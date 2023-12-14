Market Structure Break Out

5

Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi, sia nella direzione del trend che in quella inversa.

Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse. Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le performance passate direttamente sul grafico, aumentando la fiducia e la trasparenza nel trading.

MSB Robot è un EA che opera basandosi sull'indicatore Market Structure Breakout. Ora è disponibile per il download sul mercato tramite il link sottostante.

https://www.mql5.com/en/market/product/137709

La versione MT5 di questo prodotto è disponibile qui:

https://www.mql5.com/en/market/product/124690

Questo indicatore viene aggiornato continuamente.
Ci impegniamo a fornire punti di ingresso e uscita altamente precisi basati sulla struttura del mercato. Siamo ora alla versione 1.6, e di seguito sono riportate le ultime modifiche se ti unisci a noi ora:

  • Obiettivi di Acquisto e Vendita: Ottieni indicazioni chiare sui migliori livelli di presa di profitto per le posizioni di acquisto e vendita.
  • Ultima Direzione MSB: Rimani informato con la visualizzazione della direzione più recente del Market Structure Breakout per prendere decisioni migliori.
  • Modalità Visive Migliorate: Personalizza il tuo grafico con nuovi modelli estetici per temi chiari, scuri o personalizzati.
  • Interruttore di Backtest in Tempo Reale: Attiva o disattiva facilmente il backtest in tempo reale con il nuovo pulsante sullo schermo.

Unisciti al Canale Koala Trading Solution  nella comunità di mql5 per scoprire le ultime notizie su tutti i prodotti Koala. Il link di adesione è qui sotto:

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution


Market Structure Break Out: il tuo modo per avere un'analisi pura sulle onde di mercato

Questo indicatore è progettato per disegnare la struttura di mercato e le onde di movimento, per trovare il miglior MSB o Market Structure Break Out. Quando il mercato è in movimento e rompe la struttura recente, può determinare quanto sia stato significativo questo break out, e se è maggiore di un fattore specifico, significa che questo break out può essere confermato. Quindi, puoi avere 4 casi importanti in questo strumento: 

  • Onde di struttura di mercato 
  • Breakout di struttura confermati, e 
  • Zone di offerta e domanda intatte.
  • Frecce di acquisto e vendita basate su zone di offerta e domanda intatte ritoccate e confermate

Concetto di segnali long e short : 

Collega l'indicatore su qualsiasi timeframe o simbolo desiderato, puoi vedere le zone di offerta e domanda intatte. Inoltre, le linee MSB mostrano dove e quando il movimento di mercato riesce a rompere la struttura recente, con queste informazioni il trader manuale può prevedere il prossimo movimento. Ma concentriamoci sui segnali di acquisto e vendita che questo indicatore può generare all'interno delle zone intatte. Una freccia di ingresso d'acquisto verrà generata quando il prezzo entra all'interno della zona di domanda intatta, ma non può rompere questa zona, e la velocità del prezzo diminuisce, non appena una candela esce dalla zona e chiude fuori dalla zona, apparirà il segnale di acquisto e l'utente riceverà un avviso anche per segnali molto freschi. Abbiamo esattamente lo stesso scenario per la freccia di vendita all'interno delle zone di offerta. Puoi scoprire di più su come funziona questo concetto in questo post del blog: Combinazione di MSB (Market Structure Break Out) e zone intatte

Introduzione ai parametri di input :

Lunghezza ZZ, Deviazione, Backstep: Questi 3 parametri influenzano il disegno delle onde come avviene nell'indicatore zig-zag predefinito
Fattore Minimo di Break Out: Questo fattore influenza la rilevazione di MSB e il disegno della zona, significa il minimo fattore di breakout che dobbiamo avere per confermare il momento corretto di MSB

    Conclusioni:

    Dalle mie 10 anni di esperienza, trovo che l'analisi della struttura di mercato, la dinamica di offerta e domanda e una approfondita analisi dei prezzi siano metodi potenti per prevedere il mercato forex. Sono particolarmente incline a strategie basate sulla purezza, e il Market Structure Breakout (MSB) spicca come una di queste strategie. E' evidente che i mercati seguono onde distinte, rompono schemi passati e mostrano rispetto per percentuali significative di zone di offerta e domanda intatte.


    Recensioni 5
    Jun Ito
    616
    Jun Ito 2025.06.05 03:25 
     

    Moving average filters can be used to determine trends.

    danmar
    1915
    danmar 2025.04.27 15:12 
     

    I try it with strategy tester and i was very surprised with-it clarity, still simple, but look very accurate. and it super to have the back test option which really show at any time what the indicator tells us but also show us when it is better to go because we were after the breakout of resistance zone i will try it Monday but if i bought it last Friday i was able to catch a nice 8 pips SL for a 60 pips tp ! i will come back after 1 week to give more information's. i have different tools but none like this one well done

    ===20250430 ===> one of my best buy, accurate, simple, buttons to have a clear chart and best of best the back test option which allow immediately to see what the indicator what saying in the past and i use a lot this and it help me a lot to adjust my method

    ==20250503 ===> an effective market structure with innovations like the back test which is super , buttons to have clean chart and a seller who take care of wishes of his users. now this tool is my main tool in chart and rally accurate. VERY WELL DONE

    and thank you a lot to make update so quickly.

    really super. thanks

    ===20250524 super update thank you a lot: well done and so nice to have a seller which listen and take care of us

    Ersin Oelmez
    371
    Ersin Oelmez 2024.09.19 20:33 
     

    good Indicator also the signals from the Indicator working very well

