AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1, l’ultimissimo GPT-4.5, modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sotto-strategia intelligente per un hedging potenziato.

1 EA gratis: Acquistando AlphaCore X, puoi scegliere un Expert Advisor aggiuntivo dal nostro portfolio per portare la tua strategia di trading al livello successivo!

Data l’esclusività della strategia, il numero di licenze è limitato. Per questo motivo, aumentiamo progressivamente i prezzi per controllarne la disponibilità.

Broker  Qualsiasi broker, ECN/spread zero preferito
Leva da 1:20
Deposito minimo min. 300 USD
Simbologia XAUUSD
Timeframe H1


La combinazione di ChatGPT-o1 e GPT-4.5 non consente solo l’analisi di testo e immagini, ma anche l’integrazione di dati di sentiment e correlazioni cross-asset. Ciò crea una visione di mercato completa che va ben oltre le strategie basate solo su prezzo o sentiment.

Perché questa strategia è così efficace?

  • Breakout di volatilità dinamici: AlphaCore X rileva in tempo reale cambiamenti improvvisi di volatilità e mira ai breakout prima che il mercato principale si muova.
  • Hedging per correlazione (sotto-strategia): Con l’EA gratuito CorrelationCore Hedge, i movimenti di prezzo tra oro (XAUUSD) e argento (XAGUSD) vengono automaticamente coperti a vicenda per minimizzare i drawdown.
  • Analisi multi-timeframe: Sincronizzando le valutazioni su M1, M15 e H1, l’EA si adatta dinamicamente alla forza del trend ed evita segnali falsi nei mercati laterali.
  • Fusione di dati multimodale: I modelli elaborano simultaneamente pattern di grafico, dati economici e sentiment delle news per identificare trade con la probabilità di successo più alta.

Nel complesso, AlphaCore X offre una strategia altamente efficiente e adattiva che minimizza i rischi e massimizza le opportunità di profitto — grazie all’IA di ultima generazione e a una soluzione di hedging intelligente.


Big Data, IA e strategia di trading

AlphaCore X rivoluziona il trading combinando analisi Big Data, reti neurali e processi decisionali guidati dall’IA. L’EA elabora enormi volumi di dati storici e in tempo reale per individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. La combinazione di ChatGPT-o1 e GPT-4.5 analizza inoltre in tempo reale i flussi di sentiment e le notizie economiche, rendendo la strategia estremamente reattiva. Grazie al machine learning continuo, AlphaCore X si adatta ai cambiamenti di mercato e ottimizza costantemente la gestione del rischio e l’esecuzione delle operazioni.

Integrazione di Neural Networks e IA

  • Convolutional Neural Networks (CNN): estraggono pattern di grafico e riconoscono segnali complessi sui grafici dei prezzi.
  • Long Short-Term Memory Networks (LSTM-RNN): modellano le dipendenze temporali per prevedere punti di svolta e inversioni di trend.
  • Autoencoder: filtrano il rumore di mercato e si concentrano sui dati veramente rilevanti.
  • Reinforcement Learning: apprende continuamente dai risultati dei trade e adatta la strategia alle condizioni di mercato attuali.
  • Analisi IA ChatGPT-o1 + GPT-4.5: interpreta sentiment in tempo reale, flussi di news e indicatori economici per affinare le decisioni di ingresso/uscita.


Vantaggi del trading guidato dall’IA

  • Insight di mercato in tempo reale: ChatGPT-o1 e GPT-4.5 scansionano dati economici e sentiment live, permettendo ad AlphaCore X di reagire immediatamente.
  • Esecuzione precisa: gli algoritmi IA ottimizzano ingressi e uscite basandosi su più fonti di dati.
  • Gestione dinamica del rischio: la volatilità viene valutata continuamente e i livelli di stop-loss/take-profit vengono regolati automaticamente.


Assistenza clienti eccezionale

  • Disponibilità 24/7: supporto continuo per qualsiasi domanda.
  • Assistenza personalizzata: sia che tu sia un principiante o un professionista, ricevi supporto esperto.
  • Approccio customer-centric: soluzioni su misura per le tue esigenze di trading.


Perché scegliere AlphaCore X?

  • Tecnologia IA innovativa: combina Big Data, reti neurali e ChatGPT-o1 + GPT-4.5 per precisione impareggiabile.
  • Hedging intelligente: dotato della sotto-strategia CorrelationCore Hedge per proteggerti dai drawdown.
  • Adattamento futuro: sempre un passo avanti grazie all’apprendimento continuo.

