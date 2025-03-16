AI Neuro Dynamics MT5

4.73

AI Neuro Dynamics EA

Architettura del Segnale Adattiva per XAU/USD | H1

AI Neuro Dynamics non è un semplice Expert Advisor — è un sistema di trading cognitivo modulare, progettato per offrire precisione e adattabilità sul cross XAU/USD (Oro). Pensato per condizioni di alta volatilità, è completamente conforme agli standard di rischio e performance richiesti dalle prop firm.

Basato su una architettura decisionale neuro-quantistica proprietaria, questo EA analizza la struttura del mercato in tempo reale, modificando dinamicamente la propria logica interna in risposta ai flussi di liquidità, alle variazioni di volatilità e alla coerenza dei segnali.

PANORAMICA DEL SISTEMA DYNAMICS EA

Scopri il motore modulare intelligente e l’architettura di segnale adattiva che alimentano AI Neuro Dynamics — con pattern frattali, riconfigurazione neurale e processi decisionali multilivello.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Guida dettagliata all'installazione. Tutti i parametri sono preimpostati — è sufficiente collegare l’EA al grafico H1 di XAU/USD e selezionare il livello di rischio desiderato.

MONITORAGGIO DEL SEGNALE IN TEMPO REALE

Monitora le prestazioni in tempo reale su conti verificati:

Live Signal 2 - Active

Le licenze sono limitate per mantenere l’esclusività e proteggere l'integrità della strategia.

Stack Tecnologico Principale

Dynamic Quantization Kernel
Un nucleo logico adattivo che riformula costantemente la strategia sulla base di deviazioni frattali, micro-volatilità e fluttuazioni entropiche.

Neural Mesh Layer
Una struttura neurale incorporata che intercetta micro-impulsi e distorsioni comportamentali prima della conferma classica del prezzo.

Time-Warp Calibration Engine
Un modulo di sincronizzazione non lineare che rileva il momentum del prezzo attraverso cluster temporali distorti, riducendo il rumore dei timeframe convenzionali.

Condizioni di Trading

Simbolo: XAU/USD (Oro)
Timeframe: H1
Tipo di conto: ECN / Spread grezzo
Logica SL/TP: Reattiva alla volatilità in tempo reale
Modalità: Completamente automatica
Leva consigliata: 1:30 – 1:500

Vantaggi Principali

• Conforme alle regole delle prop firm (senza martingala, griglia o hedging)
• L’intelligenza artificiale interna ottimizza chiarezza del segnale e rapporto rischio/rendimento
• Compatibile con quasi tutti i broker
• Ideale sia per principianti che per professionisti
• Si adatta al contesto attuale del mercato, non si basa su modelli storici

Cosa NON è

• Non è un semplice sistema basato su indicatori
• Non è uno scalper visivo
• Non è una strategia preimpostata
• Non è un EA che entra in modo casuale

Considerazioni Finali

AI Neuro Dynamics EA si fonda sull’idea che i mercati siano non lineari e che il prezzo abbia significato solo all’interno di un contesto. Questo sistema non segue passivamente i trend — interagisce con essi attraverso logica, analisi delle deviazioni e apprendimento adattivo. Con un’architettura profonda, logica a basso drawdown e segnali altamente affidabili, agisce come un’unità cognitiva di decisione che evolve in sincronia con il mercato stesso.

Recensioni 18
Tudor-adrian Muscan
153
Tudor-adrian Muscan 2025.09.12 21:56 
 

After i tested this EA i decided to buy it and so far i'm very satisfied with the results.I've been running it on my live account for more than one month now on ''Significant Risk'' and the ROI is above 25% with Model2 and trailing stop. I highly recommend this EA especially if you use it with moderate risk setting, not like me. The only critic that i have, hopefully the developer can make an update, is that T/P is to tight. I mean at least so far the T/P is not dynamic, is around 1.5 points. Yes is 0.something dynamic but that can also be from the slippage. 2 or 2.5 points it's much more suited because the entries are very very good and it just leaves profit on the table. I had a experience were the EA opened a trade before 23 o'clock and the T/P was hit the next day and because it was a long trade the amount that i had to pay for the swap rate was bigger than the profit. To be fair it only happened one time and if the trade had been short i would have made the profit plus some on the swap.

Emmy Kabz
41
Emmy Kabz 2025.08.18 17:11 
 

According to my 10-day experience, the AI Neural Dynamics EA is a good product. Generally it trades accurately (10 day experience). However, there were some unexpected, non-regular, seismic shifts in the market that occurred in July 2025 (17th up to 31st) that significantly affected small accounts negatively, especially if the users set the risk levels beyond "Average risk". I guess it is better (Advice from the Developer) to reduce the risk levels to lowest during the days when these events are about to occur. The AI Neural Dynamics EA, however, is a very good product. The personal support offered by the developer has also been great. Hopefully our input will assist Robert to make this EA even better (if possible). Thank you for the good work...for the effort you have put in making it.

argoubi sayed
24
argoubi sayed 2025.07.28 16:15 
 

I am very happy with my purchase. Now I can step away from the computer for a while without fear of missing out on good opportunities. GREAT WORK

Rispondi alla recensione