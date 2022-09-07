RelicusRoad Pro

4.63

Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет?

Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего!

Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия


Новый взгляд на рынок


RelicusRoad — это самый мощный и лучший в мире торговый индикатор для форекс, фьючерсов, криптовалют, акций и индексов, предоставляющий трейдерам всю необходимую информацию и инструменты для роста их счетов. Мы предоставляем технический анализ и торговые планы, чтобы помочь каждому трейдеру добиться успеха, от начинающего до продвинутого.

Это ключевой торговый индикатор, который предоставляет достаточно информации для прогнозирования будущих рынков. Мы верим в комплексное решение вместо нескольких разных индикаторов на графике, которые не имеют смысла. Это универсальный индикатор, который отображает сигналы, стрелки + информацию о ценовом движении, которая является непревзойденной и очень точной.

 

RelicusRoad использует технологию машинного обучения (ИИ), чтобы предоставить трейдерам необходимую информацию и инструменты для того, чтобы стать успешными и информированными трейдерами.

 

Прогнозирование будущих цен с помощью опережающих индикаторов

Почти все технические индикаторы запаздывают, что означает, что они могут сообщать только о том, что уже произошло. Таким образом, они лишь подтверждают то, что вы можете видеть в прошлом, где цена уже была. Мы верим в опережающие индикаторы для прогнозирования будущих цен без перерисовки и без чрезмерной зависимости от запаздывающих индикаторов, которые могут меняться и вызывать перерисовку.

Если вы занимаете позицию, основываясь только на запаздывающих индикаторах, это похоже на азартные игры со своими деньгами. Мы считаем, что прежде чем вы даже подумаете о занятии позиции, вам нужно понять рынок и знать, куда и почему движется цена.

RelicusRoad помогает вам в этом для всех символов, включая XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, акции, индексы, криптовалюты и т.д.

 

Предоставляя основу, необходимую для понимания того, куда может пойти цена, ваши входы станут намного более точными, аккуратными и обоснованными.

 

Удобный анализ рынка & стратегии для начинающих & профессионалов

RelicusRoad Pro разработан для предоставления пользователям полной информации о рынке с первого взгляда. Основываясь на более чем 10-летнем опыте торговли, он был разработан, чтобы быть удобным и интуитивно понятным.

Кроме того, RelicusRoad поддерживается сообществом трейдеров, которые предоставляют рекомендации и поддержку как начинающим, так и профессиональным трейдерам. Сообщество также имеет «Зал славы», где положительные отзывы и ежедневные результаты делятся, чтобы мотивировать пользователей.

 

#Работает также на MAC и мобильных устройствах, так что вы можете проводить непревзойденный анализ на ходу, будучи в состоянии предсказывать цену в любом месте, в любое время.

 

Примечание для начинающих: Выберите из 7 проверенных стратегий из нашей группы Discord, подтвержденных и проверенных тысячами трейдеров.

ИНДИКАТОРЫ & ФУНКЦИИ:

1) Funding Talent / Проп-компании (7 вариантов)

2) Уровни ликвидности на основе машинного обучения (анализ объема, Bollinger, TMA, Price Action)

3) Сигнальные линии 1 & 2 (на основе стратегии) (RSI, Stochastic, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR и т.д.)

4) Уровни Price Action (концепция опережения "умных денег")

5) Динамические точки разворота (запаздывающие, максимумы, минимумы, HL, LL, HH, LH)

6) Дневные уровни максимумов/минимумов (опережающий анализ, Smart Money)

7) Дневные уровни Pivot (опережающие на основе Фибоначчи)

8) Уровни Фибоначчи для скальпинга (рыночный разрыв, разрыв справедливой стоимости)

9) Спрос и предложение (BOS, Order Blocks, Fair Value Gap)

10) Мульти-ТФ линии поддержки и сопротивления (Order Blocks, Premium, Discount)

11) Облако сигналов (Price Action & Momentum)

12) Уровни разворота Фибоначчи (Price Action)

