Bitcoin Scalping MT4

5

Presentazione di Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligente per il trading di criptovalute


PROMOZIONE DI LANCIO:

  • Solo 3 copie rimaste al prezzo attuale!
  • Prezzo finale: 3333,33 $

BONUS - ACQUISTA BITCOIN SCALPING A VITA E OBTIENI GRATUITAMENTE EA EURUSD Algo Trading (2 conti) => Chiedi maggiori dettagli in privato!!!

SEGNALE LIVE EA

Versione MT5


Perché Bitcoin è importante oggi

Bitcoin è diventato più di una semplice valuta digitale: è una rivoluzione finanziaria. Come pioniere delle criptovalute, Bitcoin è l'asset crittografico più scambiato e riconosciuto a livello globale. Con la sua volatilità e l'adozione in crescita, Bitcoin offre enormi opportunità per i trader. Tuttavia, tali opportunità comportano dei rischi, ed è qui che Bitcoin Scalping MT4/MT5 interviene per aiutarti a fare trading in modo più intelligente.


COMBO DI LANCIO:

  • COMBO 1 - ACQUISTA A VITA Gold Trend Scalping + Bitcoin Scalping. OBTIENI GRATUITAMENTE EA Forex Algo Trading (Conti illimitati) => Chiedi maggiori dettagli in privato!
  • COMBO 2 - ACQUISTA A VITA Nasdaq Algo + Bitcoin Scalping. OBTIENI GRATUITAMENTE EA Gold Trend Scalping (Conti illimitati) => Chiedi maggiori dettagli in privato!
  • COMBO 3 - ACQUISTA A VITA Diamond Titan + Bitcoin Scalping. OBTIENI GRATUITAMENTE 2 EA Gold Trend Scalping + Nasdaq Algo (Conti illimitati) => Chiedi maggiori dettagli in privato!

Controlla tutti i prodotti e tutti i segnali live


Caratteristiche principali di Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Strategia di trading avanzata

- Utilizza l'azione dei prezzi e la dinamica del giorno precedente per determinare punti di ingresso ad alta probabilità.

- Esegue un solo trade al giorno, garantendo un approccio disciplinato e concentrato.

- È in grado di aprire fino a tre operazioni per sessione, con impostazioni personalizzabili che permettono di scegliere 1, 2 o 3 trade in base alle tue preferenze.


2. Gestione del rischio al centro

- NON utilizza strategie rischiose come Martingale o Grid, garantendo la sicurezza del tuo capitale.

- Tutti i trade hanno uno Stop Loss (SL) fisso che non cambia durante l'esecuzione, offrendo un controllo costante del rischio.

- Include impostazioni opzionali di Trailing Stop o Break-even per massimizzare i profitti e al contempo proteggere i guadagni.


3. Test approfonditi

Bitcoin Scalping EA è stato sottoposto a rigorosi test retrospettivi con dati storici dal 2018 ad oggi, coprendo l'evoluzione di Bitcoin dai suoi inizi fino alla sua prominenza attuale. Questi test dimostrano la solidità dell'EA in diverse condizioni di mercato.


Impostazione consigliata

- Coppia: BTC/USD

- Timeframe: Qualsiasi (si consiglia H1 per i migliori risultati)

- Deposito minimo: Qualsiasi importo (si consiglia $1.000 per una performance ottimale)

- Broker: IC Markets o qualsiasi broker con spread < 2000 punti.


Perché scegliere Bitcoin Scalping MT4/MT5?

- Coerenza: Con un massimo di un trade al giorno, questo EA evita il sovratrading e si concentra sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

- Sicurezza: Lo SL fisso garantisce che il tuo conto sia sempre protetto.

- Flessibilità: Le impostazioni personalizzabili ti permettono di adattare l'EA alla tua tolleranza al rischio.

- Affidabilità: Provato attraverso anni di test su dati reali.


Comprendere i rischi

Sebbene Bitcoin Scalping MT4/MT5 sia progettato per minimizzare i rischi, è importante riconoscere che:

1. Volatilità del mercato: I mercati delle criptovalute sono altamente volatili, il che può comportare perdite impreviste.

