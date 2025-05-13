TrendX Gold Scalper

5

Presentiamo TrendX Gold Scalper – La prossima evoluzione nell'automazione del trading sull’oro

SEGNALE LIVE: https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller

SEGNALE LIVE - 2https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller

PROMOZIONE DI LANCIO:

  • Prossimo prezzo: $899.99
  • Prezzo finale: $1999.99 

Dopo il successo comprovato di Gold Trend Scalping e Gold Isis, siamo orgogliosi di presentare la nostra ultima innovazione: TrendX Gold Scalper – un potente EA progettato specificamente per il trading sull’oro (XAUUSD).


Strategia principale:

TrendX Gold Scalper si basa su una combinazione di RSI (Indice di Forza Relativa), logica di trend-following e riconoscimento intelligente dei movimenti di prezzo – per adattarsi al momentum del mercato e individuare configurazioni di trading ad alta probabilità.


La sicurezza del capitale prima di tutto:

Come tutti i nostri EA, TrendX Gold Scalper non utilizza sistemi Martingala o Grid. Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss ben definito, per garantire sicurezza e trasparenza agli investitori.

Lo SL è regolato dinamicamente in base alla fascia di prezzo dell’oro (es. SL diversi se il prezzo supera i $3000 o $4000), ma resta sempre fisso per ogni operazione per mantenere disciplina e controllo.


Trailing Stop intelligente – 4 modalità disponibili:

Scegli tra 4 modalità di trailing stop, adattabili a diversi comportamenti di mercato – ideali sia per strategie conservative che aggressive.


Progettato per le performance a lungo termine:

Come tutti i nostri Expert Advisor, TrendX Gold Scalper è progettato per garantire stabilità pluriennale, non per il clamore del momento. Impostalo una volta, controllalo ogni tanto e lascialo lavorare.


Nota

L'EA non utilizza ChatGPT, né impiega IA o altri elementi fittizi che molti autori includono intenzionalmente nelle loro descrizioni. Fai attenzione; non cadere in questa trappola.

L'EA non genera nemmeno profitti in modo lineare né vince il 100% delle volte. Non esiste alcun sistema al mondo in grado di farlo; tutte le affermazioni di questo tipo sono state manipolate.

Sono sempre uno sviluppatore che opera con conti reali e sistemi reali, quindi è normale subire perdite in determinati periodi. Non cerco di ingannare i miei clienti. Se desideri valutare la qualità dell'EA, ti prego di aspettare almeno 3-6 mesi per vedere le sue prestazioni.


Impostazioni:

- Coppia di valute: XAU 

- Timeframe: M15 

- Deposito minimo: Qualsiasi (a seconda dei requisiti del tuo broker) 

- Tipo di conto: Qualsiasi; il segnale live utilizza un conto standard, spread = 5-15 (2 cifre)


Caratteristiche:

- Opera su XAU. 

- Non utilizza grid, hedge o più operazioni aperte. 

- Ogni operazione è protetta da uno stop loss. 

- Funzione di dimensionamento automatico dei lotti integrata. 

- Molto facile da installare; non è necessario modificare le impostazioni; le impostazioni predefinite sono adatte alla maggior parte dei broker. 

- Si consiglia vivamente di utilizzare un VPS per mantenere l'EA attivo 24/7.


Avviso di rischio:

- Fai attenzione ai rischi coinvolti prima di acquistare l'EA. 

- Le performance passate non garantiscono profitti futuri (l'EA potrebbe anche subire perdite). 

- I backtest mostrati (ad esempio, negli screenshot) sono altamente ottimizzati e i risultati non possono essere applicati direttamente al trading dal vivo.



Recensioni 2
_ Ming
60
_ Ming 2025.05.16 10:20 
 

Excellent EA, look forward to long term result.