13) Мульти-ТФ трендовая полоса (ADX & Parabolic SAR)

14) Автоматическое время рыночных сессий (Нью-Йорк, Лондон, Токио)

15) Таймер свечей (Красный = Рынок закрыт)

 

СТРЕЛКИ:

1) Стрелки для скальпинга (2 типа)

2) Стрелки разворота (ликвидность)

3) Трендовые стрелки MAO (MACD)

4) Стрелки свечных паттернов (Price Action)

5) Стрелки истории ордеров

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ:

1) Время сервера, таймер свечей

2) Подключение к серверу и время отклика

3) Спред, расчет размера лота, открытые лоты, открытый риск

4) Процент положительного баланса счета общий и по символу

5) RSI, Stochastic, Bulls and Bears


СМОТРИТЕ ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЯ НИЖЕ



Recensioni 162
Erwin Fonke
443
Erwin Fonke 2025.09.05 06:45 
 

i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!

Juan Feliciano
1731
Juan Feliciano 2025.05.07 21:26 
 

great indicator. super clean and accurate entries. just want to know how to join discord pls

Manuel Gonzalez
157
Manuel Gonzalez 2025.02.16 14:46 
 

Good morning everyone. Please to the administrator and owner of the indicator. A few years ago I bought this wonderful indicator and wanted to make it work. There was a gentleman within discord who helped me a lot but due to my inexperience I did not understand the instructions well. Now I have acquired more experience and please would like to recover the accesses to: User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available (Separately) Please help me recover these accesses. Thank you very much...

Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicatori
Segnale GoldRush Trend Arrow L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD. Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili. L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMA
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicatori
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicatori
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicatori
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicatori
L'indicatore MT4 "Binary Smart Eye" è progettato per fornire segnali di trading sia per opzioni binarie che per mercati forex, operando su un'ampia gamma di timeframe da M1 a W1. Impiega una strategia proprietaria che combina livelli di trend, una media mobile intelligente e periodi di trading ottimizzati per identificare potenziali punti di ingresso. Ecco una ripartizione delle sue caratteristiche principali: Analisi multi-timeframe: La versatilità dell'indicatore consente ai trader di utilizza
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicatori
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Arrow Indicator - Il Tuo Strumento per il Successo nel Trading! Sei stanco di strumenti che promettono tanto ma offrono poco? Il nostro Ultimate Arrow Indicator per MT4 è la soluzione definitiva che porta il tuo trading a un livello superiore. Questo indicatore è stato progettato con precisione chirurgica per offrirti segnali chiari, affidabili e senza compromessi. Ecco perché Ultimate Arrow Indicator è la scelta ideale per trader esperti e principianti: Prestazioni Straordinarie - Ris
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre un approccio totalmente innovativo. È ideale per chi desidera valutare in anticipo come funziona il segnale con un TP-SL specifico e in quali COPPIE/TF dà le migliori prestazioni. La strategia Hit Rate Top Bottom Signal è uno strumento fondamentale per ogni tipo di trader e di trading poiché non solo emette segnali precisi senza repaint , indicando chiaramente quando operare e in quale direzione, ma tiene anch
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Indicatori
Offer 249 down from 350 for the next 3 copies. then back to 350 $ Are you tired of using outdated indicators that leave you guessing where to set your profit targets? Look no further than the AK CAP Opening Range Breakout Indicator. This powerful tool is backed by a US patent and has already helped countless traders pass funded challenges like FTMO. We use it daily on our prop traders and internal funds, and now it's available to you as well. The calculation behind the indicator is incredibly a
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicatori
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicatori
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indicatori
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
Forecast System
Peter Maggen
Indicatori
Questa è una strategia semplice basata sui livelli BREAKOUT e FIBONACCI. Dopo uno scoppio, in ogni caso, il mercato continua il movimento direttamente ai livelli 161, 261 e 423 oppure, ritorna al livello del 50% (chiamato anche correzione) e successivamente molto probabilmente continua il movimento nella direzione iniziale verso i livelli 161, 261 e 423. La chiave del sistema è il rilevamento della breakout bar indicata con un oggetto rettangolare verde (UP TREND) o rosso (DOWN TREND). Al
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicatori
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
Indicatori
Stop Trading Random Signals. Start Trading with Real Confluence Are you tired of indicators that repaint, give conflicting signals, and leave you more confused than confident? The Quantum Regime Indicator is a professional, standalone trading tool designed for serious traders who demand a systematic edge. It solves the biggest problem in technical analysis— false signals —by using a powerful multi-engine framework. Every signal is confirmed by a confluence of market conditions , ensuring you onl
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicatori
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
SuperTrend MTF
Yu Fan Zhang
Indicatori
The SuperTrend MTF indicator is an excellent trend tracking indicator . It can not only display SuperTrend trends within the timeframe of the chart, but also set up to display SuperTrend trends for larger time frames simultaneously . This will be beneficial for grasping trends at a larger time scale and predicting future trends . At the same time, the price of the trend line can also be displayed at a glance, making it easy to observe. Input parameters :  ATR period used at chart timeframe     
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicatori
Purpose of the indicator: Oracle Flow is designed to identify BUY/SELL market entry points using a combination of technical indicators and filters. The indicator displays arrows on the chart to signal possible trend reversals or continuations. Main elements used: Exponential moving averages (EMAs) – two periods are used: Faster and Slower. These are used to identify crossovers that confirm the strength of the movement. RSI (Relative Strength Index): – assesses the strength of the trend.
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicatori
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicatori
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Filtro:
Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2025.02.17 17:25
Please check your private message :)
ashiem1
49
ashiem1 2024.07.26 23:01 
 

