OnChangePos

L'event handler del controllo "ChangePos" (cambio posizione).

virtual bool OnChangePos()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true.