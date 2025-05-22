Scalper Investor
- Ihor Otkydach
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 18 novembre 2025
- Attivazioni: 10
Rimangono 3 copie a $599
Prezzo successivo $699
Ciao trader!
Se stai cercando un Expert Advisor che non entri a mercato a caso solo per sembrare attivo, ma che segua una strategia solida e ben strutturata, allora dai un’occhiata a Scalper Investor EA.
Si tratta di un EA multivaluta già pronto per operare con una strategia di inversione ben studiata, e che a breve riceverà un aggiornamento con una strategia trend-following.
Strategia di inversione – pronta all’uso
Alla data di pubblicazione, l’EA è completamente ottimizzato per lavorare con una logica di inversione. Utilizza il canale di Keltner come base operativa, insieme a un set moderno di filtri per individuare i punti di svolta del mercato con precisione.
Niente ingressi a caso — solo segnali validi, filtrati con logica e rigore tecnico.
La strategia si basa sul rientro dei prezzi all’interno del canale, filtrando i segnali secondo criteri come: volatilità, forza del segnale, direzione del trend, spread, slippage, e altri parametri. Inoltre, evita di operare in orari "morti" come i rollover o durante fasi di mercato poco liquido.
NOTA: nel tester della strategia utilizzare di default M15 EURNZD
Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller
Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller
Instructions - https://www.mql5.com/it/blogs/post/762930
Cosa offre la strategia di inversione:
- Supporta 11 coppie di valute: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
- Timeframe selezionabili: M15 o H1
- Ogni operazione è protetta da uno stop loss
- Nessun martingala, nessun averaging — rischio sotto controllo
- Stop loss dinamico per una gestione flessibile della posizione
- Massima perdita configurabile (es. massimo drawdown del 5%)
- Solo un’operazione per simbolo attivo — nessun sovraccarico
- Compatibile con conti personali e Prop Firm
- Deposito minimo consigliato: 500 USD
- Leva finanziaria minima: 1:30 o superiore
- Tipo di conto consigliato: RAW, ECN, PRO, ZERO... o qualsiasi conto con spread ridotto e esecuzione diretta sul mercato (il nome varia in base al broker)
In arrivo: Strategia trend-following (in fase di sviluppo)
Attualmente stai acquistando solo la strategia di inversione. La seconda strategia — trend-following — è in fase di sviluppo e sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento entro 1–2 mesi. Questo modulo permetterà all’EA di identificare la direzione del trend e aprire operazioni seguendo il movimento principale — ideale per strumenti volatili come l’oro (XAUUSD), le coppie con lo JPY, le criptovalute (BTC) e altri asset amati dai trader di tendenza.
Nota bene: Al momento stai pagando solo per la strategia di inversione. Quando verrà rilasciata la strategia trend, il prezzo dell’EA raddoppierà (rispetto al prezzo attuale di lancio).
Entrare ora significa accedere a tutto il pacchetto futuro a un prezzo vantaggioso.
Scalper Investor EA non è un bot generico con strategie riciclate. È un progetto serio, con ambizione e una visione a lungo termine. Sono previste nuove strategie, portafogli ottimizzati e miglioramenti continui.
E con ogni aggiornamento, anche il prezzo salirà passo dopo passo.
La vera domanda è: vuoi entrare ora o preferisci pagare di più dopo?
I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.