AlphaCore X non è solo un robot di trading automatizzato — è il tuo partner di trading potenziato dall’IA. Con tecnologia all’avanguardia, algoritmi adattivi e un approccio di hedging completo, AlphaCore X offre il prossimo passo evolutivo nel trading algoritmico.



Avviso importante

Anche se EA basati su IA come AlphaCore X possono migliorare le prestazioni di trading tramite analisi avanzate, non garantiscono profitti costanti.
I mercati finanziari sono volatili e il trading comporta rischi.

Recensioni 29
Ledman88
55
Ledman88 2025.09.18 08:24 
 

Purchased Alphacore X on August 28th. Currently, the simulated trading is running smoothly, and the returns with the minimum risk settings are also good. Looking forward to the performance of the live trading in a month.

Albert Wilk
27
Albert Wilk 2025.09.17 20:00 
 

A purchased on September 1st. So far, it has only hit Take Profits. The backtests are 100% consistent with the live results, and I’m very satisfied with its performance. I’ve seen some negative comments from people claiming losses of 20% or more per Stop Loss. Please learn how to properly use an Expert Advisor — simply pressing “Play” is not enough. You need to find and optimize your own settings. If you trade with a 2% risk per SL, you can realistically achieve 60–80% profit per year. However, risking 20% per trade will tie you up emotionally and make you hate this algorithm the moment you hit your first SL. Also, to those talking about a negative risk-reward ratio: You’ve probably spent too much time on courses sold on Instagram. Algorithmic trading is based on probabilities and statistics, not on rigid RR concepts. If you aim for a 1:3 RR but constantly hit your SL, you’re not progressing. Meanwhile, a strategy with an RR of 5:1 might look less appealing at first glance, but if it consistently hits Take Profits over the years, it’s mathematically far superior. The numbers never lie. Don’t let poor risk management or misconceptions turn an excellent Expert Advisor into a bad experience. Congratulations to the developer for creating such a well-designed and consistent EA!

Dawid Marczewski
26
Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 
 

Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended!

