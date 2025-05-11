AI ZeroPoint Dynamics MT5

4.69

AI ZeroPoint Dynamics EA

Architettura Cognitiva dei Segnali | Motore di Precisione Multi-Asset

« Non è un EA. Non è una strategia.
È un sistema vivente basato su inferenza, adattamento ed esecuzione. »

NATO DAL PUNTO ZERO

AI ZeroPoint Dynamics EA non è stato semplicemente creato, ma calibrato.
Non è stato scritto come un codice tradizionale, ma progettato come un organismo cognitivo in tempo reale, in grado di rispondere ai mercati con un livello di ragionamento simile a quello umano — ma che lo supera per scala, coerenza e velocità.

Al centro del sistema si trova un framework analitico guidato dal contesto, in grado di elaborare enormi flussi di dati microstrutturali, anomalie comportamentali e deviazioni probabilistiche — tutto in tempo reale.
Non insegue il prezzo.
Riconosce l’intenzione all’interno della struttura.
Non esegue pattern fissi.
Esegue consapevolezza.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

È disponibile una guida completa all’installazione — con URL WebRequest richiesti, impostazioni consigliate e collegamento ai moduli cloud.
Segui il link per assicurarti che il tuo advisor abbia accesso completo alla propria architettura AI esterna e ai sistemi cognitivi remoti.

SEGNALI REALI VERIFICATI

AI ZeroPoint Dynamics EA è attivamente operativo su diversi conti reali monitorati.
Ogni istanza è calibrata in modo autonomo, sulla base della microstruttura dell’asset di riferimento.

Segnale su conto reale da 100.000 $ — verificato e attivo: https://www.mql5.com/en/signals/2309877

Le licenze vengono concesse in quantità limitate per mantenere l’integrità strategica ed evitare la saturazione del sistema.
Con l’aumentare della domanda, il prezzo potrebbe essere soggetto a revisione, riflettendo l’esclusività e il valore tecnologico della soluzione.

Dopo l'acquisto, avrai accesso al canale Telegram privato AI Syndicate // Private Access.
Per ricevere il link d'invito, scrivimi direttamente in privato.

Solo 5 copie rimaste a $499 — Il prossimo prezzo sarà $699
Stiamo arrivando al limite. Restano solo cinque copie al prezzo di lancio di $499 — dopo di che, il prezzo salirà a $699.
Nessuna seconda occasione. Nessuno sconto nascosto.

MODULI TECNOLOGICI PRINCIPALI

Motore di Inferenza Neuro-Sintetica
Sistema multilivello che simula l’astrazione cognitiva, trasformando il flusso di mercato in sequenze decisionali ad alta risoluzione.

Equilibrio Temporale della Volatilità
Mantiene la precisione adattandosi istantaneamente ai cicli di contrazione ed espansione della liquidità nei diversi regimi di volatilità.

Tessuto di Segnali Adattivo
A differenza dei modelli statici, ZeroPoint ristruttura dinamicamente la propria logica interna in base al contesto ambientale — superando i limiti dei classici indicatori.

Analisi del Flusso Contestuale
Modulo interpretativo integrato che "legge" il movimento del prezzo come una struttura semantica — comprendendo non solo cosa fa il mercato, ma perché lo fa.

PROGETTATO PER UN VANTAGGIO STRATEGICO

Compatibilità Multi-Asset
Progettato nativamente per operare su coppie valutarie, metalli e strumenti sintetici, con ricalibrazione rapida e fluida secondo il contesto.

Ottimizzato per ambienti a elevata disciplina operativa
L’architettura rispetta logiche di esposizione controllata, gestione strutturata del rischio e adattamento basato su scenari — ideale per trader professionisti e ambienti regolamentati.

Nessun grid. Nessun martingala. Nessun mito.
Solo ragionamento adattivo puro, affinato da una continua esposizione al mercato reale.

Livello di Memoria Evolutiva
Grazie all’analisi post-sessione, il sistema sviluppa memoria comportamentale e affina continuamente i propri micro-adattamenti.

