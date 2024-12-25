Fifty Pro
- Indicateurs
- Ivan Stefanov
- Version: 2.11
- Mise à jour: 24 juillet 2025
- Activations: 20
L'indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, éliminant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant une grande précision et un gain de temps. De plus, des boutons permettent d’activer ou de désactiver la visibilité de ces niveaux, offrant une personnalisation complète. Pour ceux qui le souhaitent, la version gratuite de l’indicateur reste disponible et entièrement fonctionnelle, permettant aux traders de choisir entre des outils manuels et automatisés en fonction de leurs besoins.
L'un des indicateurs les plus logiques.
Très fiable.
Very good indicator