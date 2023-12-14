Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi, sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse. Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le performance passate direttamente sul grafico, aumentando la fiducia e la trasparenza nel trading. MSB Robot è un EA che opera basandosi sull'indicatore Market Structure Breakout. Ora è disponibile per il download sul mercato tramite il link sottostante. https://www.mql5.com/en/market/product/137709 La versione MT5 di questo prodotto è disponibile qui: https://www.mql5.com/en/market/product/124690 Questo indicatore viene aggiornato continuamente.

Ci impegniamo a fornire punti di ingresso e uscita altamente precisi basati sulla struttura del mercato. Siamo ora alla versione 1.6, e di seguito sono riportate le ultime modifiche se ti unisci a noi ora: Obiettivi di Acquisto e Vendita : Ottieni indicazioni chiare sui migliori livelli di presa di profitto per le posizioni di acquisto e vendita.

Ultima Direzione MSB : Rimani informato con la visualizzazione della direzione più recente del Market Structure Breakout per prendere decisioni migliori.

Modalità Visive Migliorate : Personalizza il tuo grafico con nuovi modelli estetici per temi chiari, scuri o personalizzati.

Market Structure Break Out: il tuo modo per avere un'analisi pura sulle onde di mercato



Questo indicatore è progettato per disegnare la struttura di mercato e le onde di movimento, per trovare il miglior MSB o Market Structure Break Out. Quando il mercato è in movimento e rompe la struttura recente, può determinare quanto sia stato significativo questo break out, e se è maggiore di un fattore specifico, significa che questo break out può essere confermato. Quindi, puoi avere 4 casi importanti in questo strumento:

Onde di struttura di mercato

Breakout di struttura confermati, e

Zone di offerta e domanda intatte.

Frecce di acquisto e vendita basate su zone di offerta e domanda intatte ritoccate e confermate

Concetto di segnali long e short :

Collega l'indicatore su qualsiasi timeframe o simbolo desiderato, puoi vedere le zone di offerta e domanda intatte. Inoltre, le linee MSB mostrano dove e quando il movimento di mercato riesce a rompere la struttura recente, con queste informazioni il trader manuale può prevedere il prossimo movimento. Ma concentriamoci sui segnali di acquisto e vendita che questo indicatore può generare all'interno delle zone intatte. Una freccia di ingresso d'acquisto verrà generata quando il prezzo entra all'interno della zona di domanda intatta, ma non può rompere questa zona, e la velocità del prezzo diminuisce, non appena una candela esce dalla zona e chiude fuori dalla zona, apparirà il segnale di acquisto e l'utente riceverà un avviso anche per segnali molto freschi. Abbiamo esattamente lo stesso scenario per la freccia di vendita all'interno delle zone di offerta. Puoi scoprire di più su come funziona questo concetto in questo post del blog: Combinazione di MSB (Market Structure Break Out) e zone intatte

Introduzione ai parametri di input :

: Questi 3 parametri influenzano il disegno delle onde come avviene nell'indicatore zig-zag predefinito: Questo fattore influenza la rilevazione di MSB e il disegno della zona, significa il minimo fattore di breakout che dobbiamo avere per confermare il momento corretto di MSB

Conclusioni:



Dalle mie 10 anni di esperienza, trovo che l'analisi della struttura di mercato, la dinamica di offerta e domanda e una approfondita analisi dei prezzi siano metodi potenti per prevedere il mercato forex. Sono particolarmente incline a strategie basate sulla purezza, e il Market Structure Breakout (MSB) spicca come una di queste strategie. E' evidente che i mercati seguono onde distinte, rompono schemi passati e mostrano rispetto per percentuali significative di zone di offerta e domanda intatte.



