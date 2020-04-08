Doji Reversal pattern mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" per MT4.
- L'indicatore "Doji Reversal pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo;
- L'indicatore rileva il Doji Reversal pattern sul grafico in cui la candela Doji è al centro del pattern e l'ultima candela è breakout one:
- Bullish Doji Reversal pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bearish Doji Reversal pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Doji Reversal pattern" è ottimo da combinare con livelli di supporto/resistenza.
