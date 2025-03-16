AI Neuro Dynamics MT5
- Experts
- Peter Robert Grange
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 31 ottobre 2025
- Attivazioni: 13
AI Neuro Dynamics EA
Architettura del Segnale Adattiva per XAU/USD | H1
AI Neuro Dynamics non è un semplice Expert Advisor — è un sistema di trading cognitivo modulare, progettato per offrire precisione e adattabilità sul cross XAU/USD (Oro). Pensato per condizioni di alta volatilità, è completamente conforme agli standard di rischio e performance richiesti dalle prop firm.
Basato su una architettura decisionale neuro-quantistica proprietaria, questo EA analizza la struttura del mercato in tempo reale, modificando dinamicamente la propria logica interna in risposta ai flussi di liquidità, alle variazioni di volatilità e alla coerenza dei segnali.
PANORAMICA DEL SISTEMA DYNAMICS EA
Scopri il motore modulare intelligente e l’architettura di segnale adattiva che alimentano AI Neuro Dynamics — con pattern frattali, riconfigurazione neurale e processi decisionali multilivello.
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
Guida dettagliata all'installazione. Tutti i parametri sono preimpostati — è sufficiente collegare l’EA al grafico H1 di XAU/USD e selezionare il livello di rischio desiderato.
MONITORAGGIO DEL SEGNALE IN TEMPO REALE
Monitora le prestazioni in tempo reale su conti verificati:
Le licenze sono limitate per mantenere l’esclusività e proteggere l'integrità della strategia.
Stack Tecnologico Principale
Dynamic Quantization Kernel
Un nucleo logico adattivo che riformula costantemente la strategia sulla base di deviazioni frattali, micro-volatilità e fluttuazioni entropiche.
Neural Mesh Layer
Una struttura neurale incorporata che intercetta micro-impulsi e distorsioni comportamentali prima della conferma classica del prezzo.
Time-Warp Calibration Engine
Un modulo di sincronizzazione non lineare che rileva il momentum del prezzo attraverso cluster temporali distorti, riducendo il rumore dei timeframe convenzionali.
Condizioni di Trading
Simbolo: XAU/USD (Oro)
Timeframe: H1
Tipo di conto: ECN / Spread grezzo
Logica SL/TP: Reattiva alla volatilità in tempo reale
Modalità: Completamente automatica
Leva consigliata: 1:30 – 1:500
Vantaggi Principali
• Conforme alle regole delle prop firm (senza martingala, griglia o hedging)
• L’intelligenza artificiale interna ottimizza chiarezza del segnale e rapporto rischio/rendimento
• Compatibile con quasi tutti i broker
• Ideale sia per principianti che per professionisti
• Si adatta al contesto attuale del mercato, non si basa su modelli storici
Cosa NON è
• Non è un semplice sistema basato su indicatori
• Non è uno scalper visivo
• Non è una strategia preimpostata
• Non è un EA che entra in modo casuale
Considerazioni Finali
AI Neuro Dynamics EA si fonda sull’idea che i mercati siano non lineari e che il prezzo abbia significato solo all’interno di un contesto. Questo sistema non segue passivamente i trend — interagisce con essi attraverso logica, analisi delle deviazioni e apprendimento adattivo. Con un’architettura profonda, logica a basso drawdown e segnali altamente affidabili, agisce come un’unità cognitiva di decisione che evolve in sincronia con il mercato stesso.
After i tested this EA i decided to buy it and so far i'm very satisfied with the results.I've been running it on my live account for more than one month now on ''Significant Risk'' and the ROI is above 25% with Model2 and trailing stop. I highly recommend this EA especially if you use it with moderate risk setting, not like me. The only critic that i have, hopefully the developer can make an update, is that T/P is to tight. I mean at least so far the T/P is not dynamic, is around 1.5 points. Yes is 0.something dynamic but that can also be from the slippage. 2 or 2.5 points it's much more suited because the entries are very very good and it just leaves profit on the table. I had a experience were the EA opened a trade before 23 o'clock and the T/P was hit the next day and because it was a long trade the amount that i had to pay for the swap rate was bigger than the profit. To be fair it only happened one time and if the trade had been short i would have made the profit plus some on the swap.