Gold Trend Scalping MT5

Benvenuto in Gold Trend Scalping

PROMOZIONE DI LANCIO:

  • Prossimo prezzo: $899
  • Prezzo finale: $1999  

Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro.

L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi.

Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli.

L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips.

Incorpora anche uno trailing stop per garantire i profitti.

L'EA NON utilizza strategie rischiose come martingala o grid.

Si propone di continuare il successo di predecessori come US30 Scalper, Quantum Algo e Diamond Titan, dando sempre priorità alla sicurezza e agli obiettivi a lungo termine.


Nota

L'EA non utilizza ChatGPT, né impiega IA o altri elementi fittizi che molti autori includono intenzionalmente nelle loro descrizioni. Fai attenzione; non cadere in questa trappola.

L'EA non genera nemmeno profitti in modo lineare né vince il 100% delle volte. Non esiste alcun sistema al mondo in grado di farlo; tutte le affermazioni di questo tipo sono state manipolate.

Sono sempre uno sviluppatore che opera con conti reali e sistemi reali, quindi è normale subire perdite in determinati periodi. Non cerco di ingannare i miei clienti. Se desideri valutare la qualità dell'EA, ti prego di aspettare almeno 3-6 mesi per vedere le sue prestazioni.


Impostazioni:

- Coppia di valute: XAU 

- Timeframe: M15 or M12

- Deposito minimo: Qualsiasi (a seconda dei requisiti del tuo broker) 

- Tipo di conto: Qualsiasi; il segnale live utilizza un conto standard, spread = 5-15 (2 cifre)


Caratteristiche:

- Opera su XAU. 

- Non utilizza grid, hedge o più operazioni aperte. 

- Ogni operazione è protetta da uno stop loss. 

- Funzione di dimensionamento automatico dei lotti integrata. 

- Molto facile da installare; non è necessario modificare le impostazioni; le impostazioni predefinite sono adatte alla maggior parte dei broker. 

- Si consiglia vivamente di utilizzare un VPS per mantenere l'EA attivo 24/7.


Avviso di rischio:

- Fai attenzione ai rischi coinvolti prima di acquistare l'EA. 

- Le performance passate non garantiscono profitti futuri (l'EA potrebbe anche subire perdite). 

- I backtest mostrati (ad esempio, negli screenshot) sono altamente ottimizzati e i risultati non possono essere applicati direttamente al trading dal vivo.


Recensioni 10
acen60
21
acen60 2025.06.30 09:53 
 

THIS IS WHAT I WAS LOOKING FOR. PERFECT EA. PERFECT FOR PROP FIRM. SELLER GIVES ME RIGHT INSTRUCTIONS TO WORK WITH IT. THANK SDO MUCH

Michail Pavlakis
415
Michail Pavlakis 2025.03.06 02:09 
 

Robust EA. Good results until now

hassanbenmat
40
hassanbenmat 2025.02.22 01:22 
 

I'm pleased to say that your EA is performing very well. It's very rare to find an EA that is accurate and yet safe. I can go to bed and sleep soundly knowing that this EA will not burn my account down. Great Job.

Rispondi alla recensione