2. Nessun guadagno garantito: Come ogni sistema di trading, l'EA potrebbe affrontare periodi di perdita.

3. Condizioni del broker: Le performance possono variare in base a spread, slippage e velocità di esecuzione.


Conclusioni

Bitcoin Scalping MT4/MT5 è una soluzione ideale per i trader che desiderano sfruttare la volatilità di Bitcoin con un approccio sicuro, disciplinato e collaudato. Che tu sia nuovo nel trading di criptovalute o un trader esperto, questo EA ti offre gli strumenti necessari per avere successo proteggendo il tuo capitale.

Acquista Bitcoin Scalping MT4/MT5 ora e sfrutta al massimo il mercato delle criptovalute!


Recensioni 4
patrick
64
patrick 2025.01.22 04:19 
 

takes only one trade per day but with a high probability of success! There are not too many parameters which makes it easier to adjust the bot. the support is very responsive and answers all your questions very quickly.

Prodotti consigliati
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Experts
Il   Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor   è un potente strumento progettato per automatizzare le popolari   strategie Crossover Moving Average   . Eccelle nell'identificare punti di ingresso ottimali basati sull'intersezione di tre medie mobili, impiegando tecniche di filtraggio avanzate per migliorare l'affidabilità dei segnali. Tuttavia, ciò che distingue questo EA è il suo sistema di gestione commerciale completo, noto come algoritmo TPSL Driver Utility. Una delle caratteristiche disti
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
Experts
EPriceJPY is a auto-trading EA focused on USDJPY. Trading Concept The operation concept of EPriceJPY is based on an algorithm that tries to determine the Trend. To be more specific, EPriceJPY works with its own calculation logic based on simulation. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect EPriceJPY to open the trade on the highest or lowest level, because EPriceJPY will trade only when the Top/Bottom can be confirmed.
Algo Samurai
Abdul Malikul Hanan
1 (1)
Experts
Live Account Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2229036 Set File Used : algosamurai_SR_V2 Algo Samurai Expert Advisor Algo Samurai is a complete automated forex trading strategy designed for all skill levels. It's more than just software; it's a fully automatic trading robot that uses self-adaptive market algorithms to analyze price movements and identify trading opportunities. It also features a built-in Smart Profit Lock System to secure your gains while the trade remains open, all wit
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Experts
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
SureFire Revolution
Pui Yan Lam
Experts
Please do not trust any backtest result. Use a demo account to try it. SureFire is a well-known Martingale Hedging strategy in Forex trading.  No need to predict market direction.  This expert is not just an ordinary Sure Fire strategy, but reinvented the trade setup logic based on calculations.  Good money management is the critical factor to run this EA.  Highly aggressive in trading big market movement. Definitely the best tool in a volatile market.  LIVE TRADE signal is here:  https://www.
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
Experts
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.  Download settings (sets):   https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUD
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Experts
Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
Urban Pulse for metatrade4
Fajar Dicky Firmansyah
Experts
Nessun trucco appariscente. Nessuna promessa infranta. Urban Pulse è progettato per i trader che si preoccupano di una cosa: coerenza. Che tu stia scalando attraverso una sfida prop o gestendo il capitale dei clienti, questo EA rimane nei limiti — e consegna. Eseguilo su un singolo grafico: Collega a GBPUSD nel timeframe H1 . Questo è tutto. Un grafico. Un'arma. Importante: Questa versione è disponibile a un prezzo scontato . Prezzo finale: $399. L'accesso anticipato termina presto. Collegament
Lunexa MT4
Aren Davidian
Experts
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT5 Version   :   h ttps://www.mql5.com/en/market/product/143765 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with over 10,000 intelligent trading algorithms. Powered
Element 8
Vladimir Deryagin
Experts
The Expert Advisor works on the basis of a position reversal following the trend. The Expert Advisor settings are intuitive. You can use this Expert Advisor on any currency pair, having previously selected the settings using testing. Expert Advisor settings, description: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) - select the day of the week of trading, or the hour on this day, until which you can trade. Magic is a unique number of open trades. Volume - the trading volume
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
According to my 18+ years of trading experience, it is too naive to believe that you will get rich by buying a junk EA and let it run automatically without any fundamental knowledge in investment. For those who want to be serious about investing they should buy this EA and train themselves as professional traders with appropriate minimal intervention to the EA. User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders plac
Two Candle Smart
Sumini
Experts
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
IntelliTrade
Vasile Silviu Urs
Experts
Ti presentiamo il nostro innovativo robot di trading, progettato per aiutarti a ottenere la massima redditività nel mercato forex. Il nostro robot di trading utilizza algoritmi avanzati per piazzare ordini pendenti al di sopra o al di sotto del prezzo corrente, con la possibilità di impostare parametri di take profit e stop loss. Ciò consente una gestione precisa del rischio, assicurandoti di poter limitare le tue perdite e massimizzare i tuoi guadagni. Il nostro robot di trading è inoltre dot