CoreX G
Arseny Potyekhin
3.72 (18)
Experts
Panoramica CoreX G EA è un sistema di trading avanzato progettato specificamente per affrontare le complessità del mercato Forex. Sfruttando reti neurali all’avanguardia, sofisticate tecnologie di machine learning e una strategia integrata di big data, CoreX G offre eccezionale precisione e sicurezza nel trading. Questo Expert Advisor (EA) si distingue per l’eccellenza tecnologica e il supporto clienti premium, garantendo agli utenti assistenza per qualsiasi domanda o problema. Blog: CoreX G EA
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Experts
Presentazione di CyBRG RX: l’assistente di trading di nuova generazione Fai un passo nel futuro del trading con CyBRG RX, il tuo compagno di trading all’avanguardia progettato per elevare la tua esperienza di trading. Sfruttando la potenza di reti neurali avanzate, CyBRG RX è progettato per analizzare e adattarsi a condizioni di mercato in continua evoluzione con precisione senza pari. Poiché questa strategia è così unica, voglio vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.4 (10)
Experts
QuantCore GT QuantCore GT EA è un sistema di trading avanzato progettato per dominare le complessità del mercato Forex grazie a una combinazione ineguagliabile di intelligenza guidata dall'IA e strategie basate sui dati. Integrando ChatGPT-o1, il più recente GPT-4.5, modelli sofisticati di machine learning e un approccio Big Data all’avanguardia, QuantCore GT raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza nel trading. Questo Expert Advisor (EA) si distingue per la sua tecn
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Experts
Presentazione di CyBRG RX: l’assistente di trading di nuova generazione Fai un passo nel futuro del trading con CyBRG RX, il tuo compagno di trading all’avanguardia progettato per elevare la tua esperienza di trading. Sfruttando la potenza di reti neurali avanzate, CyBRG RX è progettato per analizzare e adattarsi a condizioni di mercato in continua evoluzione con precisione senza pari. Poiché questa strategia è così unica, voglio vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo
CoreX G MT4
Arseny Potyekhin
5 (8)
Experts
Panoramica CoreX G EA è un sistema di trading avanzato progettato specificamente per affrontare le complessità del mercato Forex. Sfruttando reti neurali all’avanguardia, sofisticate tecnologie di machine learning e una strategia integrata di big data, CoreX G offre eccezionale precisione e sicurezza nel trading. Questo Expert Advisor (EA) si distingue per l’eccellenza tecnologica e il supporto clienti premium, garantendo agli utenti assistenza per qualsiasi domanda o problema. Blog: CoreX G EA
HeXon FX
Arseny Potyekhin
5 (1)
Experts
HeXon FX – La soluzione di trading definitiva per i trader Forex HeXon FX è un Expert Advisor (EA) altamente avanzato progettato per operare con precisione millimetrica nei mercati valutari. Utilizzando strategie di trading all’avanguardia, HeXon FX offre una soluzione flessibile e stabile per operare sul principale cross EURUSD. Questo EA eccelle durante le fasi di forte volatilità, adattandosi efficacemente alle diverse condizioni di mercato per generare profitti costanti minimizzando al cont
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experts
Cari Trader, Sono molto lieto di presentarvi il nostro ultimo progetto. EA BitBull. Il trading reale di criptovalute è ora realtà! Poiché questa strategia è così unica, desidero vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo aumenterà costantemente per limitare le vendite. Il prossimo prezzo è 790 USD. Con l’aiuto dei nostri stimati partner in tutto il mondo, siamo riusciti a sviluppare una strategia cripto innovativa. Questa strategia combina perfettamente i principi del tren
HeXon FX MT4
Arseny Potyekhin
Experts
HeXon FX – La soluzione di trading definitiva per i trader Forex HeXon FX è un Expert Advisor (EA) altamente avanzato progettato per operare con precisione millimetrica nei mercati valutari. Utilizzando strategie di trading all’avanguardia, HeXon FX offre una soluzione flessibile e stabile per operare sul principale cross EURUSD. Questo EA eccelle durante le fasi di forte volatilità, adattandosi efficacemente alle diverse condizioni di mercato per generare profitti costanti minimizzando al cont
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experts
Cari Trader, Sono molto lieto di presentarvi il nostro ultimo progetto. EA BitBull. Il trading reale di criptovalute è ora realtà! Poiché questa strategia è così unica, desidero vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo aumenterà costantemente per limitare le vendite. Il prossimo prezzo è 790 USD. Con l’aiuto dei nostri stimati partner in tutto il mondo, siamo riusciti a sviluppare una strategia cripto innovativa. Questa strategia combina perfettamente i principi del tren
Girgis Michelle
32
Girgis Michelle 2025.09.23 17:58 
 

A BIG LESSON LEARENED FROM MY EXPERIENCE IS THAT NO AI EA WORKS, THEY JUST HIDE LOSSES IN THE BACKTEST AND THEY CALL IT LEARING FROM MISTAKES... DONT BUY IT ITS BAD

Ledman88
55
Ledman88 2025.09.18 08:24 
 

Purchased Alphacore X on August 28th. Currently, the simulated trading is running smoothly, and the returns with the minimum risk settings are also good. Looking forward to the performance of the live trading in a month.

Albert Wilk
27
Albert Wilk 2025.09.17 20:00 
 

A purchased on September 1st. So far, it has only hit Take Profits. The backtests are 100% consistent with the live results, and I’m very satisfied with its performance. I’ve seen some negative comments from people claiming losses of 20% or more per Stop Loss. Please learn how to properly use an Expert Advisor — simply pressing “Play” is not enough. You need to find and optimize your own settings. If you trade with a 2% risk per SL, you can realistically achieve 60–80% profit per year. However, risking 20% per trade will tie you up emotionally and make you hate this algorithm the moment you hit your first SL. Also, to those talking about a negative risk-reward ratio: You’ve probably spent too much time on courses sold on Instagram. Algorithmic trading is based on probabilities and statistics, not on rigid RR concepts. If you aim for a 1:3 RR but constantly hit your SL, you’re not progressing. Meanwhile, a strategy with an RR of 5:1 might look less appealing at first glance, but if it consistently hits Take Profits over the years, it’s mathematically far superior. The numbers never lie. Don’t let poor risk management or misconceptions turn an excellent Expert Advisor into a bad experience. Congratulations to the developer for creating such a well-designed and consistent EA!

pakart
94
pakart 2025.09.17 07:37 
 

The author's behaviour is not good. After upgrading, the backtest SL fitting was removed, and the bad real signal was also deleted.

jigarjogiya
53
jigarjogiya 2025.09.12 15:21 
 

ea is not working in live markets, results are totally in loss, please dont purschase it, waste of money in the name of AI. ITD NOT AI, ITS FAKE. i am posting this review after 2 months. please stay away.

