HFT Pass Prop Firm MT4

Vendita lampo per 24 ore - Solo $149





"HFT Pass Prop Firms" è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per partecipare alla sfida HFT, operando con la coppia US30.





Per scoprire altri Expert Advisor e Indicatori di primo piano, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Sono Los, per favore iscriviti per ricevere ulteriori aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news





1/ Cos'è l'HFT?





L'high-frequency trading (HFT) è un metodo di trading che utilizza potenti programmi informatici per eseguire un grande numero di ordini in frazioni di secondo. L'HFT impiega algoritmi sofisticati per analizzare vari mercati ed eseguire ordini in base alle condizioni di mercato prevalenti. I trader con le velocità di esecuzione più veloci tendono ad essere più redditizi, e l'HFT è caratterizzato da elevati tassi di turnover e rapporti ordine-scambio elevati.





Di conseguenza, questo EA è adatto solo per le sfide di 1 passo o 2 passi e NON è adatto per account reali o finanziati.





2/ Caratteristiche principali





- Acquisto unico, utilizzabile per un numero illimitato di account

- Utilizza una strategia con un elevato rapporto rischio-ricompensa e stop molto piccoli

- Supporta oltre 14 società Prop che offrono supporto HFT per sfide di 1 passo o 2 passi

- Supporto a vita fornito con l'acquisto del bot

- Tutorial video disponibile per la configurazione

- Supporto Team Viewer disponibile per principianti/neofiti





3/ Backtest o Configurazione





- Attiva il trading automatico e aggiungi il link fornito per filtrare le notizie

- Strumenti => Opzioni => Expert Advisor => Spunta la casella "Consenti richiesta web" => Aggiungi il link https://nfs.faireconomy.media/





- Utilizza la coppia US30

- Time Frame: M1





Inserisci 3 parametri:

- _account_start: 25000

- _profit_target: 27500 (25000+2500)

- FixedLotSize: Inizia da 1 lotto, aumentando al massimo di lotti che il tuo account può aprire.





Raccomandazioni:

- Esegui durante le ore di trading negli Stati Uniti

- Esegui 15 minuti dopo la pubblicazione delle notizie per massima volatilità

- Esegui l'EA da 5 a 60 minuti ogni giorno

- Raggiungi il tuo obiettivo più velocemente durante periodi di elevata volatilità





Se ricevi un avviso via email a causa di una richiesta elevata al server, spegni l'EA per quel giorno e riaprilo il giorno successivo.