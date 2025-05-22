Scalper Investor

Ciao trader!

Se stai cercando un Expert Advisor che non entri a mercato a caso solo per sembrare attivo, ma che segua una strategia solida e ben strutturata, allora dai un’occhiata a Scalper Investor EA.
Si tratta di un EA multivaluta già pronto per operare con una strategia di inversione ben studiata, e che a breve riceverà un aggiornamento con una strategia trend-following.

Strategia di inversione – pronta all’uso

Alla data di pubblicazione, l’EA è completamente ottimizzato per lavorare con una logica di inversione. Utilizza il canale di Keltner come base operativa, insieme a un set moderno di filtri per individuare i punti di svolta del mercato con precisione.
Niente ingressi a caso — solo segnali validi, filtrati con logica e rigore tecnico.

La strategia si basa sul rientro dei prezzi all’interno del canale, filtrando i segnali secondo criteri come: volatilità, forza del segnale, direzione del trend, spread, slippage, e altri parametri. Inoltre, evita di operare in orari "morti" come i rollover o durante fasi di mercato poco liquido.

NOTA: nel tester della strategia utilizzare di default M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller

Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller

Instructions - https://www.mql5.com/it/blogs/post/762930

Cosa offre la strategia di inversione:

  • Supporta 11 coppie di valute: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
  • Timeframe selezionabili: M15 o H1
  • Ogni operazione è protetta da uno stop loss
  • Nessun martingala, nessun averaging — rischio sotto controllo
  • Stop loss dinamico per una gestione flessibile della posizione
  • Massima perdita configurabile (es. massimo drawdown del 5%)
  • Solo un’operazione per simbolo attivo — nessun sovraccarico
  • Compatibile con conti personali e Prop Firm
  • Deposito minimo consigliato: 500 USD
  • Leva finanziaria minima: 1:30 o superiore
  • Tipo di conto consigliato: RAW, ECN, PRO, ZERO... o qualsiasi conto con spread ridotto e esecuzione diretta sul mercato (il nome varia in base al broker)

In arrivo: Strategia trend-following (in fase di sviluppo)

Attualmente stai acquistando solo la strategia di inversione. La seconda strategia — trend-following — è in fase di sviluppo e sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento entro 1–2 mesi. Questo modulo permetterà all’EA di identificare la direzione del trend e aprire operazioni seguendo il movimento principale — ideale per strumenti volatili come l’oro (XAUUSD), le coppie con lo JPY, le criptovalute (BTC) e altri asset amati dai trader di tendenza.

Nota bene: Al momento stai pagando solo per la strategia di inversione. Quando verrà rilasciata la strategia trend, il prezzo dell’EA raddoppierà (rispetto al prezzo attuale di lancio).
Entrare ora significa accedere a tutto il pacchetto futuro a un prezzo vantaggioso.

Scalper Investor EA non è un bot generico con strategie riciclate. È un progetto serio, con ambizione e una visione a lungo termine. Sono previste nuove strategie, portafogli ottimizzati e miglioramenti continui.
E con ogni aggiornamento, anche il prezzo salirà passo dopo passo.

La vera domanda è: vuoi entrare ora o preferisci pagare di più dopo?


Recensioni 17
Jenny Yuen Ha Lau
623
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
139
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

Altri dall’autore
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (74)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (5)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.14 (14)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.75 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Enslaver
Ihor Otkydach
3.75 (4)
Experts
Rimangono 6 copie a 399 USD Prezzo successivo 499 USD La guida all'installazione e alla configurazione è disponibile qui –  https://www.mql5.com/it/blogs/post/763484 Perché mi piace Enslaver EA — e perché potrebbe piacere anche a te: Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss Adatto al trading con Prop Firm L’EA non aspetta che lo Stop Loss venga raggiunto: esce dal mercato in anticipo quando il prezzo torna verso la media, sia in profitto che in perdita È un EA multi-valuta (8 coppie valutarie
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