H 420
133
H 420 2025.09.11 14:26 
 

After using it for 2 months i can say its a total SCAM ! save ur money the author repost his signal few times already and still in negative he always promises that his working on a "update" and it will work smoothly from now on but all he does its removing the loosing trades from the backtest. A system that works with 7 to 1 risk to reward will never can work , i asked for a refund on the first week when i saw that ratio with my first stop loss but he promised me that the update will fix it and i should try it first ofcorse the update didnt changed nothing and got 2 straight sl one after the other with 50% dd on the account i told him again i want a refund and he told me i should keep the EA working it will recover , got another sl and i wrote him it wont recover it needs 21 streak on wining trade to recover from this and the ea cant make a streak of 2-3 trades without loosing, now he told me that he cant refund me and just waisted time to get more purchases . All his reviews are fake , u can check when the "person" that left a review joined the mql market community for example: Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 # EN Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended! Joined the market few days before: Dawid Marczewski 22 August 2025 at 09:08 Registered at MQL5.community And this is all the good reviews here, check by yourself, KEEP AWAY FROM THIS SELLER ALL HIS EA's are SCAMMES no even on of them making money , and he just making a new EA making a manipulated backtest and selling

paulo3391
65
paulo3391 2025.09.05 05:17 
 

This Expert Advisor is a scam disguised as a “perfect” product. The seller manipulates the results constantly: every time the EA accumulates heavy losses, they simply “erase” them by releasing a new update where all the failures magically disappear. That way, the backtest always looks flawless at 100%, but in reality the EA generates consistent losses.

On top of that, whenever users leave negative reviews (like mine), the seller floods the review section with fake 5-star ratings, most likely from newly created or gifted accounts. The comments are always unrealistically positive, creating the illusion that the system works, when in fact it fails completely in real trading.

The price of this EA is extremely high for what it actually delivers, and instead of being profitable, it puts your capital at serious risk. I personally tested it with $1,000 of real money and lost it all.

My advice is simple: DO NOT BUY. Don’t fall for manipulated statistics and fake reviews. Protect your money and don’t support sellers who exploit the trading community with fraudulent practices.

Dawid Marczewski
26
Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 
 

Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended!

Arseny Potyekhin
5101
Risposta dello sviluppatore Arseny Potyekhin 2025.08.31 09:15
Thank you very much for your feedback.
It's great to hear that there are satisfied customers who appreciate the work behind.
I hope that with the latest update, we can convince even more people.
Sultan1111q
54
Sultan1111q 2025.08.29 10:04 
 

A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable....its gambling now sorry &lt;&lt; after testing for 4 month in real account i dont recomand anyone to test it and buy it save your money better .

Arseny Potyekhin
5101
Risposta dello sviluppatore Arseny Potyekhin 2025.08.29 15:54
Hello,
Thanks for your message! A 4:1 RR is already a strong value – it's rare to find significantly better ratios on the market. We've managed to optimize it from 7:1 and are continuing to work on further improvements, though it's not a simple task. The EA is also currently delivering excellent results with a 1:4 RR setup.
Feel free to reach out anytime with more feedback or suggestions.
Piterk140
214
Piterk140 2025.08.28 20:11 
 

A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable....its gambling now sorry

Arseny Potyekhin
5101
Risposta dello sviluppatore Arseny Potyekhin 2025.08.29 15:52
Hello,
Thank you for your feedback. However, an RR of 4:1 is good; you will hardly find anything better on the market. We have already improved from 7:1 to 4:1 and are, of course, striving for even better RR, but it is not that easy.
And with an RR of 1:4, the EA is currently trading excellently.
If you have any further feedback for us, please feel free to write to us.
Bhushan0005
19
Bhushan0005 2025.08.22 18:07 
 

Best EA for Trading in gold (XAUUSD) for short term and long Term

teedeebee
233
teedeebee 2025.08.15 13:19 
 

After spending a lot of time (and cash) with all kinds of EA's, where the most of them are just plain rubbish for way too much money, I ran into AlphaCore X. So, I spent a little time to read the reviews and comments and aside from the comments that are written by envious competitors it looked worth the try. And man, what an AMAZING EA this is! The logic behind it makes all the difference between, bad, average and great bots like AlphaCore X. Running it on a live account now for a full week using the ADP2 profile and even though it doesn't make a lot of trades, the trades that it makes are spot on and until they all proved to be winning trades, resulting in very nice profits. Still has to see what the future brings and I will update my review after I have completed the first full month of trading with AlphaCore X. But for now: HIGHLY recommended! Thank you for great support and really excellent work with this EA, Arseny!

