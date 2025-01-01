MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCScrollOnThumbDragProcess
- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnThumbDragProcess
L'event handler del controllo "ThumbDragProcess" .
|
virtual bool OnThumbDragProcess(
Parametri
x
[in] Attuale coordinata X del cursore del mouse.
y
[in] Attuale coordinata Y del cursore del mouse.
Valore di ritorno
true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.
Nota
Il "ThumbDragProcess" si verifica quando il controllo barra di scorrimento (bottone pollice) viene spostato.