HFT Pass Prop Firm MT4

5

"HFT Pass Prop Firms" è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per partecipare alla sfida HFT, operando con la coppia US30.


1/ Cos'è l'HFT?


L'high-frequency trading (HFT) è un metodo di trading che utilizza potenti programmi informatici per eseguire un grande numero di ordini in frazioni di secondo. L'HFT impiega algoritmi sofisticati per analizzare vari mercati ed eseguire ordini in base alle condizioni di mercato prevalenti. I trader con le velocità di esecuzione più veloci tendono ad essere più redditizi, e l'HFT è caratterizzato da elevati tassi di turnover e rapporti ordine-scambio elevati.


Di conseguenza, questo EA è adatto solo per le sfide di 1 passo o 2 passi e NON è adatto per account reali o finanziati.


2/ Caratteristiche principali


- Acquisto unico, utilizzabile per un numero illimitato di account

- Utilizza una strategia con un elevato rapporto rischio-ricompensa e stop molto piccoli

- Supporta oltre 14 società Prop che offrono supporto HFT per sfide di 1 passo o 2 passi

- Supporto a vita fornito con l'acquisto del bot

- Tutorial video disponibile per la configurazione

- Supporto Team Viewer disponibile per principianti/neofiti


3/ Backtest o Configurazione


- Attiva il trading automatico e aggiungi il link fornito per filtrare le notizie

- Strumenti => Opzioni => Expert Advisor => Spunta la casella "Consenti richiesta web" => Aggiungi il link https://nfs.faireconomy.media/


- Utilizza la coppia US30

- Time Frame: M1


Inserisci 3 parametri:

- _account_start: 25000

- _profit_target: 27500 (25000+2500)

- FixedLotSize: Inizia da 1 lotto, aumentando al massimo di lotti che il tuo account può aprire.


Raccomandazioni:

- Esegui durante le ore di trading negli Stati Uniti

- Esegui 15 minuti dopo la pubblicazione delle notizie per massima volatilità

- Esegui l'EA da 5 a 60 minuti ogni giorno

- Raggiungi il tuo obiettivo più velocemente durante periodi di elevata volatilità


Se ricevi un avviso via email a causa di una richiesta elevata al server, spegni l'EA per quel giorno e riaprilo il giorno successivo.

Recensioni 32
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