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Experts
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Ensac
Vladislav Filippov
Experts
ENSAC is a fully automated Expert Advisor, built on a scalping strategy that involves closing a deal while achieving a small, but sufficient profitability indicator, which allows the user to minimize the leakage of funds from opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for normal operation. The mechanism of the Expert Advisor is designed so that, before opening a transaction, instant implicit filtering is carried out thanks to the
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato. È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. - Utilizza 2 file di set dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.15. - Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping. - Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico
Trend Rider AI
Duc Viet Bui
Experts
Trend Rider AI is the name of my EA. It operates based on trends, entering trades according to a preset price range until a set profit is reached, at which point it closes all positions. Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2179495 Recommended : ・Initial Deposit: 2000$ ・Currency: USDCHF,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDCHF,.... Key Parameters for Configuration: ・StepPrice = 10; The distance between two orders is 10 pips. ・ProfitThreshold = 1; When the total profit of either Buy or Sell orders
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Experts
Avviso Importante: L'Expert Advisor Fire Wave è progettato specificamente per operare sulla coppia GBP/USD utilizzando il timeframe di 5 minuti. L'uso dell'EA su timeframe superiori (come H1 o superiore) aumenta significativamente il rischio e potrebbe portare a drawdown superiori alle aspettative. Questo è dovuto ai calcoli unici della strategia, che sono ottimizzati per il grafico a 5 minuti. Tuttavia, se preferisci un rischio inferiore con rendimenti minori, l'EA può essere utilizzato anche s
DJ Rider Velocity
Andreas Smigadis
Experts
DJ Velocity Rider M15 — Ride the Pulse of Dow Jones DJ Velocity Rider is a next-generation trading strategy developed specifically for the Dow Jones (US30) on the 15-minute timeframe. It intelligently detects shifts in market momentum and executes high-probability trades with precision. With adaptive trailing mechanisms, smart Friday closure management, and optimized risk controls, DJ Velocity Rider maximizes opportunities while minimizing exposure. Built for traders who demand speed, control, a
Neelo Scalper
Shahid Rasool
Experts
Neelo Scalper EA   Neelo Scalper EA FOR MT4 EA works on based on HFT (high frequency trading) algorithm. Its mean trades average holding time remains in seconds. EA put two stop orders 1 buy stop and 1 sell top and two limit orders 1 buy limit and 1 sell limit at near current price. And these 4 pending orders frequently keep modifying at predefined timer in seconds at predefined distance from current price. And during news events and sudden high volatility events EA took these orders into trade
Fast Lane
Panganani Sithole
Experts
Fast Lane Expert Advisor The Fast Lane expert advisor is a sophisticated trading algorithm designed to capitalize on market trends and momentum. This powerful EA utilizes the Moving Average indicator to identify optimal entry points, while also incorporating advanced features to maximize trading potential. Key Features: Moving Average Indicator: The EA uses the Moving Average indicator to gauge market momentum and identify trends. Swing Highs and Lows: The EA checks for swing highs and lows
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Experts
https://www.mql5.com/es/signals/1654340 Con questo strumento ti aiuterà a eseguire automaticamente SL vincitori Forma una strategia Fibonacci Radar Fibo 123 con voci minime della lotteria come supporto e resistenza Diventa aggressivo su tutto ciò che è in quel supporto e resistenza. Applica la chiusura automatica e si blocca automaticamente. Dove cerchi guadagni minimi e massimi mensili. Attivo nel mese successivo.
TaolishenEA
Wanchao Kuang
Experts
Taolishen Trend  使用多种组合策略精密计算，进行对未来趋势的判断，适合多种货币对交易，如:XAUUSD,EURUSD,GPBUSD,AUDDSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD等以及多种交叉货币对。 使用本EA的同时建议您下载我们的指标 https://www.mql5.com/zh/market/product/39701 配合使用。 使用方式，下载本EA后，再下载上面链接的指标，就可以加载到图表，并将"Indicator_strategy"的选项设定到"INDB"。 交易详细   https://www.mql5.com/zh/signals/580286 如果你仍然存在有更多的问题，欢迎与我联系 联系方式，请加我微信：TaolishenEA
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Experts
Introducing the Vision fx EA, a sophisticated trading robot designed to capitalize on the dynamic interplay of short-term and long-term reversal patterns within the Forex market. Unlike other robots, this EA avoids grid, or arbitrage strategies, ensuring a secure and calculated trading experience. Perfect for traders of all backgrounds, whether seasoned or beginners, the vision fx EA accommodates all skill levels. This versatile trading system comes packed with features, including guarding aga
Stable Ex
Vitalii Zakharuk
Experts
Introduced expert system   Stable Ex works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes all
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
Experts
Benvenuti nel mondo delle soluzioni di trading innovative! Presentiamo alla vostra attenzione il nostro consulente commerciale avanzato FTC Neuro , che lavora sulla base di statistiche macroeconomiche aggiornate e moderni calcoli di rete neurale. Analizzando la situazione del mercato con algoritmi sofisticati, il consulente riconosce i modelli nascosti nelle informazioni economiche utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Ti offre la massima esperienza di trading professional
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
Experts
