EA Forex Scalper

EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD.

Segnali

Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo.

Prezzo successivo: $599.99

Disponibile per MT4 e MT5

Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a EA US30 Scalper e Nasdaq Algo per un investimento diversificato.

MT5


Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio.

Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia.

I profitti sono protetti tramite Trailing Stop.

L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando redditività a lungo termine.

È stato testato a ritroso su 10–20 anni di dati storici, mostrando risultati solidi.

Configurabile per prop trading firm

Include filtro orario e filtro news


Raccomandazioni:

Coppie: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Timeframe: H1

Compatibile con tutti i tipi di account (Raw o Standard)

Broker consigliato: ICM Standard o Raw

Assistenza remota gratuita per l’installazione

Usare su un VPS per funzionamento 24/7

Funziona con qualsiasi leva, minimo 1:30

Si consiglia di partire con un conto demo

Deposito minimo consigliato: $100


Nota:

Questo EA non utilizza ChatGPT, IA o tecnologie fittizie.

Non garantisce profitti lineari o vittorie al 100%.

Come sviluppatore reale, uso conti veri e accetto che ci siano periodi di perdita.

Valutate l’EA dopo almeno 3–6 mesi di utilizzo.



Prodotti consigliati
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Altri dall’autore
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione