AlphaCore X
- Experts
- Arseny Potyekhin
- Versione: 1.8
- Aggiornato: 15 settembre 2025
- Attivazioni: 10
AlphaCore X
AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1, l’ultimissimo GPT-4.5, modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sotto-strategia intelligente per un hedging potenziato.
Istruzioni: Setup
Data l’esclusività della strategia, il numero di licenze è limitato. Per questo motivo, aumentiamo progressivamente i prezzi per controllarne la disponibilità.
Prossimo prezzo: 990 USD
|Broker
|Qualsiasi broker, ECN/spread zero preferito
|Leva
|da 1:20
|Deposito minimo
|min. 300 USD
|Simbologia
|XAUUSD
|Timeframe
|H1
La combinazione di ChatGPT-o1 e GPT-4.5 non consente solo l’analisi di testo e immagini, ma anche l’integrazione di dati di sentiment e correlazioni cross-asset. Ciò crea una visione di mercato completa che va ben oltre le strategie basate solo su prezzo o sentiment.
Perché questa strategia è così efficace?
- Breakout di volatilità dinamici: AlphaCore X rileva in tempo reale cambiamenti improvvisi di volatilità e mira ai breakout prima che il mercato principale si muova.
- Hedging per correlazione (sotto-strategia): Con l’EA gratuito CorrelationCore Hedge, i movimenti di prezzo tra oro (XAUUSD) e argento (XAGUSD) vengono automaticamente coperti a vicenda per minimizzare i drawdown.
- Analisi multi-timeframe: Sincronizzando le valutazioni su M1, M15 e H1, l’EA si adatta dinamicamente alla forza del trend ed evita segnali falsi nei mercati laterali.
- Fusione di dati multimodale: I modelli elaborano simultaneamente pattern di grafico, dati economici e sentiment delle news per identificare trade con la probabilità di successo più alta.
Nel complesso, AlphaCore X offre una strategia altamente efficiente e adattiva che minimizza i rischi e massimizza le opportunità di profitto — grazie all’IA di ultima generazione e a una soluzione di hedging intelligente.
Big Data, IA e strategia di trading
Integrazione di Neural Networks e IA
- Convolutional Neural Networks (CNN): estraggono pattern di grafico e riconoscono segnali complessi sui grafici dei prezzi.
- Long Short-Term Memory Networks (LSTM-RNN): modellano le dipendenze temporali per prevedere punti di svolta e inversioni di trend.
- Autoencoder: filtrano il rumore di mercato e si concentrano sui dati veramente rilevanti.
- Reinforcement Learning: apprende continuamente dai risultati dei trade e adatta la strategia alle condizioni di mercato attuali.
- Analisi IA ChatGPT-o1 + GPT-4.5: interpreta sentiment in tempo reale, flussi di news e indicatori economici per affinare le decisioni di ingresso/uscita.
Vantaggi del trading guidato dall’IA
- Insight di mercato in tempo reale: ChatGPT-o1 e GPT-4.5 scansionano dati economici e sentiment live, permettendo ad AlphaCore X di reagire immediatamente.
- Esecuzione precisa: gli algoritmi IA ottimizzano ingressi e uscite basandosi su più fonti di dati.
- Gestione dinamica del rischio: la volatilità viene valutata continuamente e i livelli di stop-loss/take-profit vengono regolati automaticamente.
Assistenza clienti eccezionale
- Disponibilità 24/7: supporto continuo per qualsiasi domanda.
- Assistenza personalizzata: sia che tu sia un principiante o un professionista, ricevi supporto esperto.
- Approccio customer-centric: soluzioni su misura per le tue esigenze di trading.
Perché scegliere AlphaCore X?
- Tecnologia IA innovativa: combina Big Data, reti neurali e ChatGPT-o1 + GPT-4.5 per precisione impareggiabile.
- Hedging intelligente: dotato della sotto-strategia CorrelationCore Hedge per proteggerti dai drawdown.
- Adattamento futuro: sempre un passo avanti grazie all’apprendimento continuo.
Avviso importante
Anche se EA basati su IA come AlphaCore X possono migliorare le prestazioni di trading tramite analisi avanzate, non garantiscono profitti costanti.
I mercati finanziari sono volatili e il trading comporta rischi.
Purchased Alphacore X on August 28th. Currently, the simulated trading is running smoothly, and the returns with the minimum risk settings are also good. Looking forward to the performance of the live trading in a month.