IA SUPREME MT4 Hedging  by Partner’s Academy -  Porta Precisione e Controllo nel Tuo Trading Eleva la Tua Esperienza di Trading con l'Innovazione di Partner’s Academy Dopo l’acquisto ti verranno inviati altri setting con input appositamente studiati sui cross majors, scrivimi direttamente su mql4.com VUOI VEDERLO IN LIVE? ENTRA NEL GRUPPO TELEGRAM t.me/supremeforexexpert Panoramica IA SUPREME MT4Hedging è un avanzato sistema di trading basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato con cu
Praetor EA
Sergei Ozerov
Experts
Praetor EA   PRAETOR   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The advisor opens one deal in a certain direction and places       Stop Loss       and       Take Profit   , and when a certain profit is reached, the advisor uses       Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as:
Atmos
Aleksandr Valutsa
Experts
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Opal
Oeyvind Borgsoe
Experts
Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial markets. Most human beings think in even rounded whole num
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
Ora puoi scaricare la versione demo di Aurum Apex dalla scheda Commenti per valutarne le prestazioni in tempo reale con il tuo broker! Aurum Apex EA è un potente strumento di trading automatico al 100% progettato per la piattaforma MT4. Analizza il mercato in tempo reale e rileva varie opportunità di trading. Adatto a tutti i livelli di trader, Aurum Apex EA offre tre modalità di rischio regolabili tramite il parametro di Rischio: Rischio = 0.1 (Basso Rischio): Ideale per i nuovi trader poco fa
Altri dall’autore
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
Benvenuto in TITAN BREAKER EA AVVISO IMPORTANTE Solo un numero limitato di copie è disponibile al prezzo attuale Il prezzo aumenterà presto a 1553 $ Segnali live – US30, NAS100 Informazioni su TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA è un sistema di trading avanzato sviluppato combinando le strategie principali di tre diversi EA progettati per US30 e NASDAQ. È stato ulteriormente perfezionato e aggiornato in una nuova strategia a lungo termine. Il sistema è progettato per raggiungere un tasso di succe
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $699.99 Disponibile per MT4 e MT5 Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a EA US30 Scalper e Nasdaq Algo per un investimento diversificato. Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni copp
Gold ISIS MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Experts
EA Gold Isis – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99  Prezzo finale: $1999.99  SEGNALE LIVE   (Gold Isis + Nasdaq Algo)   Versione MT4 Ciao! Sono EA Gold Isis, il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'o
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Experts
Presentazione di Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligente per il trading di criptovalute PROMOZIONE DI LANCIO: Solo 3 copie rimaste al prezzo attuale! Prezzo finale: 3333,33 $ BONUS - ACQUISTA BITCOIN SCALPING A VITA E OBTIENI GRATUITAMENTE EA EURUSD Algo Trading (2 conti) => Chiedi maggiori dettagli in privato!!! SEGNALE LIVE EA Versione MT4 Perché Bitcoin è importante oggi Bitcoin è diventato più di una semplice valuta digitale: è una rivoluzione finanziaria. Come pioniere delle criptov
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999   Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora
TrendX Gold Scalper
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Experts
Presentiamo TrendX Gold Scalper – La prossima evoluzione nell'automazione del trading sull’oro SEGNALE LIVE:  https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller SEGNALE LIVE   - 2 :  https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899.99 Prezzo finale: $1999.99  Dopo il successo comprovato di Gold Trend Scalping e Gold Isis, siamo orgogliosi di presentare la nostra ultima innovazione: TrendX Gold Scalper – un potente EA
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller Versione MT4:   Clicca qui Benvenuto in Nasdaq Algo Trading Questo EA (Expert Advisor) è creato e progettato da un team con oltre 13 anni di esperienza in programmazione e trading. L'EA si concentra sullo sviluppo di un sistema in grado di fornire profitti stabili e a lungo termine. Utilizza strategie senza rischio, evitando metodi come Martingale, Grid e Hedging, cos
Gold ISIS MT4
Lo Thi Mai Loan
4.67 (3)
Experts
EA Gold Isis – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 SEGNALE LIVE   (Gold Isis + Nasdaq Algo)   Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Isis, il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vendita lampo per 24 ore - Solo $149  "HFT Pass Prop Firms" è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per partecipare alla sfida HFT, operando con la coppia US30. Per scoprire altri Expert Advisor e Indicatori di primo piano, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Sono Los, per favore iscriviti per ricevere ulteriori aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Cos'è l'HFT? L'high-frequency trading (HFT) è un metodo di trading che utilizza po
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a   EA US30 Scalper   e   Nasdaq Algo   per un investimento diversificato. MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EURUSD Algo Trading è un EA semplice ma altamente efficace sulla piattaforma MT5. L’EA è progettato specificamente per la coppia di valute più stabile al mondo, EURUSD. L'EA utilizza una strategia di day trading, con il 90% delle operazioni chiuse entro poche ore. Si concentra sull'identificazione dei livelli chiave nel timeframe H1 per trovare punti di ingresso e impostare livelli di Stop Loss (SL) appropriati e predefiniti. L'EA supporta una funzione di trailing stop, aiutando i trader a prot
Filtro:
Chi Kan Gary Chow
405
Chi Kan Gary Chow 2025.02.05 16:53 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