Prodotti consigliati
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
FVG Auto Master
Parth Sanjaykumar Patel
Experts
Il FVG Auto Master è un sistema di trading automatizzato sofisticato basato sulla rinomata metodologia Inner Circle Trader (ICT). Questo Expert Advisor identifica e negozia automaticamente i Fair Value Gap (FVG) - squilibri di prezzo istituzionali che creano opportunità di trading ad alta probabilità quando il prezzo ritorna per riempire questi gap. Caratteristiche Principali Rilevamento Avanzato dei Fair Value Gap Identifica automaticamente Fair Value Gap rialzisti e ribassisti su più timef
Alpha Striker Smc King MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Logistician Bot
Yvan Musatov
Experts
Logistician — Algorithmic Expert Advisor Based on Statistical Logic Logistician is a professional trading Expert Advisor that applies a proprietary logistic model to analyze market behavior. It operates using a mathematically grounded algorithm that evaluates price strength and amplitude over a specified period and makes trading decisions based on internal statistical indicators — without using external technical tools. The system is designed to detect trend weakening, automatically closing the
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
False Breakout EA MT5
Mattia Impicciatore
Experts
Scarica i file set pronti per False Breakout EA: https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip False Breakout EA è un Expert Advisor sviluppato per individuare e sfruttare i falsi breakout su supporti e resistenze. Il sistema utilizza la logica delle candele giornaliere e rileva i rientri dopo una falsa rottura, con possibilità di conferma tramite RSI per incrementare l’affidabilità dei segnali. Logica di trading Identificazione automatica di falsi breakout su supporti e resistenze. Conferm
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Strumenti per il guadagno e la ricerca. Il nucleo dei segnali e della strategia di trading si basa sull'algoritmo dell'autore per la formazione di modelli di previsione dei prezzi. Applicabile a qualsiasi strumento! Integrato con un sistema di controllo basato sull'MA "Volpe a nove code" , aggiornando e regolando il segnale nel modo più accurato possibile per il mercato, lo strumento e il periodo di lavoro. Idoneo: tutti gli strumenti in tutti i mercati (ci sono eccezioni). A chi è rivolto: h
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experts
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
NightWolf EA
Andrey Dubeiko
Experts
Il consulente "Night Wolf" è stato creato utilizzando un modello per prevedere le variazioni dei prezzi degli asset per il giorno successivo. Matematico Il modello si basa sulla valutazione delle probabilità della traiettoria di movimento dell'asset scambiato.  Il consulente può negoziare sia intraday che a medio termine. L'opzione desiderata è impostata nelle impostazioni. I parametri standard del consulente sono adatti per la negoziazione degli indici NASDAQ, SP 500 e DJ 30 (US100, US500 e
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experts
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
OXI Trend Chaser
Nickey Magale
Experts
Oxi – Mean Reversion + Trend Trading Expert Advisor (MT5) Oxi is a fully automated MT5 Expert Advisor that merges two powerful trading philosophies: Mean Reversion and Trend Trading . Instead of adding to losing positions, Oxi strategically rides momentum after price reverts to the mean—capturing both correction and continuation. It’s optimized for stability, precision, and profitability across various market conditions. Whether the market snaps back to its average or continues with the tren
MFX Trend Following
Mr Sarawoot Chaiwong
Experts
MFX Trend Following MFX Trend Following is an Expert Advisor (EA) that employs a trend-following trading strategy. This strategy is based on a custom technique developed personally by the creator. Regardless of the timeframe it is run on, the results remain consistent. The strategy identifies trends on larger timeframes and pinpoints entry points on smaller timeframes. Additionally, it incorporates a martingale system for managing and adjusting orders. *** Myfxbook & Preset Please Inbox ***
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
AlphaBot
Piotr Stepien
4.43 (7)
Experts
Alpha BOT  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT5 platform and multi currency pair. The principle of operation is based on support and resistance, uses pullback of currency pairs and deep machine learning, the EA independently adjusts to market volatility. Tested in sample and in out of sample with positive results since 2010y. Currency pair: AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Requirements: Leverage 1:30 or higher  Minimum deposit 500 USD, recomended 1000 USD ( or t
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experts
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i merca
Envelopes Grid LLM
Sabil Yudifera
Experts
The Envelopes Grid LLM strategically leverages advanced deep learning techniques with highly parameterized neural networks to robustly model breakout trading based on precise data distribution analysis. It accurately detects and comprehensively analyzes diverse breakout patterns through optimized neural network parameters, continuously integrating the latest state-of-the-art improvements. Extensive backtesting has consistently validated its strong profit performance across multiple breakout scen
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Experts
Algotrading EA si basa sulla logica di tendenza e sulla formazione dei prezzi utilizzando medie lineari pesate LWMA. Il calcolo è influenzato dai prezzi più recenti, che hanno maggior peso nel calcolo della media. Questa media viene calcolata prendendo ciascuno dei prezzi di chiusura in un certo periodo di tempo e moltiplicandoli per un coefficiente di peso predefinito. Una volta considerata la posizione dei periodi di tempo, vengono sommati e divisi per la somma del numero di periodi di tempo.
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno   sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump   ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di   dazi doganali su larga scala   che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente   sono aumentate — recentemente tra   Israele e Iran   — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Experts
