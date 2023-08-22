Price Action Trader EA mz

PRICE ACTION TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca Price Action!

Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili!

L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: PinBar!

Price Action Trader EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva!

Usa i Set file dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA.(v25_11)

Caratteristiche EA:
- EA può funzionare su 7 coppie contemporaneamente: i Set_file corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".
- Il sistema non spreca soldi per commissioni elevate come molti scalper.
- Nessun requisito di spread ristretto: EA può essere utilizzato su qualsiasi account.
- Il sistema NON utilizza metodi di griglia pericolosi.
- EA ha una gestione del denaro con interessi composti integrata di default.
- Ogni trade ha SL e TP che non sono visibili per il broker. - SL e TP sono dinamici, possono adattarsi alla volatilità del mercato per impostazione predefinita.
- La modalità di compensazione è disponibile nelle impostazioni EA.
- I filtri Trend, Oscillator e Day sono integrati.
- Coppie di trading: AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.
- Intervallo di tempo: D1.
- Orario di funzionamento: EA sta cercando opportunità di ingresso alla fine della candela D1. Se il sistema non ha impostato ordini dopo la formazione della candela giornaliera (su un intervallo di tempo D1), significa che non erano disponibili segnali di ingresso sul grafico.

Come installare:
- Aprire 7 grafici consigliati:
AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.
- Selezionare l'intervallo di tempo D1 su ciascun grafico.
- Allegare Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente a EA (ottenere i Set_file dalla sezione "Commenti" in questa pagina).(v25_11)
- Il robot fa tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE usare VPS invece del PC). È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
Filtro:
Strike1983
532
Strike1983 2023.09.04 18:28 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione