmoothPeriod: periodo di smussamento
-
InpRSISmoothMethod: metodo (SMA/EMA/SMMA/LWMA)
Confronto pendenza RSI
-
InpRSISlopeShiftA: shift A
-
InpRSISlopeShiftB: shift B
-
InpRSIMinDelta: delta minimo per validare la pendenza
MA (3 linee)
-
InpShortMAPeriod: periodo MA corta
-
InpMidMAPeriod: periodo MA media
-
InpLongMAPeriod: periodo MA lunga
-
InpMAShift: shift MA
-
InpMAAppliedPrice: prezzo applicato per MA
-
InpShortMAMethod: metodo MA corta
-
InpMidMAMethod: metodo MA media
-
InpLongMAMethod: metodo MA lunga
Filtro pendenza MA corta
-
InpUseShortMASlope: attivare filtro pendenza
-
InpShortMASlopeShiftA: shift A per MA corta
-
InpShortMASlopeShiftB: shift B per MA corta
-
InpShortMAMinSlopePts: pendenza minima (in punti)
Stile trigger
-
InpUseRSIEdgeTrigger: mostrare solo al cambio (edge)
-
InpAllowNoneRegime: consentire segnali senza regime (se abilitato)
Visualizzazione
-
InpArrowCodeBuy: codice Wingdings freccia Buy
-
InpArrowCodeSell: codice Wingdings freccia Sell
-
InpArrowOffsetPts: offset freccia (in punti)
-
InpShowMALines: mostrare/nascondere linee MA
Diagnostica
-
InpTestMode: 0 normale, 1 forzare frecce long (solo regime rialzista), 2 forzare frecce short (solo regime ribassista)
-
InpDebugPrint: stampare informazioni nel log (opzionale)
Opzione prestazioni
-
InpCalculateOnNewBarOnly: calcolare solo quando appare una nuova barra (consigliato)
Uso consigliato
-
Installare l’indicatore su un timeframe superiore (ad esempio H1 o H4) per confermare il regime di direzione.
-
Su un timeframe inferiore (ad esempio M5 o M15), utilizzare regole proprie per il timing di ingresso/uscita nella stessa direzione del timeframe superiore.
-
Non è consigliato operare basandosi solo sulle frecce. Le frecce servono a confermare la direzione e i cambi di stato, non a determinare da sole il timing d’ingresso.
Note
-
Questo indicatore non utilizza chiamate DLL e non usa WebRequest.
-
La visualizzazione dipende da simbolo, timeframe, feed prezzi e impostazioni dei parametri.
-
L’indicatore è uno strumento di supporto all’analisi e non garantisce risultati di trading.