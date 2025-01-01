DocumentazioneSezioni
CScrollMaxPos 

MaxPos (Metodo Get)

Ottiene il valore di "MaxPos" (posizione massima) del controllo CScroll.

int  MaxPos()  const

Valore di ritorno

Nuovo valore della proprietà "MaxPos".

MaxPos (Metodo Set)

Imposta il valore di "MaxPos" (posizione massima) del controllo CScroll.

void  MaxPos(
   const int  value      // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in] Nuovo valore della proprietà "MaxPos".

Valore di ritorno

Nessuno.