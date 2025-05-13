TrendX Gold Scalper
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 29 giugno 2025
- Attivazioni: 10
Presentiamo TrendX Gold Scalper – La prossima evoluzione nell'automazione del trading sull’oro
Dopo il successo comprovato di Gold Trend Scalping e Gold Isis, siamo orgogliosi di presentare la nostra ultima innovazione: TrendX Gold Scalper – un potente EA progettato specificamente per il trading sull’oro (XAUUSD).
Strategia principale:
TrendX Gold Scalper si basa su una combinazione di RSI (Indice di Forza Relativa), logica di trend-following e riconoscimento intelligente dei movimenti di prezzo – per adattarsi al momentum del mercato e individuare configurazioni di trading ad alta probabilità.
La sicurezza del capitale prima di tutto:
Come tutti i nostri EA, TrendX Gold Scalper non utilizza sistemi Martingala o Grid. Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss ben definito, per garantire sicurezza e trasparenza agli investitori.
Lo SL è regolato dinamicamente in base alla fascia di prezzo dell’oro (es. SL diversi se il prezzo supera i $3000 o $4000), ma resta sempre fisso per ogni operazione per mantenere disciplina e controllo.
Trailing Stop intelligente – 4 modalità disponibili:
Scegli tra 4 modalità di trailing stop, adattabili a diversi comportamenti di mercato – ideali sia per strategie conservative che aggressive.
Progettato per le performance a lungo termine:
Come tutti i nostri Expert Advisor, TrendX Gold Scalper è progettato per garantire stabilità pluriennale, non per il clamore del momento. Impostalo una volta, controllalo ogni tanto e lascialo lavorare.
Nota
L'EA non utilizza ChatGPT, né impiega IA o altri elementi fittizi che molti autori includono intenzionalmente nelle loro descrizioni. Fai attenzione; non cadere in questa trappola.
L'EA non genera nemmeno profitti in modo lineare né vince il 100% delle volte. Non esiste alcun sistema al mondo in grado di farlo; tutte le affermazioni di questo tipo sono state manipolate.
Sono sempre uno sviluppatore che opera con conti reali e sistemi reali, quindi è normale subire perdite in determinati periodi. Non cerco di ingannare i miei clienti. Se desideri valutare la qualità dell'EA, ti prego di aspettare almeno 3-6 mesi per vedere le sue prestazioni.
Impostazioni:
- Coppia di valute: XAU
- Timeframe: M15
- Deposito minimo: Qualsiasi (a seconda dei requisiti del tuo broker)
- Tipo di conto: Qualsiasi; il segnale live utilizza un conto standard, spread = 5-15 (2 cifre)
Caratteristiche:
- Opera su XAU.
- Non utilizza grid, hedge o più operazioni aperte.
- Ogni operazione è protetta da uno stop loss.
- Funzione di dimensionamento automatico dei lotti integrata.
- Molto facile da installare; non è necessario modificare le impostazioni; le impostazioni predefinite sono adatte alla maggior parte dei broker.
- Si consiglia vivamente di utilizzare un VPS per mantenere l'EA attivo 24/7.
Avviso di rischio:
- Fai attenzione ai rischi coinvolti prima di acquistare l'EA.
- Le performance passate non garantiscono profitti futuri (l'EA potrebbe anche subire perdite).
- I backtest mostrati (ad esempio, negli screenshot) sono altamente ottimizzati e i risultati non possono essere applicati direttamente al trading dal vivo.
Excellent EA, look forward to long term result.