Before I read and understood the documentation or the training that accompanied this indicator, I placed this on my demo chart and was truly overwhelmed with all of the information and insight into what price was doing. What I did understand was I saw price hitting and reacting to a level of resistance along with (at one simple glance) seeing the indicator telling me all of the HTFrames were also trending down. I took that trade and easily hit my TP. I have since been able to go through the training and see where this indicator is much more robust than I could have ever imagined. Anyone trading one of the many strategies included or trading their own can't help but benefit from this purchase. Truly AMAZING!

CHUNGSIK YOU
672
CHUNGSIK YOU 2024.02.09 02:56 
 

Hello, it's been 8 months since I bought the product. I'd like to get a lot of help.

1. RelicusRoad User Guide

2. Training Videos

3. Private Discord Group Access

4. VIP Status

How can I get four support?

please can you send me manual and discord? Thank you

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2024.02.14 09:55
Indicator manual has been sent to your private message and you may find required full support guide in it.
Oscar Jesus Murillo Zamora
294
Oscar Jesus Murillo Zamora 2024.02.03 21:55 
 

developer always looking to optimized the product, really good indicator, has evrything you need for your trading, love it

moneyfx3593
19
moneyfx3593 2024.01.24 18:11 
 

I've been using this since April 2021 before it was on MQL5 . Amazing indicator with top notch support and commitment for ongoing development from the RR team. Great/friendly Discord group too!

zaid filtons
136
zaid filtons 2024.01.23 15:53 
 

(i love this indicator) At first i didn't know what i was doing i lost money even though there was tutorial videos i speeded through the tutorial videos thinking i was confident to have a go again and lost again, then i got frustrated thinking it was the creator that had made a bad indicator also put a bad review, the creator contacted me he is really nice guy he offered a 1 to 1 session or either a refund for the indicator... and i am glad i chose the 1 to 1 session. after the 1 to1 session i had it took me a few days to get use to the indicator and the losses i made were made back within few days. yes i do feel like a fool after what i did but most of all this indictor is worth penny the creator has made a discord channel for those who have purchased the indicator in this discord channel you have everything you need for the indicator ... even the creator works on the indicator near enough everyday to make it perfect for those who find faults as in small to big details on the indicator like the alerts signal performance etc. it feels like the creator has made an indicator that is probably worth a lot more than it is like an advert you see with for 2000 dollar plus indicator which a lot cant afford which am glad i bought, i usually wake up late nearly everyday in the afternoon time and for this indicator i wake up so early excited just to trade with the indicator. once a again thank you to the creator and please try not to do what i did at the beginning if you are struggling and you dont know what you are doing , speak to the creator he will help you out the creator took one hour of his time just to teach me what to do which i am very happy he did.