Ayhan Karagöz
51
Ayhan Karagöz 2025.08.08 14:39 
 

Hello Arseny, Here is my general review regarding the Alpacore X and Quant that you published, as I’ve mentioned before: The entry points definitely need to be adjusted, because with the current setup, trades stay in loss for too long. If the entry points are moved earlier, the TP can easily be $10 instead of $3. A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable. When the entry points are improved, these should turn into more balanced numbers like 10:10, 15:10, or 10:15 USD. The AI blocks some signals on your end, but not on ours — this inconsistency needs to be resolved. Could you please share the current progress if you’re working on these topics? If any of these points remain unresolved, I’m considering not using the EA and can’t recommend it either. But if all of them are properly adjusted, the EA can deliver excellent profits. If these issues are resolved, I will update my review accordingly.

JonesDD
24
JonesDD 2025.08.03 09:55 
 

I would like to sincerely thank Arseny once again for his outstanding and responsive support. His dedication to continuously improving the EA and addressing user feedback is truly commendable. After the latest updates, everything is running again and the EA performs with impressive consistency and precision. This product definitely deserves much more attention, as it stands out from the majority of EAs available on the market, not only because of its performance but also due to the excellent service behind it. I have already recommended this EA to many fellow traders and will continue to do so in the future.

Josue Abel Guallichico Loya
142
Josue Abel Guallichico Loya 2025.08.02 14:15 
 

After a week of consistent use, the EA has given me the confidence to deposit more capital into the account using its two strategies. So far, it has been accurate. I recommend it and hope that the author continues to implement improvements and new strategies for this EA.

Jan Kollar
83
Jan Kollar 2025.07.30 18:38 
 

Very good EA and excellent support.

Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.07.28 18:45 
 

Very bad Robot. first trade I lose 24% of my account with set fail from seller. This is not trading this is gambling like casino. lose 24% in one trade how is this possible to much gamble. The seller deleted signal! BEWARE OF SCAM

Arseny Potyekhin
5101
Risposta dello sviluppatore Arseny Potyekhin 2025.07.30 08:30
Hi, sorry for the loss, we are currently working on improving ADP1, so please use ADP2 for now.
Furthermore, your account seems strange to me. You have a fresh new account, but you know your way around here. Furthermore, you buy extra EAs and then immediately rate them poorly. Only negative reviews. It looks like the competition to me. More here: https://www.mql5.com/en/market/product/139373/comments/page4?source=Unknown#comment_57665656
Alex_Meteoro
26
Alex_Meteoro 2025.07.24 06:19 
 

Comprado por la buena reputación del autor y el enorme potencial de las pruebas en backtesting, en unas semanas actualizo con resultados.

XFEI086125
70
XFEI086125 2025.07.21 08:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Mohammad Khalili
36
Mohammad Khalili 2025.07.20 17:01 
 

Warning Warning Warning Danger Danger Danger

After testing this robot on real accounts many times, it behaved completely differently and inconsistently with the backtest, which is very detailed, and I do not recommend that anyone else like me be fooled by the backtest but in reality lose their capital. I strongly warn you to stay away from this developer and their robots and be fooled by the manipulated backtests.

The biggest weaknesses of their robots: 1- Risk to reward ratio of 7 and above, while in the backtest this ratio was 3!!! 2- Very low success rate of about 50%Winrate = 50% Risk / Reward = 7 This is a disaster that, unfortunately, is not clear at all in the backtests. 

 بزرگترین ضعف های ربات های ایشان :1- نسبت ریسک به ریوارد 7 و بالاتر در حالی که در بک تست این نسبت 3 بود !!!

2- نسبت موفقیت بسیار پایین تا حدود 50 درصد

Winrate = 50%

Risk /Riward = 7

این یک فاجعه است که متاسفانهع در بکتست ها اصلا مشخص نیست .

