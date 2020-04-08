Doji breakout pattern mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" per MT4.
- L'indicatore "Doji Breakout pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo;
- L'indicatore rileva la rottura del pattern Doji nella direzione del trend in cui la candela Doji si trova al centro del pattern e l'ultima candela è la prima rottura:
- Pattern Doji Breakout rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Pattern Doji Breakout ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Doji Breakout pattern" è ottimo da combinare con livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.