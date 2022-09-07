RelicusRoad Pro
Versione: 2.283
Aggiornato: 27 ottobre 2025
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет?
Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего!
Новый взгляд на рынок
RelicusRoad — это самый мощный и лучший в мире торговый индикатор для форекс, фьючерсов, криптовалют, акций и индексов, предоставляющий трейдерам всю необходимую информацию и инструменты для роста их счетов. Мы предоставляем технический анализ и торговые планы, чтобы помочь каждому трейдеру добиться успеха, от начинающего до продвинутого.
Это ключевой торговый индикатор, который предоставляет достаточно информации для прогнозирования будущих рынков. Мы верим в комплексное решение вместо нескольких разных индикаторов на графике, которые не имеют смысла. Это универсальный индикатор, который отображает сигналы, стрелки + информацию о ценовом движении, которая является непревзойденной и очень точной.
RelicusRoad использует технологию машинного обучения (ИИ), чтобы предоставить трейдерам необходимую информацию и инструменты для того, чтобы стать успешными и информированными трейдерами.
Прогнозирование будущих цен с помощью опережающих индикаторов
Почти все технические индикаторы запаздывают, что означает, что они могут сообщать только о том, что уже произошло. Таким образом, они лишь подтверждают то, что вы можете видеть в прошлом, где цена уже была. Мы верим в опережающие индикаторы для прогнозирования будущих цен без перерисовки и без чрезмерной зависимости от запаздывающих индикаторов, которые могут меняться и вызывать перерисовку.
Если вы занимаете позицию, основываясь только на запаздывающих индикаторах, это похоже на азартные игры со своими деньгами. Мы считаем, что прежде чем вы даже подумаете о занятии позиции, вам нужно понять рынок и знать, куда и почему движется цена.
RelicusRoad помогает вам в этом для всех символов, включая XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, акции, индексы, криптовалюты и т.д.
Предоставляя основу, необходимую для понимания того, куда может пойти цена, ваши входы станут намного более точными, аккуратными и обоснованными.
Удобный анализ рынка & стратегии для начинающих & профессионалов
RelicusRoad Pro разработан для предоставления пользователям полной информации о рынке с первого взгляда. Основываясь на более чем 10-летнем опыте торговли, он был разработан, чтобы быть удобным и интуитивно понятным.
Кроме того, RelicusRoad поддерживается сообществом трейдеров, которые предоставляют рекомендации и поддержку как начинающим, так и профессиональным трейдерам. Сообщество также имеет «Зал славы», где положительные отзывы и ежедневные результаты делятся, чтобы мотивировать пользователей.
#Работает также на MAC и мобильных устройствах, так что вы можете проводить непревзойденный анализ на ходу, будучи в состоянии предсказывать цену в любом месте, в любое время.
Примечание для начинающих: Выберите из 7 проверенных стратегий из нашей группы Discord, подтвержденных и проверенных тысячами трейдеров.
ИНДИКАТОРЫ & ФУНКЦИИ:
1) Funding Talent / Проп-компании (7 вариантов)
2) Уровни ликвидности на основе машинного обучения (анализ объема, Bollinger, TMA, Price Action)
3) Сигнальные линии 1 & 2 (на основе стратегии) (RSI, Stochastic, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR и т.д.)
4) Уровни Price Action (концепция опережения "умных денег")
5) Динамические точки разворота (запаздывающие, максимумы, минимумы, HL, LL, HH, LH)
6) Дневные уровни максимумов/минимумов (опережающий анализ, Smart Money)
7) Дневные уровни Pivot (опережающие на основе Фибоначчи)
8) Уровни Фибоначчи для скальпинга (рыночный разрыв, разрыв справедливой стоимости)
9) Спрос и предложение (BOS, Order Blocks, Fair Value Gap)
10) Мульти-ТФ линии поддержки и сопротивления (Order Blocks, Premium, Discount)
11) Облако сигналов (Price Action & Momentum)
12) Уровни разворота Фибоначчи (Price Action)
13) Мульти-ТФ трендовая полоса (ADX & Parabolic SAR)
14) Автоматическое время рыночных сессий (Нью-Йорк, Лондон, Токио)
15) Таймер свечей (Красный = Рынок закрыт)
СТРЕЛКИ:
1) Стрелки для скальпинга (2 типа)
2) Стрелки разворота (ликвидность)
3) Трендовые стрелки MAO (MACD)
4) Стрелки свечных паттернов (Price Action)
5) Стрелки истории ордеров
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ:
1) Время сервера, таймер свечей
2) Подключение к серверу и время отклика
3) Спред, расчет размера лота, открытые лоты, открытый риск
4) Процент положительного баланса счета общий и по символу
5) RSI, Stochastic, Bulls and Bears
i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!