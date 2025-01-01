- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
CurrPos (Metodo Get)
Ottiene il valore di "CurrPos" (posizione attuale) del controllo CScroll.
|
int CurrPos() const
Valore di ritorno
Nuovo valore della proprietà "CurrPos".
CurrPos (Metodo Set)
Imposta il valore di "CurrPos" (posizione attuale) del controllo CScroll.
|
void CurrPos(
Parametri
value
[In] Nuovo valore della proprietà "CurrPos".
Valore di ritorno
Nessuno.