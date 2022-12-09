OrderBlock TS Roman

Rayert Vladislav Vlastovskii Utilità

Rayert - утилита, позволяющая расставлять уведомления на необходимых уровнях. Уведомления происходят как в самом терминале, так и на мобильныйх устройствах путем Push уведомлений. Варианты использования Разметка ликвидности на графике и реагирование при сборе ликвидности. Устанвока уведомлений на уровнях приняти решений. Настройка Можно указать различные цвета линий выше и ниже свечи, до пересечения ценой и после пересечения соответственно. Рисование линий на переднем или заднем фоне. Примагничи