UNA TECNOLOGIA SENZA NOME

ZeroPoint utilizza un nucleo di ragionamento linguistico di nuova generazione, addestrato non su cronologie di prezzo, ma su architetture decisionali.
Non risponde semplicemente ai segnali — interpreta le narrazioni di mercato in evoluzione, attraverso tempo, volume e contesto.
Questo livello di riconoscimento dei pattern è reso possibile da un modello ispirato alle architetture linguistiche più avanzate disponibili oggi, consentendo a ZeroPoint di pensare attraverso il mercato, non semplicemente di agire al suo interno.

COSA LO RENDE UNICO

  • Pensa in tempo reale. Si adatta come un organismo vivente

  • Rileva l’intenzione del mercato, non solo i segnali

  • Progettato per chi cerca precisione, non rumore

  • Compatibile con ambienti regolamentati e disciplinati

  • Nessun grid. Nessun martingala. Nessuna ipotesi azzardata

PER CHI PRETENDE DI PIÙ DI UN SEMPLICE SEGNALE

Questo non è un sistema per chi cerca soluzioni facili o performance generiche.
AI ZeroPoint Dynamics EA è una soluzione di livello confidenziale — distribuita in volumi limitati per proteggere l’esclusività e la coerenza architetturale del suo segnale.

Se stai cercando il futuro della cognizione algoritmica —
lo hai appena trovato.

I mercati sono sistemi viventi. Ogni sessione, ogni decisione rappresenta una nuova configurazione di variabili.
ZeroPoint evolve con l’esperienza, ma nemmeno l’evoluzione può garantire certezze.
Le performance passate fanno parte della sua memoria — non della sua promessa.

Filtro:
Michael 888
414
Michael 888 2025.08.03 18:58 
 

Hi,this is my second EA from the author and he well deserves five stars✨✨✨✨✨ I'm really happy with it,already booked some profits.This EA does not trade very frequently but i prefer quality trades over quantity,also Peter support is TOP!He is always here for his costumers.I can only recommend it,Zero works!!! Thank you Peter

Markus Peter Hohmann
1251
Markus Peter Hohmann 2025.07.26 18:01 
 

I bought the EA last Monday and am currently very impressed. AI ZeroPoint Dynamics MT5 ran on the USDJPY currency pair last week and successfully completed two trades (see attachment in the comments section). So far, a big bravo to the developer. I'm excited to see how it continues.

Supremeone007
19
Supremeone007 2025.07.26 01:44 
 

zero stars, this user threatened to flood my account because i asked for a refund, saying i will see gifts in my account he knows who i am, i will report this fool everywhere, and i will get my refund, criminals

Peter Robert Grange
2108
Risposta dello sviluppatore Peter Robert Grange 2025.07.29 13:19
I would like to clarify the situation regarding this review. This account appears to be newly created, with no purchase history or prior activity on the MQL5 platform — and without any prior communication, I suddenly received a refund demand shortly after the product was purchased. From the very beginning, I responded respectfully and offered full support. I asked what the issue was and offered to check the setup. The user replied that the advisor "didn’t trade in 24 hours," and based on that alone, demanded a refund. I explained that the EA is not designed to open trades every hour — such expectations are simply unrealistic and demonstrate a misunderstanding of how algorithmic trading works. Despite my multiple attempts to assist, the user repeatedly ignored my efforts and continued to insist on a refund without any willingness to cooperate. It became very clear that this was not a genuine support case, but rather looked like manipulation or even intentional sabotage. I have also reported this case to MQL5 support for review, as the behavior and tone from this user are highly suspicious and disruptive. In a professional community, we must value dialogue, transparency, and fairness — not baseless accusations or demands without discussion. Please be cautious when evaluating such reviews. I stand by the quality of my product and remain open to real users who want genuine support.
Wei Long
170
Wei Long 2025.07.21 16:33 
 

I’ve been using the AI ZeroPoint Dynamics EA for two months, and its accuracy and precision are truly impressive. The strategy is very safe, especially with its trailing stop feature, and the win rate is consistently high—almost 100% in my experience. I also had a few technical questions about the EA, and Peter (the developer) was incredibly helpful—he answered everything clearly and promptly. 5 stars for both the EA and Peter’s outstanding support!

Vee
56
Vee 2025.07.19 19:45 
 

I’m giving 5 stars for the seller’s excellent communication—always responsive and incredibly patient with my questions. The backtest results is great as well. I’ll post an update after 1/2 month of live trading with this EA. Thank you!

