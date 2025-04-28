Swing Master EA

Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping. Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che:

  • Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading,
  • Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale,
  • È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading",
  • Lavora senza martingala e senza griglie di recupero pesanti,
  • Si muove sul timeframe M15 (presto disponibile anche su H1 e H4),
  • Gestisce contemporaneamente 15 coppie di valute: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,
  • Non utilizza strategie di breakout (niente inseguimenti di prezzo inutili),
  • Funziona in modo stabile senza dipendere da una velocità di esecuzione supersonica o da un ping ultra basso,
  • Può partire con un deposito minimo di soli 200 USD,
  • Supporta qualsiasi leva finanziaria: 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 e anche 1:1000!

    Impostazioni predefinite per i test su AUDCAD M15

    Segnale live "Swing Master Incubator" — https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (portafoglio multicurrency con 15 coppie di valute)

    Segnale live "Swing experimental M15" — https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (portafoglio multicurrency con 8 coppie di valute)

    Guida dettagliata alla configurazione + file di configurazione pronti all’uso per una configurazione rapida — https://www.mql5.com/it/blogs/post/762459

    La diversificazione è la chiave!

    La vera forza di questo EA è la sua capacità di diversificare in modo estremo. Forse non fa numeri folli su una singola coppia, ma gestendo 15 asset contemporaneamente mantiene una crescita stabile e continua. Basta perdere tempo a backtestare all'infinito — guarda come lavora davvero su un conto reale!

    Strategia Swing + Motore di trading avanzato

    Cosa c'è sotto il cofano? Questo bot si basa sulla tecnica delle inversioni Swing. Per chi è nuovo: un'inversione Swing avviene quando il prezzo crea un nuovo massimo o minimo locale e poi ritraccia. Appena il bot rileva un setup Swing valido, entra in posizione nella direzione opposta, puntando al ritorno verso la media. Il Swing Master EA utilizza un set di strumenti ottimizzati: Bande di Bollinger modificate, RSI, Medie Mobili e un indicatore Swing professionale. Considera anche la volatilità attuale e la distanza dal livello di take profit, assicurando un buon potenziale di profitto su ogni trade.

    Roadmap di sviluppo del Swing Master EA

    Continuo sempre a migliorare i miei prodotti, e questo EA non farà eccezione. Ecco cosa ho in programma:

    • Fase 1: Introduzione della modalità "Trading di posizione" — per operare anche su H1 e H4 (i file di set per H1 sono pronti, puoi scaricarli dalla pagina del manuale),
    • Fase 2: Aggiunta della modalità "Light Averaging" — 2-3 operazioni per asset per una crescita più aggressiva del conto (perfetta per chi vuole spingere di più).

      Andiamo a prenderci quei profitti, trader!

      Recensioni 67
      ys1267 tkhs
      104
      ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
       

      It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

      홍홍필성
      235
      홍홍필성 2025.08.30 05:42 
       

      I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

      rc40
      95
      rc40 2025.08.26 03:35 
       

      I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

      Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (347)
      Experts
      Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.7 (66)
      Experts
      Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      5 (32)
      Experts
      AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      5 (53)
      Experts
      Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
      Argos Rage
      Aleksandar Prutkin
      5 (10)
      Experts
      Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.84 (19)
      Experts
      PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
      Zenith FX EA MT5
      Maxim Kurochkin
      5 (10)
      Experts
      Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
      Axonshift EA MT5
      Maxim Kurochkin
      4.83 (36)
      Experts
      AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.45 (86)
      Experts
      PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (25)
      Experts
      IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (488)
      Experts
      Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.81 (121)
      Experts
      Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (15)
      Experts
      Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
      SFE Impulse
      Joel Juanpere
      Experts
      This expert advisors search for perfect impulse setups.  The approach is use a very few but high effectives rules / filters and an effective management of the opened position. Signal https://www.mql5.com/es/signals/2049326 Backtest The EA must be backtest in any timeframe, but for use in live, must be attached to a M5 chart. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA
      ENEA mt5
      Vitalii Tkachenko
      5 (3)
      Experts
      Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
      GoldSky
      Alno Markets Ltd
      5 (3)
      Experts
      illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     Visualizza tutti i prodotti:       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  L'utile effettivo della società ammontava a oltre 60.000 sterline. Segnale di alimentazione:  
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      4.77 (35)
      Experts
      Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
      Argos Fury
      Aleksandar Prutkin
      4.22 (36)
      Experts
      Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.76 (123)
      Experts
      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
      Remstone
      Remstone
      5 (7)
      Experts
      Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   ICMarkets   Darwinex   Vantage BLACK FRIDAY limited-time -25% discount : $1500 only ! The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente
      ARIA Connector EA
      Martin Alejandro Bamonte
      4.56 (16)
      Experts
      Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
      EA Gold Harvester
      Guo Cheng Liu
      Experts
      Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
      HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
      Martin Alejandro Bamonte
      4.33 (3)
      Experts
      HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
      Aura Neuron MT5
      Stanislav Tomilov
      4.81 (54)
      Experts
      Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
      Burning Grid
      Magma Software Solutions UG
      4.56 (27)
      Experts
      Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
      Nexus EA Forex MT5
      Enrique Enguix
      4.62 (26)
      Experts
      NEXUS – griglia quantitativa adattiva che evolve con il mercato NEXUS è un sistema 100% automatico che costruisce combinazioni di regole in tempo reale, le valida out-of-sample e opera solo quando rileva un vantaggio statistico in un contesto di mercato valido. Specifiche rapide Tipo di sistema: griglia adattiva con validazione OOS (out-of-sample) e filtri di contesto (news, volatilità, sessione/giorno e aree di valore di volume opzionali). Strumenti: principali e cross Forex (EURUSD, GBPUSD, US
      Goldbot One MT5
      Profalgo Limited
      5 (14)
      Experts
      PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
      Bomber Corporation EA
      Ihor Otkydach
      4.14 (14)
      Experts
      Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
      Vortex Gold EA
      Stanislav Tomilov
      5 (23)
      Experts
      Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.2 (91)
      Experts
      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
