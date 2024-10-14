Gold Trend Scalping MT4

5


Benvenuto in Gold Trend Scalping

PROMOZIONE DI LANCIO:

  • Prossimo prezzo: $899
  • Prezzo finale: $1999

Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro.

L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi.

Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli.

L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips.

Incorpora anche uno trailing stop per garantire i profitti.

L'EA NON utilizza strategie rischiose come martingala o grid.

Si propone di continuare il successo di predecessori come US30 Scalper, Quantum Algo e Diamond Titan, dando sempre priorità alla sicurezza e agli obiettivi a lungo termine.


Nota

L'EA non utilizza ChatGPT, né impiega IA o altri elementi fittizi che molti autori includono intenzionalmente nelle loro descrizioni. Fai attenzione; non cadere in questa trappola.

L'EA non genera nemmeno profitti in modo lineare né vince il 100% delle volte. Non esiste alcun sistema al mondo in grado di farlo; tutte le affermazioni di questo tipo sono state manipolate.

Sono sempre uno sviluppatore che opera con conti reali e sistemi reali, quindi è normale subire perdite in determinati periodi. Non cerco di ingannare i miei clienti. Se desideri valutare la qualità dell'EA, ti prego di aspettare almeno 3-6 mesi per vedere le sue prestazioni.


Impostazioni:

- Coppia di valute: XAU 

- Timeframe: M15 

- Deposito minimo: Qualsiasi (a seconda dei requisiti del tuo broker) 

- Tipo di conto: Qualsiasi; il segnale live utilizza un conto standard, spread = 5-15 (2 cifre)


Caratteristiche:

- Opera su XAU. 

- Non utilizza grid, hedge o più operazioni aperte. 

- Ogni operazione è protetta da uno stop loss. 

- Funzione di dimensionamento automatico dei lotti integrata. 

- Molto facile da installare; non è necessario modificare le impostazioni; le impostazioni predefinite sono adatte alla maggior parte dei broker. 

- Si consiglia vivamente di utilizzare un VPS per mantenere l'EA attivo 24/7.


Avviso di rischio:

- Fai attenzione ai rischi coinvolti prima di acquistare l'EA. 

- Le performance passate non garantiscono profitti futuri (l'EA potrebbe anche subire perdite). 

- I backtest mostrati (ad esempio, negli screenshot) sono altamente ottimizzati e i risultati non possono essere applicati direttamente al trading dal vivo.



Recensioni 5
Nhan Nguyen
65
Nhan Nguyen 2025.09.11 00:35 
 

EA works as intended to and was quite consistent and author was kind enough to guide me

9762148
39
9762148 2025.01.18 02:29 
 

Great ea. Been using it for about month now and have only experienced one loss. Thank you Lo for well done product and best of all: the support I have gotten. I have been assisted with and guided through all my queries. 👍

UMESH NAIR
327
UMESH NAIR 2025.01.10 10:58 
 

very good EA. Price may seem high. But this EA performs outstandingly and recovers the price in short time and makes good profit. Also LO is very helpful and genuine.

Altri dall’autore
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
Benvenuto in TITAN BREAKER EA AVVISO IMPORTANTE Solo un numero limitato di copie è disponibile al prezzo attuale Il prezzo aumenterà presto a 1553 $ Segnali live – US30, NAS100 Informazioni su TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA è un sistema di trading avanzato sviluppato combinando le strategie principali di tre diversi EA progettati per US30 e NASDAQ. È stato ulteriormente perfezionato e aggiornato in una nuova strategia a lungo termine. Il sistema è progettato per raggiungere un tasso di succe
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $699.99 Disponibile per MT4 e MT5 Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a EA US30 Scalper e Nasdaq Algo per un investimento diversificato. Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni copp
Gold ISIS MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Experts
EA Gold Isis – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99  Prezzo finale: $1999.99  SEGNALE LIVE   (Gold Isis + Nasdaq Algo)   Versione MT4 Ciao! Sono EA Gold Isis, il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'o
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Experts
Presentazione di Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligente per il trading di criptovalute PROMOZIONE DI LANCIO: Solo 3 copie rimaste al prezzo attuale! Prezzo finale: 3333,33 $ BONUS - ACQUISTA BITCOIN SCALPING A VITA E OBTIENI GRATUITAMENTE EA EURUSD Algo Trading (2 conti) => Chiedi maggiori dettagli in privato!!! SEGNALE LIVE EA Versione MT4 Perché Bitcoin è importante oggi Bitcoin è diventato più di una semplice valuta digitale: è una rivoluzione finanziaria. Come pioniere delle criptov
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999   Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora
TrendX Gold Scalper
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Experts
Presentiamo TrendX Gold Scalper – La prossima evoluzione nell'automazione del trading sull’oro SEGNALE LIVE:  https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller SEGNALE LIVE   - 2 :  https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899.99 Prezzo finale: $1999.99  Dopo il successo comprovato di Gold Trend Scalping e Gold Isis, siamo orgogliosi di presentare la nostra ultima innovazione: TrendX Gold Scalper – un potente EA
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller Versione MT4:   Clicca qui Benvenuto in Nasdaq Algo Trading Questo EA (Expert Advisor) è creato e progettato da un team con oltre 13 anni di esperienza in programmazione e trading. L'EA si concentra sullo sviluppo di un sistema in grado di fornire profitti stabili e a lungo termine. Utilizza strategie senza rischio, evitando metodi come Martingale, Grid e Hedging, cos
Gold ISIS MT4
Lo Thi Mai Loan
4.67 (3)
Experts
EA Gold Isis – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 SEGNALE LIVE   (Gold Isis + Nasdaq Algo)   Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Isis, il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro
Bitcoin Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Experts
Presentazione di Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligente per il trading di criptovalute PROMOZIONE DI LANCIO: Solo 3 copie rimaste al prezzo attuale! Prezzo finale: 3333,33 $ BONUS - ACQUISTA BITCOIN SCALPING A VITA E OBTIENI GRATUITAMENTE EA EURUSD Algo Trading (2 conti) => Chiedi maggiori dettagli in privato!!! SEGNALE LIVE EA Versione MT5 Perché Bitcoin è importante oggi Bitcoin è diventato più di una semplice valuta digitale: è una rivoluzione finanziaria. Come pioniere delle criptov
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vendita lampo per 24 ore - Solo $149  "HFT Pass Prop Firms" è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per partecipare alla sfida HFT, operando con la coppia US30. Per scoprire altri Expert Advisor e Indicatori di primo piano, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Sono Los, per favore iscriviti per ricevere ulteriori aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Cos'è l'HFT? L'high-frequency trading (HFT) è un metodo di trading che utilizza po
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a   EA US30 Scalper   e   Nasdaq Algo   per un investimento diversificato. MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EURUSD Algo Trading è un EA semplice ma altamente efficace sulla piattaforma MT5. L’EA è progettato specificamente per la coppia di valute più stabile al mondo, EURUSD. L'EA utilizza una strategia di day trading, con il 90% delle operazioni chiuse entro poche ore. Si concentra sull'identificazione dei livelli chiave nel timeframe H1 per trovare punti di ingresso e impostare livelli di Stop Loss (SL) appropriati e predefiniti. L'EA supporta una funzione di trailing stop, aiutando i trader a prot
