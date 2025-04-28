Swing Master EA
- Experts
- Ihor Otkydach
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 20 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping. Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che:
- Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading,
- Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale,
- È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading",
- Lavora senza martingala e senza griglie di recupero pesanti,
- Si muove sul timeframe M15 (presto disponibile anche su H1 e H4),
- Gestisce contemporaneamente 15 coppie di valute: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,
- Non utilizza strategie di breakout (niente inseguimenti di prezzo inutili),
- Funziona in modo stabile senza dipendere da una velocità di esecuzione supersonica o da un ping ultra basso,
- Può partire con un deposito minimo di soli 200 USD,
- Supporta qualsiasi leva finanziaria: 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 e anche 1:1000!
Impostazioni predefinite per i test su AUDCAD M15
Segnale live "Swing Master Incubator" — https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (portafoglio multicurrency con 15 coppie di valute)
Segnale live "Swing experimental M15" — https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (portafoglio multicurrency con 8 coppie di valute)
Guida dettagliata alla configurazione + file di configurazione pronti all’uso per una configurazione rapida — https://www.mql5.com/it/blogs/post/762459
La diversificazione è la chiave!
La vera forza di questo EA è la sua capacità di diversificare in modo estremo. Forse non fa numeri folli su una singola coppia, ma gestendo 15 asset contemporaneamente mantiene una crescita stabile e continua. Basta perdere tempo a backtestare all'infinito — guarda come lavora davvero su un conto reale!
Strategia Swing + Motore di trading avanzato
Cosa c'è sotto il cofano? Questo bot si basa sulla tecnica delle inversioni Swing. Per chi è nuovo: un'inversione Swing avviene quando il prezzo crea un nuovo massimo o minimo locale e poi ritraccia. Appena il bot rileva un setup Swing valido, entra in posizione nella direzione opposta, puntando al ritorno verso la media. Il Swing Master EA utilizza un set di strumenti ottimizzati: Bande di Bollinger modificate, RSI, Medie Mobili e un indicatore Swing professionale. Considera anche la volatilità attuale e la distanza dal livello di take profit, assicurando un buon potenziale di profitto su ogni trade.
Roadmap di sviluppo del Swing Master EA
Continuo sempre a migliorare i miei prodotti, e questo EA non farà eccezione. Ecco cosa ho in programma:
- Fase 1: Introduzione della modalità "Trading di posizione" — per operare anche su H1 e H4 (i file di set per H1 sono pronti, puoi scaricarli dalla pagina del manuale),
- Fase 2: Aggiunta della modalità "Light Averaging" — 2-3 operazioni per asset per una crescita più aggressiva del conto (perfetta per chi vuole spingere di più).
Andiamo a prenderci quei profitti, trader!
It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.