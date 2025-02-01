Gold ISIS MT4

EA Gold Isis – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro


Ciao! Sono EA Gold Isis, il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i trader.


Cosa rende EA Gold Isis diverso?


- Stop Loss dinamico (SL): L'EA utilizza uno Stop Loss basato sull'intervallo di prezzo delle ultime candele. Ciò garantisce che lo SL si adatti in modo flessibile alle condizioni di mercato, proteggendo il tuo account in modo più efficace mentre il mercato cambia.

- Strategie di trading diversificate: L'EA è dotato di 3 strategie di trading, ognuna delle quali può aprire fino a 3 posizioni contemporaneamente, consentendo un totale di fino a 9 posizioni aperte contemporaneamente.

- Trailing Stop flessibile: È inclusa una funzione di blocco dei profitti tramite trailing stop. Puoi personalizzare questa funzionalità in base alle tue preferenze personali.

- Sicurezza come priorità assoluta: Ogni operazione viene eseguita con uno SL preimpostato per proteggere il tuo account da rischi imprevisti.


Come funziona EA Gold Isis?


1. Nessuna strategia rischiosa:
   - Non utilizza Martingale o strategie Grid.
   - Non esegue operazioni senza SL.

2. Niente "finta IA":
   - EA Gold Isis è un sistema di trading reale.
   - A differenza di altri EA che pubblicizzano "IA" ma fanno affidamento segretamente su strategie Martingale o Grid per ingannare i clienti.

3. Focalizzato sui risultati a lungo termine:
   - Sebbene l'EA non fornisca risultati di backtest perfetti, il sistema di trading è ottimizzato per ottenere profitti sostenibili a lungo termine.

4. Livelli di rischio flessibili:
   - Supporta impostazioni di rischio da molto basso a molto alto, soddisfacendo le esigenze individuali di ogni trader.


Dettagli di configurazione dell'EA


- Timeframe: M15  
- Coppia di valute: XAU/USD  
- Impostazioni di ingresso: Utilizza i valori predefiniti o personalizzali se necessario.  
- Tipo di conto: Qualsiasi (si consiglia un conto con spread basso).  
- Capitale consigliato:  
  - $1000 per 1 strategia  
  - $2000 per 2 strategie  
  - $3000 per 3 strategie  
- VPS: Si consiglia un VPS ad alta velocità per garantire prestazioni stabili dell'EA.


Note sui rischi


- I risultati dei backtest sono solo a scopo di riferimento: I backtest non riflettono pienamente i risultati reali del trading.
- Le performance variano in base al broker: I risultati possono differire a seconda del broker.
- Evita rischi elevati: L'uso di impostazioni di rischio elevato può portare a drawdown eccessivi.


In conclusione


EA Gold Isis è molto più di un semplice EA per il trading dell'oro. È una soluzione affidabile progettata per aiutarti a ottenere profitti sostenibili. Con strategie di trading reali, flessibilità e un approccio focalizzato sulla sicurezza, questo EA cambierà il tuo modo di vedere il trading automatizzato dell'oro.

Prova oggi stesso EA Gold Isis e lascia che ti accompagni nel tuo percorso verso il successo nel trading!
Recensioni 5
Mohammed
36
Mohammed 2025.03.03 22:56 
 

Great EA i like how its trade safely

Invest3IO
399
Invest3IO 2025.02.17 10:10 
 

Gold Isis Ea works nice , good profit and stable (not big drawdown) . It has not many trades but they are very accurate and profitable. Customer support is instant and precise

dgq054453 d
68
dgq054453 d 2025.06.01 16:17 
 

20250522开了七个帐户，运行gold isis,全部止损，亏了大约500USD.好疼!止损一次,需要赚三次才能回来.