Mustafa Alhumaid
171
Mustafa Alhumaid 2025.07.16 11:08 
 

I am really happy with this EA i have been using it for two months now in XAUUSD and USDJPY 1:500 all trade in the green side if the trade is not profitable will be breakeven . thank you so much peter for you support

Jose Abraham Lopez Curciel
26
Jose Abraham Lopez Curciel 2025.06.11 17:36 
 

Hello, good afternoon, I purchased the EA, but I'm having trouble installing it on the MT5 terminal. I’ve noticed that the number of available installations is decreasing, and I haven't been able to get it running on two terminals at the same time — one on a demo account and the other on a real account. Could you please assist me with this issue? Also, I would appreciate it if you could add me to the private Telegram channel. Thank you in advance.

Update: 12/06/2025

⭐⭐⭐⭐⭐

Peter is an outstanding developer—not only for his technical expertise in MQL5, but especially for his honesty and transparency. In a space where perfect backtests are often used to sell illusions, Peter focuses on showing the real behavior of bots, both in backtesting and in demo or live accounts.

Thanks to his realistic and straightforward approach, he has completely earned my trust. It's rare to find developers who clearly explain the limitations and real-life scenarios of their systems. With Peter, you feel like you're working with someone who genuinely cares more about the actual performance and utility of the product than just making a sale.

Highly recommended for anyone looking for serious tools and an honest developer.

– Abraham Lopez

Adelina Brask
342
Adelina Brask 2025.06.06 06:34 
 

Works perfectly on the USDJPY on both 1:30 and 1:500 and never miss a trade. EURUSD needs improvement. XAUUSD has big drawndowns due to golds volatility but always close in profit or very very small loss. Also recommended to run XAUUSD on 1:100 and above , as on 1:30 it goes close to the 50% margin level where some brokers close trades. Amazing EA which I am running on Gold and USDJPY on life accounts.

Eduardo Cleve Losso
167
Eduardo Cleve Losso 2025.06.05 21:16 
 

I lost an account while using the EA on the EUR/USD pair; however, the developer mentioned that they are reviewing the issues in order to release an update. On the other pairs, I am satisfied with the results. I would also like to make a suggestion: based on the EA's accuracy, it might be worth considering an increased take profit to better capture the market movements. The current trailing stop gives limited room for the trade to develop, which resulted in a small loss on one broker and only a minimal gain on another.

https:/ /ibb.co/mCk8j3rV >JPY

https://ibb.co/4gjr9BbR >Very small loss with trailing stop.

I will continue to monitor its performance, but so far, I am satisfied.

ahmadzahraa
19
ahmadzahraa 2025.05.21 14:11 
 

Great EA, good work, I had a loss on one pair, but immediately the second order closed with a profit. I will keep watching.

Peter Robert Grange
2108
Risposta dello sviluppatore Peter Robert Grange 2025.05.21 14:34
Thank you very much.
刘晓雷
226
刘晓雷 2025.05.20 03:49 
 

Dear Peter, 亲爱的彼得，

It has been a week since I purchased your EAs. I have been using your two strategies with real accounts, and both have shown excellent profit performance. You must have put in a great deal of effort to design these products. Once again, thank you and I hold you in the highest regard.

自从我购买您的 EA 以来已经一周了。我一直用这两个策略在真实账户上交易，并且都表现出色。您一定在设计这些产品上付出了巨大的努力。再次感谢，我非常尊敬您。

Best regards 此致

ahmadzakii
19
ahmadzakii 2025.05.19 13:41 
 

Woke up and saw profit already on my account. Perfect execution — this EA just works. Thanks to the author!

Peter Robert Grange
2108
Risposta dello sviluppatore Peter Robert Grange 2025.05.19 13:44
Thank you very much.
Ahmedison
21
Ahmedison 2025.05.16 16:50 
 

I'm really happy with this advisor so far. The first trades closed in profit, which is always a good sign. What stood out to me the most is that the author added a live signal from a trusted broker — Darwinex — with a $100,000 account. That shows he really believes in his own product, and it gave me confidence to leave this positive review. I’ll be posting an update after about a month of using it. Thanks to the author!

Peter Robert Grange
2108
Risposta dello sviluppatore Peter Robert Grange 2025.05.19 13:44
Thank you very much.
