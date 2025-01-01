DocumentazioneSezioni
MinPos (Metodo Get)

Ottiene il valore di "MinPos" (posizione minima) del controllo CScroll.

int  MinPos()  const

Valore di ritorno

Nuovo valore della proprietà "MinPos".

MinPos (Metodo Set)

Imposta il valore di "MinPos" (posizione minima) del controllo CScroll.

void  MinPos(
   const int  value      // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in] Nuovo valore della proprietà "MinPos".

Valore di ritorno

Nessuno.