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Presentazione di Mean Machine GPT Versione 9.0+—Un Salto Rivoluzionario nella Tecnologia di Trading con IA Sono orgoglioso di annunciare l'aggiornamento più significativo di Mean Machine GPT fino ad oggi: la Versione 9.0+. Questa versione rivoluzionaria introduce l'accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, il nuovo ruolo di Analista, controlli iniziali p
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor che evolve con il mercato Molti EA funzionano… finché il mercato non cambia. Il motivo è spesso semplice: regole fisse come “compra con RSI < 30”. Funzionano per un po’, poi diventano cieche quando il regime cambia. NEXUS combina regole quantitative e validazione out-of-sample: costruisce combinazioni in tempo reale dai dati. Analizza una finestra configurabile (ad es. 500 periodi in H1 o D1) e genera migliaia di combinazioni tra indicatori e contesto. Se una combinazi
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
Informazioni su APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) è un Expert Advisor (EA) sviluppato su una strategia di ritorno alla media . Il sistema è progettato per individuare movimenti di prezzo eccessivi ed entrare in posizione nella direzione opposta secondo condizioni predefinite. Integra funzionalità di gestione del rischio come limiti giornalieri di perdita e meccanismi di chiusura automatica dei trade. I parametri sono regolabili in base alla dimensione del conto, all’ambiente operativo
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Altri dall’autore
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
Benvenuto in TITAN BREAKER EA AVVISO IMPORTANTE Solo un numero limitato di copie è disponibile al prezzo attuale Il prezzo aumenterà presto a 1553 $ Segnali live – US30, NAS100 Informazioni su TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA è un sistema di trading avanzato sviluppato combinando le strategie principali di tre diversi EA progettati per US30 e NASDAQ. È stato ulteriormente perfezionato e aggiornato in una nuova strategia a lungo termine. Il sistema è progettato per raggiungere un tasso di succe
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $699.99 Disponibile per MT4 e MT5 Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a EA US30 Scalper e Nasdaq Algo per un investimento diversificato. Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni copp
Gold ISIS MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Experts
EA Gold Isis – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99  Prezzo finale: $1999.99  SEGNALE LIVE   (Gold Isis + Nasdaq Algo)   Versione MT4 Ciao! Sono EA Gold Isis, il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'o
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Experts
Presentazione di Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligente per il trading di criptovalute PROMOZIONE DI LANCIO: Solo 3 copie rimaste al prezzo attuale! Prezzo finale: 3333,33 $ BONUS - ACQUISTA BITCOIN SCALPING A VITA E OBTIENI GRATUITAMENTE EA EURUSD Algo Trading (2 conti) => Chiedi maggiori dettagli in privato!!! SEGNALE LIVE EA Versione MT4 Perché Bitcoin è importante oggi Bitcoin è diventato più di una semplice valuta digitale: è una rivoluzione finanziaria. Come pioniere delle criptov
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999   Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller Versione MT4:   Clicca qui Benvenuto in Nasdaq Algo Trading Questo EA (Expert Advisor) è creato e progettato da un team con oltre 13 anni di esperienza in programmazione e trading. L'EA si concentra sullo sviluppo di un sistema in grado di fornire profitti stabili e a lungo termine. Utilizza strategie senza rischio, evitando metodi come Martingale, Grid e Hedging, cos
Gold ISIS MT4
Lo Thi Mai Loan
4.67 (3)
Experts
EA Gold Isis – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 SEGNALE LIVE   (Gold Isis + Nasdaq Algo)   Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Isis, il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro
Bitcoin Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Experts
Presentazione di Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligente per il trading di criptovalute PROMOZIONE DI LANCIO: Solo 3 copie rimaste al prezzo attuale! Prezzo finale: 3333,33 $ BONUS - ACQUISTA BITCOIN SCALPING A VITA E OBTIENI GRATUITAMENTE EA EURUSD Algo Trading (2 conti) => Chiedi maggiori dettagli in privato!!! SEGNALE LIVE EA Versione MT5 Perché Bitcoin è importante oggi Bitcoin è diventato più di una semplice valuta digitale: è una rivoluzione finanziaria. Come pioniere delle criptov
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vendita lampo per 24 ore - Solo $149  "HFT Pass Prop Firms" è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per partecipare alla sfida HFT, operando con la coppia US30. Per scoprire altri Expert Advisor e Indicatori di primo piano, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Sono Los, per favore iscriviti per ricevere ulteriori aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Cos'è l'HFT? L'high-frequency trading (HFT) è un metodo di trading che utilizza po
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a   EA US30 Scalper   e   Nasdaq Algo   per un investimento diversificato. MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EURUSD Algo Trading è un EA semplice ma altamente efficace sulla piattaforma MT5. L’EA è progettato specificamente per la coppia di valute più stabile al mondo, EURUSD. L'EA utilizza una strategia di day trading, con il 90% delle operazioni chiuse entro poche ore. Si concentra sull'identificazione dei livelli chiave nel timeframe H1 per trovare punti di ingresso e impostare livelli di Stop Loss (SL) appropriati e predefiniti. L'EA supporta una funzione di trailing stop, aiutando i trader a prot
Filtro:
Adul Tanthuvanit
532
Adul Tanthuvanit 2025.05.20 13:13 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.16 10:20 
 

Excellent EA, look forward to long term result.

Rispondi alla recensione