ZHL Channel
- Indicatori
- Abdulkarim Karazon
- Versione: 1.0
basato sull'indicatore a zigzag, l'indicatore del canale alto basso a zigzag è uno strumento per avvisare il trader di un cambiamento di tendenza, è di grande utilità
poiché avvisa tempestivamente di un cambiamento nella tendenza attuale, l'indicatore ha un'opzione su più intervalli di tempo per scambiare intervalli di tempo più alti o più bassi
canale sull'intervallo di tempo corrente, questo indicatore è un'aggiunta al tuo sistema/strategia e può essere utilizzato come strumento autonomo per fare trading, ma ti consigliamo di utilizzarlo
come aggiunta al tuo arsenale.
