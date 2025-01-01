DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCScrollCurrPos 

CurrPos (Metodo Get)

Ottiene il valore di "CurrPos" (posizione attuale) del controllo CScroll.

int  CurrPos()  const

Valore di ritorno

Nuovo valore della proprietà "CurrPos".

CurrPos (Metodo Set)

Imposta il valore di "CurrPos" (posizione attuale) del controllo CScroll.

void  CurrPos(
   const int  value      // nuovo valore
   )

Parametri

value

[In] Nuovo valore della proprietà "CurrPos".

Valore di ritorno

Nessuno.