Steffen Schmidt
460
Steffen Schmidt 2024.01.19 13:43 
 

Not honest business practices. Good luck with your business endeavors with repainting indicator.

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2024.01.19 13:58
Our indicator consists of 24 different features. 20 features are non-repaint and only 4 features are repaint. I do not understand what you're referring to and why are you saying it's not honest practice? We have open discord group to discuss any issues, we do not ban anyone unless they try to spam or try to sell their services to other people.
Oneill The Best
57
Oneill The Best 2024.01.05 09:11 
 

don t trust this guys they sell this system but if u don t know how to use it and u ask for help they want 60 $ per month to tell u how it s works lol. so u send me to the guy who have asked for the money Ș))))))) is this a joke? i have spoked to this salahudin today and it was the one asking for the money

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2024.01.19 13:56
We do not charge any of our customers to provide guidance on the indicator. Please co-ordinate with Salahuddin on Discord to assist you.
tomaszroman26
141
tomaszroman26 2023.12.03 21:28 
 

A stunning piece of art. This system will provide you with all you need to learn how to build a profitable empire slowly. I have tested it for more than a month and already have great results. The support the developer gives you makes it even better. They always answer with help. I give it 5 stars and highly recommend it if you search for complex solutions!

Qinchao Zhang
660
Qinchao Zhang 2023.11.30 09:37 
 

Many functions are numerous but lack refinement, making them mostly trivial and of little practical value, especially unsuitable for long-term trading.

gogibaidwan
29
gogibaidwan 2023.11.22 23:17 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2023.11.23 05:12
Indicator manual and discord invitation link has been sent to your private message
Arthit Fx
198
Arthit Fx 2023.11.19 09:50 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2023.11.20 05:00
Indicator manual has been sent to your private message
maido
505
maido 2023.11.17 02:37 
 

Please send me the manual and invite me to the discord.

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2023.11.17 13:13
Indicator manual and discord invitation have been sent to your private message
aa973140507
42
aa973140507 2023.11.11 04:28 
 

我已经购买了这个指标，使用了几个月，后面才发现没有手册也没有加入discord 小组。

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2023.11.15 14:28
一旦您购买并向我们发送消息。然后，我们会通过私人消息向您发送手册以及私人群组的邀请。
Welber Goncalves
402
Welber Goncalves 2023.11.03 16:50 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2023.11.04 16:53
Indicator manual with discord invitation link has been sent to your private message
mjh12345
263
mjh12345 2023.10.31 12:56 
 

Plenty of support if you join Discord, plenty of options to improve your trading combined in one indicator, plenty of strategies to select from dependent upon your trading style, Salahuddin is both friendly and helpful, I'm pretty confident that there is not much else out there that comes close for $147, constant improvement. Once you realise that there are VERY few consistantly profitable EA's and switch your attention and education to manual trading you will realise what an asset this indicator is..........in my opinion.

Update. 31/01/2024

I'm still using the indicator and I have no idea why we have the bad reviews here. I'm very pleased and will most likely purchase the complete set (TV,MT5&4) in the coming months. Thank you guys.

Steve Agleron
309
Steve Agleron 2023.10.20 14:46 
 

Hard to use. its a bit complicated to use and there isn't really much help or support to get started.

Relicus LLC
30399
Risposta dello sviluppatore Waleed Ur Rehman 2023.10.23 01:58
Did you join the discord group? Because we have dedicated people to help. You can contact Salahuddin for any help. Also if you look at the manual, you can just choose from any one of the strategies and follow through with the strategies on the discord server.
123456789