patrick
64
patrick 2025.01.22 04:19 
 

takes only one trade per day but with a high probability of success! There are not too many parameters which makes it easier to adjust the bot. the support is very responsive and answers all your questions very quickly.

MichaellaJans
532
MichaellaJans 2025.01.11 15:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Lo Thi Mai Loan
12232
Risposta dello sviluppatore Lo Thi Mai Loan 2025.02.10 08:57
Updated:
Please feel free to mock my other clients. Just because you don't like EA doesn't mean all users are like you. I showed you a video recorded from the VPS, but you still say it's fake. So, I don't need to explain further to you. Don't try to FUD EA.
_____
Hello. When you messaged, it was nighttime in Tokyo. I couldn’t respond in time. You acted very impatiently and clearly intended to harm me. I will explain this one time. 1. You mentioned having seven years of trading experience, but it has nothing to do with EAs. You don’t know anything about EAs, yet you are pretending to know everything. But that doesn’t matter — I always reply to support my customers. However, it seems that wasn’t your intention, as you didn’t ask me why things happened but instead made assumptions as if you already knew. 2. You said the EA didn’t generate profit, even though I use it on a **REAL** account with real money, while you are only testing it on a **DEMO** account. 3. You asked why the EA only opens one order at a time. This is another sign that you haven’t researched the EA at all. The EA can be configured to open 1 order, 2 orders, or even 3 orders — it depends entirely on the input settings. There’s nothing complicated about this. 4. You claimed that having one stop-loss (SL) larger than one take-profit (TP) would prevent the EA from making a profit. It seems you’re unaware there are **two** ways to profit: having a **high win rate** or a **low risk-reward ratio (RR)**. If you don’t know this, please do some research. The default RR is **0.22**, meaning it only needs to win over **80%** of trades to generate profit. Moreover, this ratio can be fully customized in the input settings according to each customer’s trading style. 5. You said you wouldn’t leave a bad review if I refunded you. Sorry, but I sell EAs exactly as described, and they work well. I take responsibility for supporting users to identify issues when needed, but I don’t buy reviews or sell fake EAs. Please act respectfully so we can grow together in trading. 6. Regarding the bonus EA, you complained that it opens too few trades. The number of trades depends on the market conditions. You lack patience and truly don’t understand EA-based trading. I have provided detailed images of the EA’s customizable settings in the comments. ---
LiuWen1977
434
LiuWen1977 2024.12.05 11:43 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione